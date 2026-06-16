Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоланди
Африканинг энг йирик тўлов инфратузилмаси операторларидан бири бўлган Флуттерваве компанияси навбатдаги инвестиция раундини якунлаганини эълон қилди. Мазкур молиялаштириш босқичидан сўнг стартапнинг умумий бозор қиймати 3,2 миллиард долларга етди. Ушбу раунднинг энг эътиборли жиҳати шундаки, унга блокчейн технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири ҳисобланган Риппле компанияси сармоядор сифатида қўшилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча компания ушбу босқичда айнан қанча маблағ жалб қилинганини очиқламади, бироқ Флуттерваве вакилларининг сўзларига кўра, лойиҳага тикилган умумий инвестициялар ҳажми 500 миллион доллардан ошиб кетган. Риппле томонидан киритилган улуш икки компания ўртасидаги стратегик ҳамкорликнинг бир қисми бўлиб, у Африка қитъасида рақамли молиявий хизматларни кенгайтиришга хизмат қилади.
Трансчегаравий тўловлардаги тўсиқлар ва янги ечимларФлуттерваве асосан трансчегаравий тўловлар соҳасида фаолият юритади. Бугунги кунда Африкада халқаро пул ўтказмалари банк тизимларининг тарқоқлиги, валюта курсларининг беқарорлиги ва қатъий назорат туфайли анча мураккаб жараён ҳисобланади. Кўп ҳолларда қитъа ичидаги транзакциялар Лондон каби Европа шаҳарлари орқали амалга оширилади, бу эса ортиқча кечикишлар ва харажатларга сабаб бўлади.
Флуттерваве ушбу муаммоларни API технологияларини бирлаштириш орқали ҳал этишни мақсад қилган. Бу бутун Африка бозорини ягона молиявий макон сифатида ишлашига имкон беради. Компания жорий йил бошида Моно банк стартапини сотиб олиб, ўзининг технологик базасини янада мустаҳкамлаган эди.
ixbt.com маълумотига кўра, Флуттерваве ўтган ойда Polygon Лабс билан ҳамкорликда бизнес учун стейблкоин (стаблекоин) ечимларини ҳам жорий қилди. Ушбу технология анъанавий банк тизимларини четлаб ўтган ҳолда, маблағларни тезроқ ва арзонроқ ўтказиш имконини беради. Риппле билан ҳамкорлик эса компанияга рақамли активлар билан ишлаш инфратузилмасини янада такомиллаштиришга ёрдам беради.
Риппле учун ҳам бу келашув стратегик аҳамиятга эга, чунки компания Африка бозорида ўз ўрнини мустаҳкамлашга интилмоқда. Ҳозирда Флуттерваве қитъанинг 35 та давлатида муваффақиятли фаолият юритиб келмоқда. Ушбу ҳамкорлик минтақадаги молиявий инклюзивликни ошириши ва криптовалюта технологияларининг реал иқтисодиётга интеграциясини тезлаштириши кутилмоқда.
…