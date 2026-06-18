Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқда

·14·Ўзбекистон
Бахтиёр Исломов Олий суд раиси лавозимидан озод этилиши кутилмоқда

Ўзбекистон Республикаси суд-ҳуқуқ тизимида йирик ва муҳим кадрлар ўзгариши рўй бермоқда. Мамлакатимиз раҳбари томонидан Олий мажлис Сенатига Олий суд раиси Бахтиёр Жаҳонгирович Исломовни эгаллаб турган юқори ва масъулиятли лавозимидан озод қилиш тўғрисида расмий тақдимнома киритилди. Яқин кунларда Сенатнинг навбатдаги ялпи мажлисида ушбу масала сенаторлар томонидан атрофлича кўриб чиқилиши кутилмоқда.

Бахтиёр Исломов юртимизнинг ҳуқуқ-тартибот ва суд тизимида кўп йиллардан буён салмоқли меҳнат қилиб келаётган, бой тажрибага эга бўлган йирик мутахассислардан бири ҳисобланади.

Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали тажрибали раҳбарнинг босиб ўтган бой меҳнат фаолияти, эгаллаган муҳим лавозимлари ва хизмат йилномаси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Фаолият даври ва йиллари

Иш жойи ва эгаллаган юқори лавозимлари

Бажарган асосий вазифалари доираси

Дастлабки йиллар

• Фарғона ва Тошкент вилоятлари суд тизими.

• Турли даражадаги маҳкамаларда судьялик вазифасини бажарган.

2020 йил ноябргача

• Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар суди.

• Мазкур йирик шаҳар судининг раиси сифатида фаолият юритган.

2020 йил ноябрь

• Президент маслаҳатчисининг биринчи ўринбосари.

• Фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва мурожаатлар билан ишлаш тизими.

2021 йил (бир йилдан сўнг)

• Президентнинг махсус маслаҳатчиси.

• Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш.

2022 йил августдан буён

Ўзбекистон Республикаси Олий суди.

• Олий Мажлис Сенати қарори билан Олий суд раиси этиб сайланган.

Судьяликдан Олий суд раислигигача бўлган шарафли йўл

Бахтиёр Исломов ўзининг меҳнат фаолияти давомида суд ҳокимиятининг қуйи тизимларидан бошлаб энг юқори чўққисигача бўлган масъулиятли йўлни босиб ўтган. У дастлаб Фарғона ва Тошкент вилоятларидаги суд идораларида судьялик қилган бўлса, кейинчалик пойтахтда ўз фаолиятини муваффақиятли давом эттирди. Хусусан, 2020 йилнинг ноябрь ойига қадар Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг раиси лавозимида самарали меҳнат қилди.

Унинг ташкилотчилик қобилияти ва юксак салоҳияти инобатга олиниб, 2020 йилнинг кузида давлатимиз раҳбарининг фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва мурожаатлар билан ишлаш масалалари бўйича маслаҳатчиси Турсунхон Худойбергановнинг биринчи ўринбосари этиб тайинланди. Мазкур лавозимда у халқ билан мулоқот қилиш ва фуқароларнинг муаммоларини ҳал этиш тизимини янги босқичга олиб чиқди.

Президент администрациясидаги фаолият ва Олий суд раҳбарлиги

Орадан ҳеч қанча вақт ўтмай, яъни бир йилдан сўнг, Бахтиёр Исломов янада масъулиятли вазифага ўтказилди. У Рустам Иноятовнинг ўрнига Президентнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш масалалари бўйича маслаҳатчиси сифатида иш бошлади. Бу эса унинг давлат бошқаруви ва қонун устуворлигини таъминлашдаги мавқеини янада мустаҳкамлади.

Шундан сўнг, 2022 йилнинг август ойида бўлиб ўтган Олий Мажлис Сенатининг расмий ялпи мажлисида Бахтиёр Жаҳонгирович Исломов номзоди тўлиқ қўллаб-қувватланиб, у Ўзбекистон Республикаси Олий суди раиси этиб бир овоздан сайланган эди. Мана қарийб тўрт йил давомида у мамлакатимизда суд мустақиллиги ва одил судловни таъминлаш йўлида хизмат қилиб келди.

Замин сиёсий шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Олий суд раиси лавозимидаги бундай кутилмаган ўзгаришлар мамлакатимизда давом этаётган тизимли ислоҳотлар ва кадрлар сиёсатининг узвий бир қисмидир. Тажрибали ҳуқуқшунос Бахтиёр Исломовнинг кейинги фаолияти қайси соҳада давом этиши ёки унинг ўрнига қайси юқори салоҳиятли номзод тайинланиши ҳақидаги маълумотлар яқин кунларда Сенат мажлисидан сўнг расман эълон қилинади. Биз вазият ривожини диққат билан кузатишда давом этамиз.

Ўзбекистон сиёсий ҳаётидаги энг қайноқ кадрлар алмашинуви, расмий тақдимномалар тафсилотлари ва юртимиз кундалигини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиМирзиёев ва Штайнмаер қатор қўшма лойиҳаларга старт бердиБугун, 07:54Абдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиАбдулла Қодирий кўчасида янги бурилиш жойи очилдиБугун, 06:43Шавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиШавкат Мирзиёев ўйин сабаб давлат ташкилотларида иш вақтини ўзгартирдиКеча, 14:50Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиЭртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланадиКеча, 13:41Шавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзладиШавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзладиКеча, 10:02Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Кеча, 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган