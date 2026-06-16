Боуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдона
Алпина брендининг асосчилари ҳисобланган Боуэнсиепен оиласи автомобил оламида янги саҳифа очди. BMW брендига Алпина ҳуқуқларини топширгач, улар ўзларининг янги Боуэнсиепен Аутомобиле лойиҳасини тақдим этишди. Ушбу лойиҳанинг илк меваси – Боуэнсиепен Загато модели бўлиб, у немис муҳандислиги ва Италиянинг нафис дизайн мактабини ўзида мужассам этган. Бу шунчаки янги модел эмас, балки коллекционерлар учун мўлжалланган, нархи 320 минг фунт стерлингга тенг бўлган ноёб санъат асаридир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Автомобилнинг ташқи кўриниши Миланда, таниқли дизайнер Нориҳико Ҳарада томонидан чизилган. Боуэнсиепен Загато моделининг асосини BMW M4 Компетитион xDrive Конвертибле ташкил этади. Гарчи автомобил М-сериясининг кучли техник базасига эга бўлса-да, у пойга йўлаклари учун эмас, балки узоқ масофаларга қулай саёҳат қилиш имконини берувчи ҳашаматли GT (Гранд Тоурер) сифатида талқин этилмоқда. Autocar нашри хабарига кўра, ушбу модел Aston Martin ДБ12 С каби нуфузли автомобилларга муносиб муқобил бўла олади.
Техник ечимлар ва дизайн ўзига хослигиНега айнан кабриолет асоси танлангани кўпчиликда қизиқиш уйғотиши табиий. Компания раҳбари Андреас Боуэнсиепеннинг тушунтиришича, бу танлов автомобилнинг устунларсиз дизайнини сақлаб қолиш имконини берган. Шунингдек, Загато брендининг 1948-йилдан буён ташриф қоғози ҳисобланган "қўшалоқ гумбазли" (доубле-буббле) том қисмини донор автомобилнинг монокок тузилишига зарар етказмаган ҳолда ўрнатишга шароит яратган. Натижада, томнинг орқа ойна билан узвий боғланиши автомобилга ўзгача чирой бахш этган.
Автомобил кузови бутунлай углерод толасидан (карбон) ишланган 12 та панелдан иборат. Қизиғи шундаки, донор автомобилнинг йиғилувчи том механизми олиб ташланганидан сўнг, янги карбон кузов деталларининг умумий вазни бор-йўғи 50 килограммни ташкил этган. Капот қисми BMW M4 моделига нисбатан 100 мм га узайтирилган бўлиб, бу автомобилга янада тажовузкор ва шу билан бирга нафис кўриниш беради. Олд чироқлар эса BMW архитектураси рухсат берган энг паст нуқтада жойлаштирилган.
Ички макон ва ҳайдаш хусусиятлариБоуэнсиепен Загато ички қисми энг олий навли чарм билан безатилган бўлиб, у ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал даражада қулайлик яратишга қаратилган. Гарчи у Салзбургринг пойга трассасида синовдан ўтказилган бўлса-да, унинг асосий кучи юқори тортиш кучи ва равон ҳаракатланишидадир. Бу Алпина анъаналарига содиқ қолган ҳолда яратилган "йўл автомобили" бўлиб, унда қаттиқ спорт осмалари ўрнига юmsҳоқроқ ва ҳашаматли бошқарувга урғу берилган.
Ушбу моделнинг баъзи техник жиҳатлари қуйидагилар билан ажралиб туради:
- Тўлиқ углерод толасидан ишланган енгил кузов панеллари;
- BMW M4 Компетитион моделидан олинган кучли двигател ва xDrive тизими;
- Загато услубидаги ноёб аэродинамик ечимлар;
- Эксклюзив интерер ва қўлда ишлов берилган деталлар.
…