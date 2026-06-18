iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкин

·0·Техно
iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкин

Apple компаниясининг келажакдаги флагманлари нарх сиёсатида жиддий ўзгаришлар юз бериши кутилмоқда. Те Валл Стреэт Жоурнал нашри таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, iPhone 18 Pro моделининг бошланғич нархи сезиларли даражада кўтарилиб, 1400 долларни ташкил этиши мумкин. Бу ҳозирги нархларга нисбатан қарийб 300 долларлик ўсишни англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нархларнинг бундай кўтарилишига асосий сабаб сифатида бутловчи қисмлар, хусусан, хотира модуллари ва камера тизимларининг таннархи ошиб бораётгани кўрсатилмоқда. Apple раҳбари Тим Кук яқинда берган баёнотида компания ишлаб чиқариш харажатларининг ортиши, айниқса хотира чиплари нархи кўтарилаётгани билан боғлиқ қийинчиликларга дуч келаётганини тасдиқлаган эди.

Нима учун нархлар кўтарилмоқда?

ТечИнсигҳтс таҳлилчилари ва соҳа мутахассислари iPhone 18 Pro нархининг ошишини бир неча техник омиллар билан изоҳлашмоқда. Энг асосий сабаблар қуйидагилардан иборат:

  • Хотира модулларининг жаҳон бозоридаги нархи ошиши;
  • Янги авлод камера тизимларининг мураккаблиги ва қимматлиги;
  • Яримўтказгичлар ишлаб чиқаришдаги логистик харажатлар;
  • Янги технологик жараёнларга (3нм ёки ундан кичик) ўтиш харажатлари.
Машҳур таҳлилчи Минг-Чи Kuo ҳам iPhone 18 Pro камералари аввалги авлодга қараганда тахминан 50 фоизга қимматроқ бўлишини тахмин қилган эди. Бу эса қурилманинг якуний чакана нархига бевосита таъсир кўрсатади. Агар ушбу прогнозлар амалга ошса, iPhone 18 Pro Max моделининг нархи 1500 доллардан бошланиши эҳтимоли юқори.

Ўзбекистон бозори учун бу янгилик смартфонлар нархининг янада қимматлашишини англатади. Ҳозирда мамлакатимизда расмий ва норасмий дилерлар орқали сотилаётган iPhone моделлари божхона тўловлари ва логистика сабабли АҚШдаги нархлардан сезиларли даражада фарқ қилади. Агар завод нархи 1400 доллар бўлса, маҳаллий бозорда бу рақамлар янада юқорироқ бўлиши табиий.

Шунингдек, таҳлилчилар Apple томонидан ишлаб чиқилаётган мутлақо янги iPhone Ultra модели ҳақидаги миш-мишлар ҳам ҳақиқатга яқинлашаётганини таъкидламоқда. Агар Pro версиялар 1400-1500 долларга чиқса, Ultra моделининг 2000 доллар атрофида баҳоланиши энди фантастика бўлиб кўринмайди.

Ҳозирча Apple ушбу нарх ўзгаришлари бўйича расмий баёнот бермаган бўлса-да, иқтисодий вазият ва бутловчи қисмлар бозоридаги тенденциялар нарх ошишини деярли муқаррар қилиб қўймоқда. Компания фойда маржасини сақлаб қолиш учун харажатларни истеъмолчилар зиммасига юклашга мажбур бўлиши мумкин.

AppleiPhoneТехнологияСмартфонНархлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиXiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиБугун, 16:26Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди