Ўзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқда

·26·Ўзбекистон
Ўзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқда

Ўзбекистонда мол гўшти нархининг ошиши давом этмоқда. Шу билан бирга, мамлакатга олиб кирилаётган импорт ҳажми кетма-кет икки ой давомида қисқарган.

Маълумотларга кўра, апрель ойида мамлакатга 57 миллион долларлик 11,2 минг тонна мол гўшти импорт қилинган. Бу март ойига нисбатан 1,5 минг тоннага кам кўрсаткични ташкил этган.

Шунингдек, қўй ва товуқ гўшти импорти ҳам қисқаргани қайд этилмоқда. Мутахассислар бу ҳолат ички бозордаги нархларга ҳам таъсир кўрсатаётганини таъкидламоқда.

Айни пайтда гўшт маҳсулотлари нархи ошишда давом этмоқда. Хусусан, йиллик ҳисобда қўй гўшти нархи 20 фоиздан ортиққа қимматлашган.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Бугун, 13:54Шавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиШавкат Мирзиёев АҚШнинг энг етакчи компаниялари раҳбарлари билан учрашдиБугун, 13:33Президент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиПрезидент АҚШ молиявий институтлари раҳбарлари билан муҳим лойиҳаларни муҳокама қилдиБугун, 13:17Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Шавкат Мирзиёев ва Байрам Бегай Кўксарой қароргоҳида дарахт экди (фото, видео)Бугун, 13:03Ўзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиЎзбекистон ва Албания президентларининг тарихий музокаралари бўлиб ўтдиБугун, 12:53Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Албания раҳбарини расмий маросим билан кутиб олди (фото)Бугун, 12:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган