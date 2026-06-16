Боуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдона

·11·Авто
Боуэнсиепен Загато: Алпина асосчилари ва Италия дизайни уйғунлигидаги янги дурдона

Алпина брендининг асосчилари ҳисобланган Боуэнсиепен оиласи автомобил оламида янги саҳифа очди. BMW брендига Алпина ҳуқуқларини топширгач, улар ўзларининг янги Боуэнсиепен Аутомобиле лойиҳасини тақдим этишди. Ушбу лойиҳанинг илк меваси – Боуэнсиепен Загато модели бўлиб, у немис муҳандислиги ва Италиянинг нафис дизайн мактабини ўзида мужассам этган. Бу шунчаки янги модел эмас, балки коллекционерлар учун мўлжалланган, нархи 320 минг фунт стерлингга тенг бўлган ноёб санъат асаридир. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Автомобилнинг ташқи кўриниши Миланда, таниқли дизайнер Нориҳико Ҳарада томонидан чизилган. Боуэнсиепен Загато моделининг асосини BMW M4 Компетитион xDrive Конвертибле ташкил этади. Гарчи автомобил М-сериясининг кучли техник базасига эга бўлса-да, у пойга йўлаклари учун эмас, балки узоқ масофаларга қулай саёҳат қилиш имконини берувчи ҳашаматли GT (Гранд Тоурер) сифатида талқин этилмоқда. Autocar нашри хабарига кўра, ушбу модел Aston Martin ДБ12 С каби нуфузли автомобилларга муносиб муқобил бўла олади.

Техник ечимлар ва дизайн ўзига хослиги

Нега айнан кабриолет асоси танлангани кўпчиликда қизиқиш уйғотиши табиий. Компания раҳбари Андреас Боуэнсиепеннинг тушунтиришича, бу танлов автомобилнинг устунларсиз дизайнини сақлаб қолиш имконини берган. Шунингдек, Загато брендининг 1948-йилдан буён ташриф қоғози ҳисобланган "қўшалоқ гумбазли" (доубле-буббле) том қисмини донор автомобилнинг монокок тузилишига зарар етказмаган ҳолда ўрнатишга шароит яратган. Натижада, томнинг орқа ойна билан узвий боғланиши автомобилга ўзгача чирой бахш этган.

Автомобил кузови бутунлай углерод толасидан (карбон) ишланган 12 та панелдан иборат. Қизиғи шундаки, донор автомобилнинг йиғилувчи том механизми олиб ташланганидан сўнг, янги карбон кузов деталларининг умумий вазни бор-йўғи 50 килограммни ташкил этган. Капот қисми BMW M4 моделига нисбатан 100 мм га узайтирилган бўлиб, бу автомобилга янада тажовузкор ва шу билан бирга нафис кўриниш беради. Олд чироқлар эса BMW архитектураси рухсат берган энг паст нуқтада жойлаштирилган.

Ички макон ва ҳайдаш хусусиятлари

Боуэнсиепен Загато ички қисми энг олий навли чарм билан безатилган бўлиб, у ҳайдовчи ва йўловчилар учун максимал даражада қулайлик яратишга қаратилган. Гарчи у Салзбургринг пойга трассасида синовдан ўтказилган бўлса-да, унинг асосий кучи юқори тортиш кучи ва равон ҳаракатланишидадир. Бу Алпина анъаналарига содиқ қолган ҳолда яратилган "йўл автомобили" бўлиб, унда қаттиқ спорт осмалари ўрнига юmsҳоқроқ ва ҳашаматли бошқарувга урғу берилган.

Ушбу моделнинг баъзи техник жиҳатлари қуйидагилар билан ажралиб туради:

  • Тўлиқ углерод толасидан ишланган енгил кузов панеллари;
  • BMW M4 Компетитион моделидан олинган кучли двигател ва xDrive тизими;
  • Загато услубидаги ноёб аэродинамик ечимлар;
  • Эксклюзив интерер ва қўлда ишлов берилган деталлар.
Боуэнсиепен Загато – бу шунчаки ўзгартирилган BMW эмас, балки автомобилсозлик тарихидаги икки буюк номнинг ҳамкорлиги натижасидир. У ўзининг нархи ва чекланган адади билан автомобил ишқибозлари ва коллекционерлар орасида катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз. Ўзбекистон бозорида бундай эксклюзив моделлар кам учраса-да, Алпина ва Загато мухлислари учун бу янгилик катта аҳамиятга эга.

БоуэнсиепенЗагатоBMWАлпинаСуперкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБуюк Британия электромобиллар савдоси бўйича қатъий талабларни юmsҳатмоқдаБугун, 14:25КGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиКGM Рехтон йўлтанламаслари учун катта чегирмалар эълон қилиндиБугун, 13:55Россияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланРоссияда янги Соллерс СФ5 сотуви бошланди: энди автомат узатмалар қутиси биланБугун, 11:55Беларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБеларусда Citroen автомобилларини ишлаб чиқариш бошланди: Нархлар ва моделлар маълумБугун, 11:27Калугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиКалугада янги Tenet T8 кроссоверини ишлаб чиқариш йўлга қўйилдиБугун, 11:20Audi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиAudi A6 Аллроад қайтди: СУВ имкониятларига эга универсалнинг янги авлоди тақдим этилдиБугун, 10:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди