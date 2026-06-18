Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади

·19·Спорт
Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушади

Испаниянинг Барселона клуби янги мавсумга тайёргарлик доирасида Англиянинг Бирмингем Сити жамоасига қарши нуфузли ўртоқлик учрашувини ўтказади. Goal.com нашри хабарига кўра, ушбу баҳс Англия чемпионатининг қуйи дивизиони вакили учун катта воқеага айланади, чунки клуб раҳбариятида афсонавий америкалик футболчи Том Брейди фаолият юритмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Каталонияликлар устози Ханси Флик жамоаси 2026-27-йилги мавсум олдидан Буртон-упон-Трент шаҳри яқинида икки ҳафталик ўқув-машғулот йиғинини ўтказишни режалаштирган. Мазкур йиғин доирасида Бирмингемдаги “Ст. Андревъс” стадионида бўлиб ўтадиган ўйин немис мутахассиси учун жамоанинг тактик схемаларини синаб кўриш ва футболчиларнинг жисмоний ҳолатини текшириш учун қулай имконият бўлади.

Ёш иқтидорлар учун катта имконият

Ёзги тайёргарлик жараёни 2026-йилги Жаҳон чемпионати билан бир вақтга тўғри келиши сабабли, Барселона таркибида бир қатор етакчи юлдузлар дам олиши кутилмоқда. Бу эса жамоанинг ёш ва захира футболчилари учун Ханси Флик кўз ўнгида ўзини кўрсатишга замин яратади. Шунга қарамай, мутахассислар Ламине Ямал каби ёш юлдузнинг ушбу сафарда иштирок этиш эҳтимолини инкор этишмаяпти.

Бирмингем Сити клубининг ҳаммуаллифи ва маслаҳат кенгаши раиси, NFL афсонаси Том Брейди ушбу хабарга ижтимоий тармоқлар орқали муносабат билдирди. Етти карра Супер Бовл ғолиби ўзининг расмий саҳифасида “Бирмингемга хуш келибсиз” дея каталонияликларни кутиб олишга тайёрлигини билдирди. Брейди клубга сармоя киритганидан бери жамоа ўйинларига Девид Бекхем каби дунё юлдузларини жалб қилиб келмоқда.

Бирмингем Сити учун жиддий синов

Бирмингем Сити бош мураббийи Чрис Давиес учун ушбу ўйин жамоанинг ривожланиш даражасини аниқлаб берувчи барометр вазифасини ўтайди. Жамоа 2024-25-йилги мавсумда Биринчи лигада 111 очко тўплаб, рекорд натижа билан Чемпионшипга қайтган эди. Ўтган мавсумда жамоа 10-ўринни эгаллаб, сўнгги ўн йилликдаги энг яхши натижасини қайд этди.

Клуб раҳбарияти ва Книгҳтеад Капитал Манагемент инвестиция жамғармаси жамоани юқори дивизионга олиб чиқишни мақсад қилган. Барселона каби гранд жамоага қарши баҳс футболчиларнинг тажрибасини ошириш билан бирга, клубнинг халқаро нуфузини ҳам кўтаришга хизмат қилади. Мухлислар ушбу “шоу” даражасидаги ўйинни интизорлик билан кутишмоқда.

БарселонаБирмингем СитиТом БрейдиХанси ФликЛамине Ямал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаРоналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқдаБугун, 17:20Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳКанзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳБугун, 16:58Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиДитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиБугун, 16:36«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қиладиБугун, 16:26Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиНеймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиБугун, 16:18Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиБугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди