Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёр

·0·Спорт
Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёр

Португалия терма жамоасининг собиқ юлдузи Нани мамлакат миллий терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо учун ўз имкониятлари даражасидан ҳам кўпроғини намойиш этишига ишонч билдирди. Унинг фикрича, жамоадошлари афсонавий ҳужумчининг фаолиятидаги ягона етишмаётган совринни қўлга киритиши учун бор кучлари билан ҳаракат қилишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португал Футбол Суммит подкастида сўзга чиққан Нани ҳозирги таркибнинг салоҳиятини юқори баҳолади. О Жого нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед собиқ аъзоси терма жамоада тажриба ва ёш иқтидорлар ўртасидаги мукаммал мувозанат шаклланганини таъкидлаган. Бу эса турнирда ғолиблик учун асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.

Криштиано Роналдо сардорлигида Португалия аллақачон бир неча бор йирик муваффақиятларга эришган. Жамоа 2016-йилда Европа чемпиони бўлган, шунингдек, 2019 ва 2025-йилларда Миллатлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Нани жамоанинг жипслашиши ва умумий мақсад йўлида бирлашиши ғалаба калити эканини айтиб ўтди.

Роналдонинг таъсири ва жамоавий руҳ

"Роналдонинг майдонда бўлиши катта таъсирга эга. У бошқа ўйинчиларни ўзи учун, жамоа ва миллий терма жамоа учун бир оз кўпроқ ҳаракат қилишга ундайди. Чунки бу ерда гўзал бир тарих бор ва барчамиз унинг бир қисмимиз", — деди Нани. Унинг сўзларига кўра, Криштиано нафақат португалиялик, балки бутун дунёдаги мухлисларни бирлаштира олади.

Шунингдек, Нани Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Фернандеснинг ролини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, Брунонинг ғалаба қозонишга бўлган чанқоғи ва ўз позициясида энг яхшиси бўлишга интилиши Португалия учун жуда муҳим омилдир. Жамоа ҳар қандай вазиятда унинг ёрдамига таяниши мумкин.

Ўзбекистон билан бўлажак тўқнашув

Португалия терма жамоаси ўзининг Жаҳон чемпионатидаги юришини "К" гуруҳида Конго Демократик Республикасига қарши ўйин билан бошлайди. Роберто Мартинез шогирдлари учун гуруҳ босқичидаги энг қизиқарли учрашувлардан бири келаси сешанба куни бўлиб ўтади. Шу куни португалияликлар Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушишади.

Гуруҳ босқичининг якуний баҳси эса 28-июн куни Колумбияга қарши ўтказилади. Миллионлаб мухлисларнинг умидини елкасига ортган Криштиано Роналдо ва унинг жамоадошлари илк дақиқаларданоқ ўз амбицияларини намойиш этишни мақсад қилган. Goal.com нашри маълумотига кўра, жамоа айни дамда юқори кайфиятда тайёргарлик кўрмоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиНаниЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Том Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаТом Ҳолланд Ламине Ямални янги «Ўргимчак-одам» сифатида кўрмоқдаБугун, 16:16Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Эмманюэль Пети Букайо Сака ҳақида: «У Англия терма жамоаси асосий таркибига лойиқ эмас»Бугун, 15:30Дино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватладиДино Зофф Эмилиано Мартинезнинг Ювентусга ўтишини қўллаб-қувватладиБугун, 15:13Ўзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиЎзбекистонлик ҳакамлар Шотландия — Марокаш ўйинини бошқарадиБугун, 14:23Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бернарду Силва «Реал» билан неча йиллик шартнома имзолади?Бугун, 14:02Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Ливерпул собиқ дарвозабони кутилмаган трансферни таклиф қилди: Маркус Рэшфорд Энфилдга?Бугун, 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди