Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади
Испаниянинг Барселона клуби янги мавсумга тайёргарлик доирасида Англиянинг Бирмингем Сити жамоасига қарши нуфузли ўртоқлик учрашувини ўтказади. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу баҳс Англия чемпионатининг қуйи дивизиони вакили учун катта воқеага айланади, чунки клуб раҳбариятида афсонавий америкалик футболчи Том Брейди фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Каталонияликлар устози Ханси Флик жамоаси 2026-27-йилги мавсум олдидан Буртон-упон-Трент шаҳри яқинида икки ҳафталик ўқув-машғулот йиғинини ўтказишни режалаштирган. Мазкур йиғин доирасида Бирмингемдаги “Ст. Андревъс” стадионида бўлиб ўтадиган ўйин немис мутахассиси учун жамоанинг тактик схемаларини синаб кўриш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини текшириш учун қулай имконият бўлади.
Ёш иқтидорлар учун катта имкониятЁзги тайёргарлик жараёни 2026-йилги Жаҳон чемпионати билан бир вақтга тўғри келиши сабабли, Барселона таркибида бир қатор етакчи юлдузлар дам олиши кутилмоқда. Бу эса жамоанинг ёш ва захира футболчилари учун Ханси Флик кўз ўнгида ўзини кўрсатишга замин яратади. Шунга қарамай, мутахассислар Ламине Ямал каби ёш юлдузнинг ушбу сафарда иштирок этиш эҳтимолини инкор этишмаяпти.
Бирмингем Сити клубининг ҳаммуаллифи ва маслаҳат кенгаши раиси, NFL афсонаси Том Брейди ушбу хабарга ижтимоий тармоқлар орқали муносабат билдирди. Етти карра Супер Бовл ғолиби ўзининг расмий саҳифасида “Бирмингемга хуш келибсиз” дея каталонияликларни кутиб олишга тайёрлигини билдирди. Брейди клубга сармоя киритганидан бери жамоа ўйинларига Девид Бекхем каби дунё юлдузларини жалб қилиб келмоқда.
Бирмингем Сити учун жиддий синовБирмингем Сити бош мураббийи Чрис Давиес учун ушбу ўйин жамоанинг ривожланиш даражасини аниқлаб берувчи барометр вазифасини ўтайди. Жамоа 2024-25-йилги мавсумда Биринчи лигада 111 очко тўплаб, рекорд натижа билан Чемпионшипга қайтган эди. Ўтган мавсумда жамоа 10-ўринни эгаллаб, сўнгги ўн йилликдаги энг яхши натижасини қайд этди.
Клуб раҳбарияти ва Книгҳтеад Капитал Манагемент инвестиция жамғармаси жамоани юқори дивизионга олиб чиқишни мақсад қилган. Барселона каби гранд жамоага қарши баҳс футболчиларнинг тажрибасини ошириш билан бирга, клубнинг халқаро нуфузини ҳам кўтаришга хизмат қилади. Мухлислар ушбу “шоу” даражасидаги ўйинни интизорлик билан кутишмоқда.
…