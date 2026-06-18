МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйини
Дунёга машҳур Вордле ўйини ўзининг беш йиллигини нишонлаётган бир пайтда, кўплаб фойдаланувчилар кундалик сўз топиш жумбоқларидан бироз зерика бошлаганликларини таъкидлашмоқда. Ҳозирда интеллектуал ўйинлар ишқибозлари орасида МапТап номли янги географик лойиҳа оммалашиб бормоқда. Ушбу ўйин нафақат билимни синовдан ўтказади, балки фойдаланувчиларга дунё харитасини визуал тарзда ўрганиш имконини ҳам беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
МапТап веб-браузер ва мобил илова кўринишида мавжуд бўлиб, у ҳар куни фойдаланувчиларга бешта географик савол тақдим этади. Ўйиннинг асосий шарти — берилган шаҳар, тарихий жой ёки оролни дунё харитасидан аниқ топиб, белгилашдан иборат. Ҳар бир уриниш учун масофанинг аниқлигига қараб 0 дан 100 гача балл берилади. Саволлар даражаси оддийдан мураккабга қараб боради: агар биринчи савол Лондон каби йирик мегаполис бўлса, охиргиси Тинч океанидаги кичик бир орол-давлат бўлиши мумкин.
Ўйин механикаси ва ўзига хосликлариМапТап ўйинида баллар тизими ўзига хос тарзда тузилган. Охирги, энг қийин саволларда тўпланган баллар 2 ёки 3 баробарга кўпайтирилади, бу эса умумий натижани 1000 баллик тизимда баҳолаш имконини беради. The Verge нашрининг ёзишича, 900 дан юқори балл тўплаш жуда яхши натижа ҳисобланади. Вордле каби, бу ерда ҳам натижаларни ижтимоий тармоқлар ва мессенжерлардаги гуруҳларда дўстлар билан улашиш функцияси мавжуд.
Ушбу лойиҳанинг бошқа географик ўйинлардан (масалан, Ворлдле ёки Глобле) фарқи шундаки, у фойдаланувчини боши берк кўчага тушириб қўймайди. Агар сиз мамлакат номини билмасангиз ҳам, харитада тахминий нуқтани белгилаб, ўз хатонгиздан хулоса чиқаришингиз ва масофани кўришингиз мумкин. Бу эса ўйин жараёнини зерикарли қидирувдан кўра, ҳаяжонли саргузаштга айлантиради.
Таълимий аҳамият ва қизиқарли фактларМапТап шунчаки вақт ўтказиш воситаси эмас, балки кучли таълимий платформа ҳамдир. Ҳар бир ўйин якунида фойдаланувчига топилган жойлар ҳақида қисқа, аммо мазмунли маълумотлар берилади. Масалан, яқинда ўтказилган ўйинлардан бири ХИВ асрнинг машҳур сайёҳи Ибн Баттута ҳаёти ва саёҳатларига бағишланган бўлиб, унда фойдаланувчилар Африка, Осиё ва Пиреней ярим ороли бўйлаб виртуал саёҳат қилишган.
Ўйин нафақат география мутахассислари, балки оддий қизиқувчилар учун ҳам мўлжалланган. Гарчи харитани яхши биладиганлар устунликка эга бўлса-да, мунтазам ўйнаш орқали ҳар қандай инсон ўз билимларини сезиларли даражада ошириши мумкин. Масалан, Индонезия каби йирик архипелагларда аниқ нуқтани топиш ёки Италия қирғоқларидаги оролларни фарқлаш вақт ўтиши билан кўникмага айланади.
Ҳозирги кунда МапТап жамоавий баҳслар учун ҳам ажойиб майдонга айланган. Дўстлар ўртасида Мидуей жанги бўлиб ўтган жойни ким аниқроқ топиши ёки дунёнинг чекка нуқталарини ким яхшироқ билиши бўйича мусобақалар ўтказиш оммалашмоқда. Бу каби ўйинлар рақамли технологиялар ёрдамида дунёқарашни кенгайтиришнинг энг самарали усулларидан бири бўлиб хизмат қилмоқда.
…