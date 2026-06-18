Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчи

·15·Спорт
Рубен Аморим Милан сафига Sporting юлдузларини олиб келмоқчи

Италиянинг Милан клуби янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоа таркибини кучайтириш бўйича ўзининг илк жиддий режаларини маълум қилди. Португалиялик мутахассис ўзининг собиқ жамоаси Sporting сафида порлаган икки нафар етакчи футболчини Сан Сирога олиб келишни мақсад қилган. Бу трансферлар нафақат Милан учун, балки Англия Премер-лигаси гигантларининг режаларига ҳам жиддий таъсир ўтказиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sport Италиа нашри хабарига кўра, Аморимнинг асосий нишонлари ярим ҳимоячи Мортен Хьюлманн ва ҳужумкор вингер Франциско Тринкао бўлиб турибди. Мураббий Лиссабонда ўз қўл остида юқори савияда ўйин кўрсатган ушбу футболчилар билан Миланда ҳам ҳамкорликни давом эттирмоқчи. Бу қадам Милан раҳбарияти томонидан тўлиқ қўллаб-қувватланмоқда.

Манчестер клублари билан рақобат

Мортен Хьюлманн учун курашда Милан жиддий рақибларга дуч келади. Даниялик 26 ёшли таянч ярим ҳимоячиси узоқ вақтдан бери Манчестер Сити ва Манчестер Юнайтед скаутлари назоратида бўлиб келган. Англия чемпионлари уни таркибни ёшартириш учун идеал номзод деб ҳисоблашаётган эди, бироқ Аморимнинг шахсан ўзи бу трансферга аралашиши вазиятни ўзгартириши мумкин.

Sporting раҳбарияти аввалига Хьюлманн учун 80 миллион евролик товон пулини талаб қилган бўлса-да, сўнгги маълумотларга кўра, португаллар музокараларга тайёр. Ҳозирда футболчининг нархи 40-50 миллион евро атрофида баҳоланмоқда. Бу эса Миланга молиявий жиҳатдан қулайроқ шароит яратади ва трансфер эҳтимолини оширади.

Иккинчи мақсад — Франциско Тринкао эса ҳужум чизиғининг исталган нуқтасида ўйнай олиш қобилияти билан Аморимга маъқул келган. Мураббий уни замонавий, динамик ва агрессив футбол қуришда муҳим бўғин деб ҳисоблайди. Милан раҳбарияти айнан шундай ўйин услубини жорий этишни мақсад қилган.

Клуб эгаларининг ишончи

Милан хўжайини Геррй Кардинале Рубен Аморимнинг тайинланишини клубнинг узоқ муддатли стратегияси билан боғлади. Унинг сўзларига кўра, португалиялик мутахассис Европанинг янги авлод мураббийлари орасида энг инновацион ва шижоатлиларидан биридир. Кардинале мураббийга керакли барча ресурсларни тақдим этишга вада берган.

Ушбу трансферлар амалга ошса, Милан келаси мавсумда нафақат А Серия, балки Чемпионлар лигасида ҳам фаворитлар қаторига қайтиши кутилмоқда. Goal.com нашри таъкидлашича, Аморимнинг трансфер бозордаги фаоллиги Миланнинг янги даврга қадам қўяётганидан далолат беради.

МиланРубен АморимSportingТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиКриштиано Роналдо ЖЧ-2026 стартидаги муваффақиятсизликдан сўнг майдонни тарк этдиБугун, 20:53Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Марказий Осиё мухлислари Ўзбекистон атрофида яна бирлашмоқда (видео)Бугун, 20:25Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтирмоқда: Сандро Тонали учун кураш бошландиБугун, 20:20Томас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаТомас Парти Villarrealни тарк этмоқда: Ганалик ярим ҳимоячининг келажаги сўроқ остидаБугун, 19:52АҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиАҚШ терма жамоаси Жахон чемпионатига тайёрланмоқда: Кристиан Пулишич ҳолати ва Месси маҳоратиБугун, 19:33Ўзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиЎзбек боксчилари Жаҳон кубогида муваффақиятли юришини бошлаб юборишдиБугун, 19:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди