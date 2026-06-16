Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайди

·20·Техно
Robinhood 300 га яқин ходимини ишдан бўшатмоқда: AI энди баҳона бўлолмайди

Машҳур Robinhood молия платформаси ўз штатининг 10 фоизини ёки тахминан 290 нафар тўлиқ ставкадаги ходимини қисқартиришини эълон қилди. Ушбу қарор технология соҳасидаги йирик компаниялар орасида оммалашган оммавий бўшатишлар тўлқинининг навбатдаги қисми бўлди. Бироқ Robinhood раҳбариятининг бу сафарги ёндашуви кўплаб ҳамкасбларидан фарқ қилиши билан диққатга сазовордир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания раҳбари Влад Тенев ходимларга йўллаган мактубида иш ўринларини қисқартириш сабаби сифатида Сунъий интеллект (AI) технологияларини келтириб ўтмади. Сўнгги вақтларда кўплаб IT-гигантлар ходимларни бўшатишни айнан AI жорий этилиши ва жараёнларнинг автоматлашуви билан боғлаётган эди. Robinhood эса бу сафар "тузилмавий қайта қуриш" ва иш самарадорлигини оширишни асосий сабаб сифатида кўрсатган.

Кичик жамоалар ва юқори самарадорлик

Теневнинг сўзларига кўра, компания эндиликда кўп қатламли иерархиядан воз кечиб, янада ихчам ва тезкор жамоаларга таянишни режалаштирмоқда. "Биз оғир ва мураккаб ташкилий тузилмада ишлашда давом эта олмаймиз. Ҳар бир ходим катта таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлган, ўта диққатли ва ихчам жамоа бўлишимиз шарт", — деб ёзади у ўз мактубида.

Ушбу тенденция нафақат Robinhood, балки Amazon, Block, Coinbase ва GitLab каби компанияларда ҳам кузатилмоқда. Соҳа мутахассисларининг фикрича, технология оламида бюрократия ва катта штатлардан воз кечиш даври бошланган. Компаниялар пандемия давридаги ҳаддан ташқари кўп ишга олиш (овер-ҳиринг) оқибатларини бартараф этишга уринмоқда.

Молиявий кўрсаткичлар ва келажак

Қизиғи шундаки, Robinhood молиявий жиҳатдан анча яхши ҳолатда. Апрел ойида эълон қилинган ҳисоботга кўра, биринчи чоракда даромадлар 15 фоизга ошган. Иккинчи чоракда ҳам обуна хизматлари ва савдо ҳажми ортиши ҳисобига ижобий натижалар кутилмоқда. Шунга қарамай, ходимларни қисқартириш компанияга тахминан 28 миллион долларга тушади.

ixbt.com маълумотига кўра, технология соҳасида AI атамасини ишдан бўшатишлар учун "ниқоб" сифатида ишлатиш урфдан қолмоқда. Жамиятда сунъий интеллектга нисбатан салбий муносабат шаклланаётгани сабабли, раҳбарлар энди очиқчасига харажатларни оптималлаштириш ва самарадорликни ошириш ҳақида гапиришни афзал кўришмоқда.

Ўзбекистон фойдаланувчилари учун ҳам таниш бўлган ушбу платформанинг қадамлари глобал технология бозоридаги ўзгаришларни акс эттиради. Келажакда компаниялар камроқ одам билан кўпроқ натижага эришишни кўзлаётгани аниқ бўлиб бормоқда.

RobinhoodТехнологияAIИшсизликИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Бугун, 16:57SpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиSpaceX тарихий IPO ўтказди: Elon Musk дунёнинг илк триллионерига айландиБугун, 15:55Флуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиФлуттерваве стартапи Риппле инвестицияси эвазига 3,2 миллиард долларга баҳоландиБугун, 15:55АҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиАҚШ Адлия вазирлиги Elon Muskнинг xAI компаниясини ҳимоя қилиб чиқдиБугун, 15:26AI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиAI гаджетлар бозорида янги етакчи: Плауд компаниясининг даромади 100 миллион доллардан ошдиБугун, 15:20SpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиSpaceX дунёнинг энг қиммат компаниялари бешлигига кирди: Amazon ортда қолдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди