Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий иштироки бутун Марказий Осиёда катта қизиқиш ва самимий қўллаб-қувватлов уйғотмоқда. Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон фуқаролари ижтимоий тармоқлар орқали “оқ бўрилар”га омад тилаб, Ўзбекистон терма жамоаси атрофидаги бирдамликни намоён этмоқда.
Блогер Хушнудбек Худойбердиев ҳам қардош халқларнинг бу илиқ муносабатига бефарқ қолмади. У аэропортда туриб йўллаган видеомурожаатида Марказий Осиёлик мухлисларга миннатдорчилик билдириш ва минтақамиз халқларининг бирлигини бутун дунёга кўрсатиш мақсадида ўзига хос ташаббус ўйлаб топганини маълум қилди.
Хушнудбекнинг айтишича, у Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон давлат байроқлари тасвирланган махсус шарфларни буюртма қилдирган. Бир чемоданга жойланган ушбу шарфлар АҚШга олиб борилади ва у ердаги Марказий Осиёлик мухлисларга бепул тарқатилади.
Кадрда чемодан ичида турли ранглардаги, беш давлат рамзлари акс этган шарфлар жойланганини кўриш мумкин. Уларнинг ҳар бири минтақа халқларининг дўстлиги, бир-бирига яқинлиги ва умумий футбол қувончини ифодалайди.
“Қозоқ, қирғиз, ўзбек — бир туғган” деган шиорлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда. Аммо бу сафар қўллаб-қувватлов фақат уч мамлакат билан чекланиб қолмади. Тожикистон ва Туркманистонлик мухлислар ҳам Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун омад тилаб, Марказий Осиёнинг ягона овозини намоён этяпти.
АҚШда яшайдиган ёки Жаҳон чемпионатини томоша қилиш учун у ерга борган минтақа вакиллари Ўзбекистон байроқларини кўтариб, миллий жамоамизни қўллашга тайёр эканини билдирмоқда. Айрим видеоларда қозоғистонлик мухлислар Ўзбекистон либосида, қўлларида икки давлат байроқлари билан “Ўзбекистон, олға!” дея ҳайқираётганини кўриш мумкин.
Бошқа кадрларда эса Марказий Осиё фуқаролари Нью-Йорк кўчаларида Ўзбекистон байроғини кўтариб, миллий терма жамоани қўллаб-қувватламоқда. Улар футбол орқали бутун минтақа бирлашиши мумкинлигини амалда кўрсатмоқда.
Қозоғистонлик мухлислардан бири ўз видеомурожаатида Америкада яшовчи икки қозоқ Ўзбекистон миллий терма жамоаси учун жонкуярлик қилаётганини таъкидлади. Улар қўлларида Қозоғистон ва Ўзбекистон байроқларини ушлаб, миллий либосларда самимий тилакларини билдирган.
Тожикистонлик мухлислар ҳам Ўзбекистон байроғи билан суратга тушиб, юзларига Ўзбекистон рамзларини чиздирган ҳолда “оқ бўрилар”га омад тиламоқда. Бу манзаралар футболнинг чегара танламаслиги ва қардош халқларни янада яқинлаштиришини кўрсатади.
Хушнудбек Худойбердиевнинг ташаббуси эса ушбу бирдамликни янада кенгроқ намоён қилишга қаратилган. Беш давлат байроқлари туширилган шарфлар оддий эсдалик буюми эмас. Улар Марказий Осиё халқларининг умумий тарихи, яқин маданияти ва қардошлик ришталарини ифодалайди.
Аэропортда тасвирга олинган видеода блогер чемоданни очиб, ундаги шарфларни кўрсатади. Улар орасида Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон рамзлари уйғунлашган. Хушнудбек бу шарфларни АҚШдаги қардош мухлисларга совға қилишини ва шу орқали уларга миннатдорчилик билдиришини айтган.
Бу ташаббус ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари томонидан илиқ кутиб олинди. Кўпчилик бу ғояни нафақат футболга, балки Марказий Осиё халқлари ўртасидаги дўстлик ва бирдамликка хизмат қилувчи хайрли ҳаракат сифатида баҳолади.
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг мундиалга чиқиши бутун минтақа учун алоҳида воқеага айланди. Чунки Ўзбекистон Марказий Осиёдан Жаҳон чемпионати финал босқичига йўл олган илк мамлакат бўлди. Шу боис қўшни давлатлар мухлислари “оқ бўрилар”ни фақат Ўзбекистон жамоаси эмас, балки бутун минтақа вакили сифатида қабул қилмоқда.
Миллионлаб мухлислар Ўзбекистоннинг ҳар бир ўйинини интиқлик билан кутяпти. Кимдир Тошкентда, кимдир Олмаота, Бишкек, Душанбе ёки Ашхободда, яна кимдир АҚШнинг турли шаҳарларида миллий жамоамизни қўллаб-қувватлайди.
Бу қўллов футболчилар учун ҳам катта руҳий куч бўлиши мумкин. Майдонга тушаётган Ўзбекистон терма жамоаси ортида фақат 37 миллионлик халқ эмас, балки бутун Марказий Осиё минтақасининг самимий тилаги ва ишончи турганини ҳис қилади.
Футбол баъзан оддий спортдан кўра каттароқ маъно касб этади. У халқларни бирлаштиради, чегараларни унуттиради ва бир-бирига яқин одамларни умумий ҳис-туйғу атрофида жамлайди.
Хушнудбек Худойбердиевнинг бир чемодан шарф билан йўлга чиқиши ҳам ана шу маънони ифодалайди. Бу ташаббуснинг асосий ғояси аниқ: биз турли давлатларда яшасак-да, тарихимиз, маданиятимиз ва қардошлигимиз бир.
Жаҳон чемпионати кунларида АҚШ стадионлари ва кўчаларида беш давлат байроқлари ёнма-ён кўтарилиши мумкин. Бу эса Марказий Осиё халқларининг дўстлиги ва бирдамлигини бутун дунёга кўрсатади.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси мундиалда ўз йўлини бошлаётган бир пайтда, унинг ортида шундай катта ва самимий қўллаб-қувватлов борлиги алоҳида аҳамиятга эга. “Оқ бўрилар” майдонда ўз сўзини айтишга ҳаракат қилади, мухлислар эса трибуна ва кўчаларда Марказий Осиё бирлигини намоён этади.
…