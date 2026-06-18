Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяпти

·0·Техно
Сунъий интеллект ва харажатлар: Компаниялар кутилган даромадни ҳисоблай олмаяпти

Бугунги кунда Силикон водийсида сунъий интеллект (AI) технологияларига бўлган қизиқиш ўзининг юқори нуқтасига чиққан бўлса-да, йирик корпорациялар ушбу инновацияларнинг иқтисодий самарадорлигини таҳлил қилишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Дастлабки ҳаяжон ўрнини эндиликда аниқ ҳисоб-китоб ва харажатларни оптималлаштириш масалалари эгалламоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

НEА венчур жамғармаси ҳамкори Тиффанй Лукк TechCrunch нашрининг Эқуитй подкастида таъкидлашича, кўплаб компаниялар AI воситаларини жорий этишда кутилмаган молиявий тўсиқларга дуч келмоқда. Йил бошида оммалашган "токенмаххинг" (AI имкониятларидан максимал фойдаланиш) тенденцияси эндиликда бюджет чекловлари билан тўқнаш келди. Масалан, Uber компанияси ўзининг йиллик AI бюджетини бир неча ой ичидаёқ сарфлаб бўлгани ҳақидаги маълумотлар соҳа мутахассисларини ўйлантириб қўйди.

Вазият шунчалик жиддийки, айрим ташкилотлар ўз ходимлари учун Claude каби илғор нейротармоқ лицензияларини қисқартиришга мажбур бўлди. Meta корпорацияси эса ҳатто ўзининг ички рейтинг тизимини (леадербоард) тўхтатди. Бу ҳолат технологик гигантлар ҳам AI учун сарфланаётган маблағ ва ундан келаётган реал фойда (ROI) ўртасидаги мувозанатни ҳали топа олмаганидан далолат беради.

Инвестициялар ва реал натижалар ўртасидаги зиддият

Тиффанй Луккнинг фикрича, ҳозирги кунда стартаплар учун янги имкониятлар эшиги очилмоқда. Эндиликда корхоналар шунчаки AI моделини сотиб олишни эмас, балки ушбу технология харажатларини кузатиб борувчи ва унинг самарадорлигини ўлчовчи воситаларни қидирмоқда. Бу эса бизнес оламида сунъий интеллектга бўлган ёндашувнинг ўзгараётганини кўрсатади.

Ўзбекистон бозорида ҳам маҳаллий компаниялар ва банклар аста-секин ChatGPT ва бошқа генератив моделларни ўз тизимларига интеграция қилмоқда. Бироқ, халқаро тажриба шуни кўрсатмоқдаки, тизимни шунчаки ишга тушириш кифоя эмас. Ҳар бир сўров ва қайта ишланган маълумот (токен) учун тўланадиган ҳақ узоқ муддатли истиқболда компания фойдасига хизмат қилиши шарт.

Экспертлар шунингдек, шахсий агентлар ва истеъмолчилар учун яратиладиган "сеҳрли лаҳзалар" (магик моментс) келажакда AI бозорининг асосий драйвери бўлишини тахмин қилмоқда. Аммо бу мақсадга эришиш йўлида компаниялар аввал ўзларининг молиявий стратегияларини қайта кўриб чиқишлари ва AI инвестицияларидан қайтадиган даромадни аниқ ҳисоблаб чиқишлари лозим бўлади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект даври энди "ҳйпе" босқичидан реал иқтисодий таҳлил босқичига ўтмоқда. Келгуси йилларда фақатгина технологияни жорий этганлар эмас, балки ундан оқилона ва тежамкор фойдалана олганлар бозорда ғолиб бўлади.

Сунъий IntelлектБизнесТехнологияИнвестицияUber
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиРоссия аэропортларида янги давр: Пулково илк бор пилотсиз техникаларни ишга туширадиБугун, 20:27Снап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиСнап компанияси янги АР-кўзойнакларини тақдим этди: Нархи ва акциялар тушишиБугун, 20:22Xiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиXiaomi йўлда қаҳва тайёрлайдиган илк портатив Mijia кофемашинасини тақдим этдиБугун, 19:54Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Илова дўконларидаги йирик фирибгарлик: Genesis Теч тармоғи қандай фош этилди?Бугун, 19:52Шарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиШарге компанияси автомобил аккумуляторлари асосида янги ташқи қувватлантиргич чиқардиБугун, 19:51iPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиiPhone фойдаланувчилари учун Max мессенжерида билдиришномалар қайта тикландиБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди