АҚШда Bitcoin перпетуал фючерслари легаллашмоқда: Криптовалюта бозорида янги давр
АҚШ молия тизимида юз бераётган сўнгги ўзгаришлар криптовалюта бозорининг глобал қиёфасини бутунлай ўзгартириши кутилмоқда. Кўп йиллар давомида Bitcoin перпетуал (муддатсиз) фючерслари рақамли активлар савдосининг энг муҳим воситаларидан бири бўлиб келган бўлса-да, улар асосан тартибга солинмаган оффшор майдонларда фаолият юритган. Эндиликда АҚШнинг расмий регуляторлари томонидан ушбу воситага рухсат берилиши, институционал инвесторлар учун эшикларни кенг очмоқда. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
АҚШнинг Товар фючерслари савдоси бўйича комиссияси (CFTC) KalshiEХ биржасига BTCПEРП шартномасини рўйхатга олишга рухсат берди. Бу Bitcoin спот нархига боғланган муддатсиз фючерс шартномаси бўлиб, у крипто деривативлари тарихида муҳим бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Мазкур қарор нафақат чакана савдогарлар, балки йирик халқаро фондлар учун ҳам Bitcoin нархи ўзгаришидан фойда кўришнинг хавфсиз ва қонуний йўлини яратади.
Муддатсиз фючерсларнинг афзаллиги нимада?Муддатсиз фючерс ёки оддийгина “перп” — бу трейдерларга активнинг ўзини сотиб олмасдан, унинг нархи ҳаракатидан фойдаланиш имконини берувчи дериватив туридир. Анъанавий фючерслардан фарқли ўлароқ, перпетуал шартномаларнинг амал қилиш муддати тугамайди. Трейдерлар зарурий маржани сақлаб қолган ҳолда, ўз позицияларини исталганча узоқ вақт очиқ тутишлари мумкин. Бу эса доимий равишда янги шартномаларга ўтиш (ролловер) заруриятини йўқотади.
Ушбу воситанинг нархи Bitcoin спот нархидан узоқлашиб кетмаслиги учун махсус “фундинг рате” (молиялаштириш ставкаси) механизми қўлланилади. Бозор ҳолатига қараб, узоқ (лонг) ёки қисқа (шорт) позиция эгалари бир-бирларига даврий тўловларни амалга оширадилар. Бу тизим перпетуал шартномаларни крипто бозоридаги энг оммабоп маҳсулотга айлантирган асосий омиллардан биридир.
Бозор иштирокчилари учун янги имкониятларОффшор биржаларда бошланган ушбу маҳсулот эндиликда АҚШнинг қатъий назорат остидаги молия бозорига кўчмоқда. Бу трейдерлар учун бир қатор қулайликларни тақдим этади:
- Катта миқдордаги капитални жалб қилмасдан, левераж (калдира) ёрдамида йирик позицияларни бошқариш;
- Бозорнинг ҳам кўтарилиши, ҳам тушишидан фойда олиш имконияти;
- Анъанавий фючерсларга хос бўлган мураккаб бюрократик жараёнлардан қочиш;
- Регулятор томонидан ҳимояланган савдо муҳитида ишлаш.
Ixbt.com маълумотларига кўра, АҚШда бундай воситаларнинг қонунийлаштирилиши криптовалюта бозорига миллиардлаб долларлик янги ликвидлик кириб келишига сабаб бўлиши мумкин. Илгари тартибга солинмаган платформалардан ҳайиққан йирик инвестиция банклари ва хеж-фондлар эндиликда CFTC назоратидаги воситалар орқали Bitcoin бозорига киришни бошлайдилар.
Хулоса қилиб айтганда, Bitcoin перпетуал фючерсларининг АҚШ молия тизимига интеграциялашуви криптовалюталарнинг “ёввойи ғарб” даври тугаётганидан далолат беради. Бу жараён рақамли активларнинг анъанавий молия бозори билан янада жипслашишига ва Bitcoin нархининг барқарорлашувига хизмат қилиши кутилмоқда.
…