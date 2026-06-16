Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкин

·23·Дунё
Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкин

Япониялик олимлар томонидан ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, Африкада Эбола вирусини юқтирган шахслар 30 кун ичида Европа ва Осиёдаги йирик аэропортларга етиб бориши мумкин.

Бу ҳақда Известия газетаси хабар берди.

Маълумотларга кўра, тадқиқот Конго Демократик Республикаси ва Угандадан амалга оширилиши мумкин бўлган авиақатновлар таҳлилига асосланган. Олимлар эҳтимолий йўналишлар орқали вирус ташувчилар халқаро транспорт марказларига кириб бориши мумкинлигини таъкидламоқда.

Ҳисоб-китобларга кўра, энг юқори хавф Белгия (92%), Франция (91%), Бирлашган Араб Амирликлари (88%) ва Туркия (86%) давлатларига тўғри келади.

Тадқиқот доирасида 11 264 та аэропорт, 569 741 та авиайўналишлар ва 330 миллион йўловчилар ҳақидаги маълумотлар таҳлил қилинган. Мутахассислар таъкидлашича, бундай моделлар вирус тарқалишини олдиндан баҳолашда муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, олимлар вирус ташувчининг мамлакатга кириб келиши унинг оммавий тарқалишини англатмаслигини ҳам қайд этмоқда.

Мутахассислар фикрича, агар асосий омиллар ўзгармаса, ушбу прогнозлар келгуси давр учун ҳам долзарб бўлиб қолади.

Конго Демократик РеспубликасиУгандаБелгияФранцияТуркия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирди2000 йиллик кашфиёт олимларни ҳайратда қолдирдиБугун, 15:196,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотди6,3 магнитудали зилзила Хитойда ваҳима уйғотдиБугун, 15:05Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Зеленский Москвадаги нефт заводига берилган зарбани кескин изоҳлади (видео)Бугун, 14:55Binance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинBinance Европа Иттифоқида фаолият юритиш рухсатномасидан маҳрум бўлиши мумкинБугун, 14:36“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз берди“Қидирилган бола шу машинанинг ўзида экан” — Туркияда кутилмаган ҳолат юз бердиБугун, 12:31Дунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиДунёнинг энг бой инсонлари бир кунда рекорд даражада бойидиБугун, 12:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди