Ерга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекорд

·24·Техно
Ерга улкан ва потенциал хавфли астероид яқинлашмоқда: 400 йиллик рекорд

Шу йилнинг 27-июн куни Ер сайёраси яқинидан 152637 (1997 НК1) рақамли улкан астероид учиб ўтади. NASA маълумотларига кўра, бу ушбу осмон жисмининг сўнгги 400 йил ичида Ерга энг яқин масофага келишидир. Астероид сайёрамиздан тахминан 2,57 миллион километр узоқликда ўтади, бу Ер ва Ой ўртасидаги масофадан 6,5 баравар кўпдир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гарчи ушбу объект астрономлар томонидан "потенциал хавфли" тоифасига киритилган бўлсак-да, мутахассислар хавотирга ўрин йўқлигини таъкидламоқда. Бундай мақом орбитаси Ерга нисбатан яқин бўлган барча йирик осмон жисмларига берилади. Ҳозирги ҳисоб-китоблар шуни кўрсатадики, 152637 (1997 НК1) астероиди нафақат жорий яқинлашувда, балки яқин 100 йиллик истиқболда ҳам сайёрамиз билан тўқнашиш хавфини туғдирмайди.

Ушбу астероид биринчи марта 1997-йилда NASAнинг НEАТ (Неар-Эарт Астероид Траккинг) дастури доирасида кашф этилган. У "Атонлар" гуруҳига мансуб бўлиб, бундай астероидларнинг орбиталари Ер орбитасини кесиб ўтади ва қисман Венера орбитаси ичига киради. Мазкур яқинлашув олимлар учун ноёб тадқиқот имкониятини тақдим этади, чунки бундай йирик объектларнинг Ерга яқин келиши ўн йилда бир марта содир бўладиган ҳодисадир.

Олимлар астероиднинг аниқ ҳажмини ўрганади

Ҳозирги вақтда астероиднинг аниқ ўлчамлари борасида илмий баҳслар давом этмоқда. Унинг ёрқинлик даражасига кўра, диаметри 900 метрдан 1,5 километргача бўлиши мумкинлиги тахмин қилинади. Муаммо шундаки, телескоплар орқали қуёш нурининг қайтишига қараб объект ҳажмини аниқлаш қийин: қуюқ рангли йирик жисм ва ёрқин рангли кичикроқ жисм бир хил кўриниши мумкин.

NASA ушбу ноаниқликка чек қўйиш учун Голдстоне Солар Сйстем Радар (ГССР) радиолокация тизимидан фойдаланишни режалаштирмоқда. NASA Реактив ҳаракат лабораторияси астрономи Марина Брозовик тушунтиришича, радиолокация усули нафақат астероиднинг аниқ ўрнини, балки унинг шакли, айланиш тезлиги ва таркибини ҳам аниқлашга ёрдам беради.

Ўзбекистонлик осмон ишқибозлари ҳам ушбу ҳодисани кузатиш имкониятига эга бўлишлари мумкин. Энг яқин масофага келган вақтда астероиднинг ёрқинлиги 10-юлдуз катталигига етади. Бу кўрсаткич уни кичик телескоплар, ҳатто кучли дурбинлар ёрдамида ҳам кўриш учун етарлидир. Шимолий ярим шарда яшовчилар учун бу имконият янада қулайроқ бўлади.

Кейинги сафар ушбу астероидни бундай яқин масофадан ва батафсил ўрганиш имконияти фақат 2088-йилда пайдо бўлади. Аввалги шунга ўхшаш йирик яқинлашув 2022-йилнинг январ ойида 1994 ПК1 астероиди билан содир бўлган эди. Ҳозирда олимлар барча маълумотларни жамлаб, коинот хавфсизлиги тизимларини янада такомиллаштириш устида ишламоқда.

NASAАстероидКоинотЕрАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Опера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиОпера Оне браузери тубдан янгиланди: Энди фойдаланувчилар ўз интерфейсини яратадиБугун, 17:59Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиRivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатдиБугун, 17:55Мобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиМобилее АҚШда ўзининг роботакси хизматини йўлга қўйишини эълон қилдиБугун, 17:52Снап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлариСнап компанияси узоқ кутилган Спекс АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва имкониятлариБугун, 17:25Мобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичдаМобилее ўзининг роботакси хизматини ишга туширади: Intel шоъба корхонаси янги босқичдаБугун, 17:23Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Сунъий интеллектга ишончсизлик: Нега истеъмолчилар AI ёзувидан қочмоқда?Бугун, 16:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди