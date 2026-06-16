АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги давр

·0·Иқтисодиёт
АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги давр

АҚШ молия тизимида юз бераётган сўнгги ўзгаришлар криптовалюта бозорининг глобал қиёфасини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Кўп йиллар давомида Bitcoin перпетуал (муддатсиз) фючерслари рақамли активлар савдосининг энг муҳим воситаларидан бири бўлиб келган бўлса-да, улар асосан тартибга солинмаган оффшор майдонларда фаолият юритган. Эндиликда АҚШнинг расмий регуляторлари томонидан ушбу воситага рухсат берилиши, институционал инвесторлар учун эшикларни кенг очмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) KalshiEХ биржасига BTCПEРП шартномасини рўйхатга олишга рухсат берди. Бу Bitcoin спот нархига боғланган муддатсиз фючерс шартномаси бўлиб, у крипто деривативлари тарихида муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Мазкур қарор нафақат чакана савдогарлар, балки йирик халқаро фондлар учун ҳам Bitcoin нархи ўзгаришидан фойда кўришнинг хавфсиз ва қонуний йўлини яратади.

Муддатсиз фючерсларнинг афзаллиги нимада?

Муддатсиз фючерс ёки оддийгина “перп” — бу трейдерларга активнинг ўзини сотиб олмасдан, унинг нархи ҳаракатидан фойдаланиш имконини берувчи дериватив туридир. Анъанавий фючерслардан фарқли ўлароқ, перпетуал шартномаларнинг амал қилиш муддати тугамайди. Трейдерлар зарурий маржани сақлаб қолган ҳолда, ўз позицияларини исталганча узоқ вақт очиқ тутишлари мумкин. Бу эса доимий равишда янги шартномаларга ўтиш (ролловер) заруриятини йўқотади.

Ушбу воситанинг нархи Bitcoin спот нархидан узоқлашиб кетмаслиги учун махсус “фундинг рате” (молиялаштириш ставкаси) механизми қўлланилади. Бозор ҳолатига қараб, узоқ (лонг) ёки қисқа (шорт) позиция эгалари бир-бирларига даврий тўловларни амалга оширадилар. Бу тизим перпетуал шартномаларни крипто бозоридаги энг оммабоп маҳсулотга айлантирган асосий омиллардан биридир.

Бозор иштирокчилари учун янги имкониятлар

Оффшор биржаларда бошланган ушбу маҳсулот эндиликда АҚШнинг қатъий назорат остидаги молия бозорига кўчмоқда. Бу трейдерлар учун бир қатор қулайликларни тақдим этади:
  • Катта миқдордаги капитални жалб қилмасдан, левераж (калдира) ёрдамида йирик позицияларни бошқариш;
  • Бозорнинг ҳам кўтарилиши, ҳам тушишидан фойда олиш имконияти;
  • Анъанавий фючерсларга хос бўлган мураккаб бюрократик жараёнлардан қочиш;
  • Регулятор томонидан ҳимояланган савдо муҳитида ишлаш.

Ixbt.com маълумотларига кўра, АҚШда бундай воситаларнинг қонунийлаштирилиши криптовалюта бозорига миллиардлаб долларлик янги ликвидлик кириб келишига сабаб бўлиши мумкин. Илгари тартибга солинмаган платформалардан ҳайиққан йирик инвестиция банклари ва хеж-фондлар эндиликда CFTC назоратидаги воситалар орқали Bitcoin бозорига киришни бошлайдилар.

Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin перпетуал фючерсларининг АҚШ молия тизимига интеграциялашуви криптовалюталарнинг “ёввойи ғарб” даври тугаётганидан далолат беради. Бу жараён рақамли активларнинг анъанавий молия бозори билан янада жипслашишига ва Bitcoin нархининг барқарорлашувига хизмат қилиши кутилмоқда.

BitcoinКриптовалютаБиржаИнвестицияCFTC
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиСтате Стреэт барқарор криптовалюталар учун махсус инвестиция фондини ишга туширдиБугун, 16:59Марказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиМарказий банк футбол бўйича миллий терма жамоа шарафига танга чиқардиБугун, 16:53Риппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувРиппле компанияси Африка молия бозорига кирди: Флуттерваве билан йирик келишувБугун, 16:13Bitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутBitcoin нархи 66 минг долларгача пасайди: Криптовалюта ва фонд бозори ўртасидаги тафовутБугун, 14:36Япония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаЯпония Марказий банкининг қарори Bitcoin нархига босим ўтказмоқдаБугун, 12:33Тошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиТошкент халқаро инвестиция форуми ўз расмий ҳомийларини эълон қилдиБугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
22 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
25 май куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда