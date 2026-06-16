Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)

·13·Маданият
Шаҳзод Султонов тўйидан ёрқин лаҳзалар: машҳурлар жам бўлди (видео)

Актёр Шаҳзод Султоновнинг кечки тўй оқшомидан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалмоқда. Ушбу тантанали маросим мухлислар эътиборини тортиб, катта қизиқиш уйғотмоқда.

Тўй маросимида кўплаб таниқли актёр ва актрисалар иштирок этиб, ёшларни ушбу қувончли кун билан табриклашди. Шунингдек, машҳур хонандалар саҳнага чиқиб, меҳмонлар кайфиятини янада кўтариб, жонли ижролари билан байрамга файз бағишлади.

Тарқалган видеоларда келин-куёвнинг қувончи, самимий табассуми ва ҳаяжони яққол сезилиб турибди. Уларнинг бахтли лаҳзалари томошабинлар қалбига ҳам илиқлик улашмоқда.

Ижтимоий тармоқлардаги изоҳларда эса фойдаланувчилар ёш оилага бахт-саодат, узоқ умр ва тотув ҳаёт тилаб, илиқ фикрлар қолдиришмоқда.

Мазкур тўй нафақат яқинлари, балки мухлислар учун ҳам унутилмас воқеалардан бирига айланмоқда.

Шаҳзод Султонов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Устоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиУстоз санъаткор Хадия Юсупова 88 ёшида вафот этдиБугун, 15:07Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Улуғбек Қодиров ўзининг “Хонимей” номли янги қўшиғи билан ижтимоий тармоқларда барчанинг эътиборида!Бугун, 11:59Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)Бугун, 11:11Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)Ширин Заитовадан қувончли янгилик: хонанда иккинчи бор она бўлди (видео)Бугун, 11:00Йигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикЙигитали Мамажонов 36 ёшда: турмуш ўртоғидан самимий табрикБугун, 10:27Юлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиЮлдуз Усмонова санъаткорлар учун яратилган имтиёзлар ҳақида очиқ гапирдиБугун, 10:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди