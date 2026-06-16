Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?
Замонавий технологиялар оламида сунъий интеллект (AI) шиддат билан оммалашиб бораётган бўлса-да, оддий фойдаланувчилар орасида унга нисбатан шубҳа ва ишончсизлик кучаймоқда. ВордПресс ВИП компанияси томонидан ўтказилган янги тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, АҚШдаги истеъмолчиларнинг 60 фоизи брендларнинг ўз хабарларида "AI" сўзини ишлатишини салбий қабул қилади. Бу эса компаниялар учун технологик тараққиёт ва мижозлар ишончи ўртасидаги мувозанатни сақлаш жиддий муаммога айланганини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Тадқиқот ҳисоботига кўра, респондентларнинг 86 фоизи сунъий интеллект тақдим этаётган маълумотларга тўлиқ ишонмайди ва ҳамон бирламчи манбаларни мустақил равишда ўрганишни афзал кўради. Энг қизиғи, сўровда қатнашганларнинг 42 фоизи аниқ манбаси кўрсатилмаган AI жавобларига тиббий ҳисоб-китоблар ёки мураккаб махфийлик сиёсатларидан ҳам камроқ ишонишини билдирган. Бу ҳолат рақамли маконда ахборотнинг шаффофлиги нақадар муҳим эканини яна бир бор исботламоқда.
Рақамли дунёнинг "инсонийликдан" узоқлашишиСўнгги ўн йилликда интернетнинг ўзгариши фойдаланувчилар кайфиятига ҳам таъсир кўрсатган. Сўровда қатнашган ҳар тўрт кишидан учтаси бугунги интернет бундан 10 йил олдингига қараганда "камроқ инсоний" бўлиб қолганини таъкидлаган. Брендлар анъанавий СEО ва Google қидирув тизимидан ташқари, сунъий интеллект алгоритмлари учун ҳам контент яратишга мажбур бўлаётган бир пайтда, жонли мулоқот ва инсоний ёндашувнинг қадри ортиб бормоқда.
ВордПресс ВИП техник директори Бриан Алвейнинг сўзларига кўра, илгари веб-сайтлар одамлар учун яратилган бўлса, энди улар одамлар номидан иш кўрадиган AI агентлари учун ҳам мослаштирилиши шарт. Агар сайт контенти сунъий интеллект томонидан ўқилмаса, у қидирув натижаларида кўринмай қолиши мумкин. Бироқ, AI орқали сайтга кирган кам сонли фойдаланувчилар агар контентда инсоний руҳни сезмаса, у ерга бошқа қайтиб келмайди.
ixbt.com маълумотига кўра, корпоратив сектор вакиллари ҳам ушбу тенденцияни тасдиқламоқда. Компания раҳбарларининг 60 фоизи ўтган йил давомида сунъий интеллект тизимларидан келадиган трафик ҳажми ошганини қайд этган. Шу сабабли, қарор қабул қилувчи шахсларнинг 74 фоизи AI тизимларида бренднинг кўриниши ва маълумот манбаси сифатида кўрсатилишини устувор вазифа деб ҳисоблайди.
Ишончни сақлаб қолиш стратегиясиИстеъмолчилар брендлардан нафақат технологик янгилик, балки очиқликни ҳам кутмоқда. Тадқиқот давомида аниқланган баъзи муҳим жиҳатлар қуйидагилар:
- Истеъмолчиларнинг 33 фоизи учун бирламчи манбага ҳавола мавжудлиги ишончнинг асосий белгиси ҳисобланади;
- 80 фоиз фойдаланувчилар интернетдаги маълумотлар бир нечта йирик корпорациялар назоратида бўлмасдан, очиқ ва ҳамма учун очиқ бўлиши керак деб ҳисоблайди;
- Фойдаланувчилар AI томонидан генерация қилинган матнлардан кўра, мутахассислар томонидан ёзилган таҳлилий мақолаларни кўпроқ қадрлайди.
…