iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкин
Apple компаниясининг келажакдаги флагманлари нарх сиёсатида жиддий ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, iPhone 18 Pro моделининг бошланғич нархи сезиларли даражада кўтарилиб, 1400 долларни ташкил этиши мумкин. Бу ҳозирги нархларга нисбатан қарийб 300 долларлик ўсишни англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нархларнинг бундай кўтарилишига асосий сабаб сифатида бутловчи қисмлар, хусусан, хотира модуллари ва камера тизимларининг таннархи ошиб бораётгани кўрсатилмоқда. Apple раҳбари Тим Кук яқинда берган баёнотида компания ишлаб чиқариш харажатларининг ортиши, айниқса хотира чиплари нархи кўтарилаётгани билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келаётганини тасдиқлаган эди.
Нима учун нархлар кўтарилмоқда?ТечИнсигҳтс таҳлилчилари ва соҳа мутахассислари iPhone 18 Pro нархининг ошишини бир неча техник омиллар билан изоҳлашмоқда. Энг асосий сабаблар қуйидагилардан иборат:
- Хотира модулларининг жаҳон бозоридаги нархи ошиши;
- Янги авлод камера тизимларининг мураккаблиги ва қимматлиги;
- Яримўтказгичлар ишлаб чиқаришдаги логистик харажатлар;
- Янги технологик жараёнларга (3нм ёки ундан кичик) ўтиш харажатлари.
Ўзбекистон бозори учун бу янгилик смартфонлар нархининг янада қимматлашишини англатади. Ҳозирда мамлакатимизда расмий ва норасмий дилерлар орқали сотилаётган iPhone моделлари божхона тўловлари ва логистика сабабли АҚШдаги нархлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Агар завод нархи 1400 доллар бўлса, маҳаллий бозорда бу рақамлар янада юқорироқ бўлиши табиий.
Шунингдек, таҳлилчилар Apple томонидан ишлаб чиқилаётган мутлақо янги iPhone Ultra модели ҳақидаги миш-мишлар ҳам ҳақиқатга яқинлашаётганини таъкидламоқда. Агар Pro версиялар 1400-1500 долларга чиқса, Ultra моделининг 2000 доллар атрофида баҳоланиши энди фантастика бўлиб кўринмайди.
Ҳозирча Apple ушбу нарх ўзгаришлари бўйича расмий баёнот бермаган бўлса-да, иқтисодий вазият ва бутловчи қисмлар бозоридаги тенденциялар нарх ошишини деярли муқаррар қилиб қўймоқда. Компания фойда маржасини сақлаб қолиш учун харажатларни истеъмолчилар зиммасига юклашга мажбур бўлиши мумкин.
…