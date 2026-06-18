Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқда
Ўзбекистон Республикаси суд-ҳуқуқ тизимида йирик ва муҳим кадрлар ўзгариши рўй бермоқда. Мамлакатимиз раҳбари томонидан Олий мажлис Сенатига Олий суд раиси Бахтиёр Жаҳонгирович Исломовни эгаллаб турган юқори ва масъулиятли лавозимидан озод қилиш тўғрисида расмий тақдимнома киритилди. Яқин кунларда Сенатнинг навбатдаги ялпи мажлисида ушбу масала сенаторлар томонидан атрофлича кўриб чиқилиши кутилмоқда.
Бахтиёр Исломов юртимизнинг ҳуқуқ-тартибот ва суд тизимида кўп йиллардан буён салмоқли меҳнат қилиб келаётган, бой тажрибага эга бўлган йирик мутахассислардан бири ҳисобланади.
Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали тажрибали раҳбарнинг босиб ўтган бой меҳнат фаолияти, эгаллаган муҳим лавозимлари ва хизмат йилномаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Фаолият даври ва йиллари
Иш жойи ва эгаллаган юқори лавозимлари
Бажарган асосий вазифалари доираси
• Дастлабки йиллар
• Фарғона ва Тошкент вилоятлари суд тизими.
• Турли даражадаги маҳкамаларда судьялик вазифасини бажарган.
• 2020 йил ноябргача
• Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар суди.
• Мазкур йирик шаҳар судининг раиси сифатида фаолият юритган.
• 2020 йил ноябрь
• Президент маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари.
• Фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва мурожаатлар билан ишлаш тизими.
• 2021 йил (бир йилдан сўнг)
• Президентнинг махсус маслаҳатчиси.
• Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш.
• 2022 йил августдан буён
• Ўзбекистон Республикаси Олий суди.
• Олий Мажлис Сенати қарори билан Олий суд раиси этиб сайланган.
Судьяликдан Олий суд раислигигача бўлган шарафли йўл
Бахтиёр Исломов ўзининг меҳнат фаолияти давомида суд ҳокимиятининг қуйи тизимларидан бошлаб энг юқори чўққисигача бўлган масъулиятли йўлни босиб ўтган. У дастлаб Фарғона ва Тошкент вилоятларидаги суд идораларида судьялик қилган бўлса, кейинчалик пойтахтда ўз фаолиятини муваффақиятли давом эттирди. Хусусан, 2020 йилнинг ноябрь ойига қадар Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг раиси лавозимида самарали меҳнат қилди.
Унинг ташкилотчилик қобилияти ва юксак салоҳияти инобатга олиниб, 2020 йилнинг кузида давлатимиз раҳбарининг фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва мурожаатлар билан ишлаш масалалари бўйича маслаҳатчиси Турсунхон Худойбергановнинг биринчи ўринбосари этиб тайинланди. Мазкур лавозимда у халқ билан мулоқот қилиш ва фуқароларнинг муаммоларини ҳал этиш тизимини янги босқичга олиб чиқди.
Президент администрациясидаги фаолият ва Олий суд раҳбарлиги
Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, яъни бир йилдан сўнг, Бахтиёр Исломов янада масъулиятли вазифага ўтказилди. У Рустам Иноятовнинг ўрнига Президентнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш масалалари бўйича маслаҳатчиси сифатида иш бошлади. Бу эса унинг давлат бошқаруви ва қонун устуворлигини таъминлашдаги мавқеини янада мустаҳкамлади.
Шундан сўнг, 2022 йилнинг август ойида бўлиб ўтган Олий Мажлис Сенатининг расмий ялпи мажлисида Бахтиёр Жаҳонгирович Исломов номзоди тўлиқ қўллаб-қувватланиб, у Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси этиб бир овоздан сайланган эди. Мана қарийб тўрт йил давомида у мамлакатимизда суд мустақиллиги ва одил судловни таъминлаш йўлида хизмат қилиб келди.
Замин сиёсий шарҳловчиларининг якуний хулосаси:
Олий суд раиси лавозимидаги бундай кутилмаган ўзгаришлар мамлакатимизда давом этаётган тизимли ислоҳотлар ва кадрлар сиёсатининг узвий бир қисмидир. Тажрибали ҳуқуқшунос Бахтиёр Исломовнинг кейинги фаолияти қайси соҳада давом этиши ёки унинг ўрнига қайси юқори салоҳиятли номзод тайинланиши ҳақидаги маълумотлар яқин кунларда Сенат мажлисидан сўнг расман эълон қилинади. Биз вазият ривожини диққат билан кузатишда давом этамиз.
Ўзбекистон сиёсий ҳаётидаги энг қайноқ кадрлар алмашинуви, расмий тақдимномалар тафсилотлари ва юртимиз кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…