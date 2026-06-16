Нани: Португалия терма жамоаси Криштиано Роналдо учун борини беришга тайёр
Португалия терма жамоасининг собиқ юлдузи Нани мамлакат миллий терма жамоаси 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо учун ўз имкониятлари даражасидан ҳам кўпроғини намойиш этишига ишонч билдирди. Унинг фикрича, жамоадошлари афсонавий ҳужумчининг фаолиятидаги ягона етишмаётган совринни қўлга киритиши учун бор кучлари билан ҳаракат қилишади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португал Футбол Суммит подкастида сўзга чиққан Нани ҳозирги таркибнинг салоҳиятини юқори баҳолади. О Жого нашри хабарига кўра, Манчестер Юнайтед собиқ аъзоси терма жамоада тажриба ва ёш иқтидорлар ўртасидаги мукаммал мувозанат шаклланганини таъкидлаган. Бу эса турнирда ғолиблик учун асосий пойдевор бўлиб хизмат қилиши кутилмоқда.
Криштиано Роналдо сардорлигида Португалия аллақачон бир неча бор йирик муваффақиятларга эришган. Жамоа 2016-йилда Европа чемпиони бўлган, шунингдек, 2019 ва 2025-йилларда Миллатлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Нани жамоанинг жипслашиши ва умумий мақсад йўлида бирлашиши ғалаба калити эканини айтиб ўтди.
Роналдонинг таъсири ва жамоавий руҳ"Роналдонинг майдонда бўлиши катта таъсирга эга. У бошқа ўйинчиларни ўзи учун, жамоа ва миллий терма жамоа учун бир оз кўпроқ ҳаракат қилишга ундайди. Чунки бу ерда гўзал бир тарих бор ва барчамиз унинг бир қисмимиз", — деди Нани. Унинг сўзларига кўра, Криштиано нафақат португалиялик, балки бутун дунёдаги мухлисларни бирлаштира олади.
Шунингдек, Нани Манчестер Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Фернандеснинг ролини ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг таъкидлашича, Брунонинг ғалаба қозонишга бўлган чанқоғи ва ўз позициясида энг яхшиси бўлишга интилиши Португалия учун жуда муҳим омилдир. Жамоа ҳар қандай вазиятда унинг ёрдамига таяниши мумкин.
Ўзбекистон билан бўлажак тўқнашувПортугалия терма жамоаси ўзининг Жаҳон чемпионатидаги юришини "К" гуруҳида Конго Демократик Республикасига қарши ўйин билан бошлайди. Роберто Мартинез шогирдлари учун гуруҳ босқичидаги энг қизиқарли учрашувлардан бири келаси сешанба куни бўлиб ўтади. Шу куни португалияликлар Ўзбекистон миллий терма жамоасига қарши майдонга тушишади.
Гуруҳ босқичининг якуний баҳси эса 28-июн куни Колумбияга қарши ўтказилади. Миллионлаб мухлисларнинг умидини елкасига ортган Криштиано Роналдо ва унинг жамоадошлари илк дақиқаларданоқ ўз амбицияларини намойиш этишни мақсад қилган. Goal.com нашри маълумотига кўра, жамоа айни дамда юқори кайфиятда тайёргарлик кўрмоқда.
…