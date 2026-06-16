Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?

·0·Техно
Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?

Замонавий технологиялар оламида сунъий интеллект (AI) шиддат билан оммалашиб бораётган бўлса-да, оддий фойдаланувчилар орасида унга нисбатан шубҳа ва ишончсизлик кучаймоқда. ВордПресс ВИП компанияси томонидан ўтказилган янги тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, АҚШдаги истеъмолчиларнинг 60 фоизи брендларнинг ўз хабарларида "AI" сўзини ишлатишини салбий қабул қилади. Бу эса компаниялар учун технологик тараққиёт ва мижозлар ишончи ўртасидаги мувозанатни сақлаш жиддий муаммога айланганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Тадқиқот ҳисоботига кўра, респондентларнинг 86 фоизи сунъий интеллект тақдим этаётган маълумотларга тўлиқ ишонмайди ва ҳамон бирламчи манбаларни мустақил равишда ўрганишни афзал кўради. Энг қизиғи, сўровда қатнашганларнинг 42 фоизи аниқ манбаси кўрсатилмаган AI жавобларига тиббий ҳисоб-китоблар ёки мураккаб махфийлик сиёсатларидан ҳам камроқ ишонишини билдирган. Бу ҳолат рақамли маконда ахборотнинг шаффофлиги нақадар муҳим эканини яна бир бор исботламоқда.

Рақамли дунёнинг "инсонийликдан" узоқлашиши

Сўнгги ўн йилликда интернетнинг ўзгариши фойдаланувчилар кайфиятига ҳам таъсир кўрсатган. Сўровда қатнашган ҳар тўрт кишидан учтаси бугунги интернет бундан 10 йил олдингига қараганда "камроқ инсоний" бўлиб қолганини таъкидлаган. Брендлар анъанавий СEО ва Google қидирув тизимидан ташқари, сунъий интеллект алгоритмлари учун ҳам контент яратишга мажбур бўлаётган бир пайтда, жонли мулоқот ва инсоний ёндашувнинг қадри ортиб бормоқда.

ВордПресс ВИП техник директори Бриан Алвейнинг сўзларига кўра, илгари веб-сайтлар одамлар учун яратилган бўлса, энди улар одамлар номидан иш кўрадиган AI агентлари учун ҳам мослаштирилиши шарт. Агар сайт контенти сунъий интеллект томонидан ўқилмаса, у қидирув натижаларида кўринмай қолиши мумкин. Бироқ, AI орқали сайтга кирган кам сонли фойдаланувчилар агар контентда инсоний руҳни сезмаса, у ерга бошқа қайтиб келмайди.

ixbt.com маълумотига кўра, корпоратив сектор вакиллари ҳам ушбу тенденцияни тасдиқламоқда. Компания раҳбарларининг 60 фоизи ўтган йил давомида сунъий интеллект тизимларидан келадиган трафик ҳажми ошганини қайд этган. Шу сабабли, қарор қабул қилувчи шахсларнинг 74 фоизи AI тизимларида бренднинг кўриниши ва маълумот манбаси сифатида кўрсатилишини устувор вазифа деб ҳисоблайди.

Ишончни сақлаб қолиш стратегияси

Истеъмолчилар брендлардан нафақат технологик янгилик, балки очиқликни ҳам кутмоқда. Тадқиқот давомида аниқланган баъзи муҳим жиҳатлар қуйидагилар:

  • Истеъмолчиларнинг 33 фоизи учун бирламчи манбага ҳавола мавжудлиги ишончнинг асосий белгиси ҳисобланади;
  • 80 фоиз фойдаланувчилар интернетдаги маълумотлар бир нечта йирик корпорациялар назоратида бўлмасдан, очиқ ва ҳамма учун очиқ бўлиши керак деб ҳисоблайди;
  • Фойдаланувчилар AI томонидан генерация қилинган матнлардан кўра, мутахассислар томонидан ёзилган таҳлилий мақолаларни кўпроқ қадрлайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ўзбекистон бозорида ҳам сунъий интеллектга асосланган сервислар кўпайиб бораётган бир пайтда, маҳаллий брендлар ушбу глобал тенденциядан хулоса чиқаришлари лозим. Фақатгина технологияни жорий этиш етарли эмас, балки мижоз билан самимий ва шаффоф мулоқотни сақлаб қолиш муваффақиятнинг калити бўлиб қолмоқда. Сунъий интеллект ёрдамчи восита бўлиши керак, лекин у инсон омилини бутунлай сиқиб чиқармаслиги шарт.

Сунъий IntelлектТехнологияВордПрессМаркетингИнтернет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиRobinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайдиБугун, 16:24SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиБугун, 15:55Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиФлуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиБугун, 15:55АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиАҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиБугун, 15:26AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиAI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиБугун, 15:20SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди