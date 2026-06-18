Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчи
Италиянинг Милан клуби янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоа таркибини кучайтириш бўйича ўзининг илк жиддий режаларини маълум қилди. Португалиялик мутахассис ўзининг собиқ жамоаси Sporting сафида порлаган икки нафар етакчи футболчини Сан Сирога олиб келишни мақсад қилган. Бу трансферлар нафақат Милан учун, балки Англия Премер-лигаси гигантларининг режаларига ҳам жиддий таъсир ўтказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sport Италиа нашри хабарига кўра, Аморимнинг асосий нишонлари ярим ҳимоячи Мортен Хьюлманн ва ҳужумкор вингер Франциско Тринкао бўлиб турибди. Мураббий Лиссабонда ўз қўл остида юқори савияда ўйин кўрсатган ушбу футболчилар билан Миланда ҳам ҳамкорликни давом эттирмоқчи. Бу қадам Милан раҳбарияти томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланмоқда.
Манчестер клублари билан рақобатМортен Хьюлманн учун курашда Милан жиддий рақибларга дуч келади. Даниялик 26 ёшли таянч ярим ҳимоячиси узоқ вақтдан бери Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед скаутлари назоратида бўлиб келган. Англия чемпионлари уни таркибни ёшартириш учун идеал номзод деб ҳисоблашаётган эди, бироқ Аморимнинг шахсан ўзи бу трансферга аралашиши вазиятни ўзгартириши мумкин.
Sporting раҳбарияти аввалига Хьюлманн учун 80 миллион евролик товон пулини талаб қилган бўлса-да, сўнгги маълумотларга кўра, португаллар музокараларга тайёр. Ҳозирда футболчининг нархи 40-50 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Бу эса Миланга молиявий жиҳатдан қулайроқ шароит яратади ва трансфер эҳтимолини оширади.
Иккинчи мақсад — Франциско Тринкао эса ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ўйнай олиш қобилияти билан Аморимга маъқул келган. Мураббий уни замонавий, динамик ва агрессив футбол қуришда муҳим бўғин деб ҳисоблайди. Милан раҳбарияти айнан шундай ўйин услубини жорий этишни мақсад қилган.
Клуб эгаларининг ишончиМилан хўжайини Геррй Кардинале Рубен Аморимнинг тайинланишини клубнинг узоқ муддатли стратегияси билан боғлади. Унинг сўзларига кўра, португалиялик мутахассис Европанинг янги авлод мураббийлари орасида энг инновацион ва шижоатлиларидан биридир. Кардинале мураббийга керакли барча ресурсларни тақдим этишга вада берган.
Ушбу трансферлар амалга ошса, Милан келаси мавсумда нафақат А Серия, балки Чемпионлар лигасида ҳам фаворитлар қаторига қайтиши кутилмоқда. Goal.com нашри таъкидлашича, Аморимнинг трансфер бозордаги фаоллиги Миланнинг янги даврга қадам қўяётганидан далолат беради.
…