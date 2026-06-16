Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширди

·0·Иқтисодиёт
Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширди

Дунёнинг энг йирик актив бошқарувчиларидан бири бўлган Стате Стреэт корпорацияси стаблекоин (барқарор криптовалюта) эмитентлари учун мўлжалланган янги пул бозори фондини тақдим этди. Ушбу қадам АҚШнинг GENIUS Act қонунчилиги доирасида амалга оширилган бўлиб, рақамли активлар бозорини тартибга солиш ва уларнинг захираларини хавфсиз бошқаришда янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Янги фонд Руле 2а-7 қоидаларига мувофиқ давлат пул бозори инструменти сифатида шакллантирилган. У асосан стаблекоинларни қўллаб-қувватлаш учун ишлатиладиган активларга, жумладан, АҚШ ҳукумати қимматли қоғозлари ва РEПО битимларига сармоя киритади. Лойиҳанинг илк инвесторлари қаторида Стате Стреэт Банк билан бирга Anchorage Digital федерал криптобанки ҳам жой олган.

GENIUS Act ва ҳуқуқий тартибга солиш

Мазкур молиявий маҳсулот 2025-йил 18-июльда имзоланган GENIUS Act қонунида белгиланган захира талабларига тўлиқ жавоб беради. Ушбу қонун АҚШ тарихида тўлов стаблекоинлари учун биринчи федерал тартибга солиш тизимини яратди. Стате Стреэт вакилларининг таъкидлашича, янги фонд айнан қонуний талабларга мувофиқ захираларни сақлаш ва бошқаришни осонлаштириш учун ишлаб чиқилган.

Стате Стреэт Инвестмент Манагемент ҳозирда 5 триллион доллардан ортиқ активларни бошқаради ва жаҳон молия бозоридаги энг нуфузли иштирокчилардан бири саналади. Компания аввалроқ Galaxy Дигитал билан ҳамкорликда СВEEП деб номланган токенизация қилинган ликвидлик маҳсулотини ҳам ишга туширган эди. Бу эса анъанавий молия гигантларининг блокчейн технологияларига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.

Рақобат ва бозор истиқболлари

GENIUS Act қабул қилингандан сўнг, йирик молия институтлари стаблекоин захираларини бошқариш бўйича маҳсулотлар яратишда ўзаро пойга бошлади. Масалан, JPMorgan банки ЖЛТХХ токенизация қилинган фондини ишга туширган бўлса, Morgan Stanley ўзининг Стаблекоин Ресервес Портфолио лойиҳасини тақдим этди. Шунингдек, Coinbase биржаси ҳам ПроШарес томонидан ташкил этилган GENIUS Моней Маркет ETF фондига сармоя киритганини маълум қилди.

ДефиLlama маълумотларига кўра, стаблекоинлар бозори GENIUS Act имзоланган даврдаги 260 миллиард доллардан ҳозирги кунда 315 миллиард долларгача ўсди. Citi таҳлилчилари эса 2030-йилга бориб глобал стаблекоин эмиссияси 1,9 триллион доллардан 4 триллион долларгача етиши мумкинлигини башорат қилмоқда. Бу каби ўсиш суръатлари Стате Стреэт каби компаниялар учун улкан даромад манбаи бўлиши кутилмоқда.

Ҳозирда бозордаги энг йирик ўйинчи бўлган Tether (USDT) компанияси ҳам ўз захираларининг катта қисмини АҚШ ғазначилик вексельларида сақламоқда. 2026-йил март ойи ҳисоботига кўра, компания 191,8 миллиард долларлик активларга эга. Стате Стреэт томонидан таклиф этилаётган янги ечимлар эса келажакда бошқа эмитентлар учун ҳам ишончли ва қонуний захира сақлаш майдонига айланиши мумкин.

Стате СтреэтСтаблекоинКриптовалютаИнвестицияGENIUS Act
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиМарказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиБугун, 16:53Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувРиппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувБугун, 16:13Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутBitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутБугун, 14:36Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаЯпония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаБугун, 12:33Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиТошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиБугун, 12:02Solana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиSolana экотизимида қаршилик: Forward Industries компанияларни бирлаштира олмаяптиБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда