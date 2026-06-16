Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширди
Дунёнинг энг йирик актив бошқарувчиларидан бири бўлган Стате Стреэт корпорацияси стаблекоин (барқарор криптовалюта) эмитентлари учун мўлжалланган янги пул бозори фондини тақдим этди. Ушбу қадам АҚШнинг GENIUS Act қонунчилиги доирасида амалга оширилган бўлиб, рақамли активлар бозорини тартибга солиш ва уларнинг захираларини хавфсиз бошқаришда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Янги фонд Руле 2а-7 қоидаларига мувофиқ давлат пул бозори инструменти сифатида шакллантирилган. У асосан стаблекоинларни қўллаб-қувватлаш учун ишлатиладиган активларга, жумладан, АҚШ ҳукумати қимматли қоғозлари ва РEПО битимларига сармоя киритади. Лойиҳанинг илк инвесторлари қаторида Стате Стреэт Банк билан бирга Anchorage Digital федерал криптобанки ҳам жой олган.
GENIUS Act ва ҳуқуқий тартибга солишМазкур молиявий маҳсулот 2025-йил 18-июльда имзоланган GENIUS Act қонунида белгиланган захира талабларига тўлиқ жавоб беради. Ушбу қонун АҚШ тарихида тўлов стаблекоинлари учун биринчи федерал тартибга солиш тизимини яратди. Стате Стреэт вакилларининг таъкидлашича, янги фонд айнан қонуний талабларга мувофиқ захираларни сақлаш ва бошқаришни осонлаштириш учун ишлаб чиқилган.
Стате Стреэт Инвестмент Манагемент ҳозирда 5 триллион доллардан ортиқ активларни бошқаради ва жаҳон молия бозоридаги энг нуфузли иштирокчилардан бири саналади. Компания аввалроқ Galaxy Дигитал билан ҳамкорликда СВEEП деб номланган токенизация қилинган ликвидлик маҳсулотини ҳам ишга туширган эди. Бу эса анъанавий молия гигантларининг блокчейн технологияларига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.
Рақобат ва бозор истиқболлариGENIUS Act қабул қилингандан сўнг, йирик молия институтлари стаблекоин захираларини бошқариш бўйича маҳсулотлар яратишда ўзаро пойга бошлади. Масалан, JPMorgan банки ЖЛТХХ токенизация қилинган фондини ишга туширган бўлса, Morgan Stanley ўзининг Стаблекоин Ресервес Портфолио лойиҳасини тақдим этди. Шунингдек, Coinbase биржаси ҳам ПроШарес томонидан ташкил этилган GENIUS Моней Маркет ETF фондига сармоя киритганини маълум қилди.
ДефиLlama маълумотларига кўра, стаблекоинлар бозори GENIUS Act имзоланган даврдаги 260 миллиард доллардан ҳозирги кунда 315 миллиард долларгача ўсди. Citi таҳлилчилари эса 2030-йилга бориб глобал стаблекоин эмиссияси 1,9 триллион доллардан 4 триллион долларгача етиши мумкинлигини башорат қилмоқда. Бу каби ўсиш суръатлари Стате Стреэт каби компаниялар учун улкан даромад манбаи бўлиши кутилмоқда.
Ҳозирда бозордаги энг йирик ўйинчи бўлган Tether (USDT) компанияси ҳам ўз захираларининг катта қисмини АҚШ ғазначилик вексельларида сақламоқда. 2026-йил март ойи ҳисоботига кўра, компания 191,8 миллиард долларлик активларга эга. Стате Стреэт томонидан таклиф этилаётган янги ечимлар эса келажакда бошқа эмитентлар учун ҳам ишончли ва қонуний захира сақлаш майдонига айланиши мумкин.
…