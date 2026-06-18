Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқда

·0·Авто
Европада электромобилларга ўтиш жараёни қонунчиликдаги ноаниқликлар сабаб секинлашмоқда

Европа ва Буюк Британиядаги йирик автопарк эгалари ҳамда бизнес тузилмалари ўз транспорт воситаларини тўлиқ электр қувватига ўтказиш режаларини қайта кўриб чиқмоқда. Бунга сабаб сифатида соҳадаги тартибга солувчи қонунчиликнинг тез-тез ўзгараётгани ва келажакдаги солиқ сиёсатидаги ноаниқликлар кўрсатилмоқда. Алпҳабет лизинг компанияси томонидан ўтказилган сўнгги тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, корпоратив мижозларнинг барқарор ривожланиш ва экологик тоза транспортга бўлган қизиқиши сўнгги йиллардаги энг паст даражага тушган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Алпҳабетнинг 2026-йилги Европа автопарклари эмиссияси мониторинги ҳисоботига кўра, минтақадаги операторларнинг атиги 50 фоизи ўз режаларида экологик омилларни ҳисобга олмоқда. Бу кўрсаткич 2023-йилдан бери ўтказиб келинаётган тадқиқотлар тарихидаги энг паст натижадир. Сўровда қатнашганларнинг 60 фоизи қонунчиликдаги ноаниқликлар уларнинг қарор қабул қилиш жараёнига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлаган. Бу эса автомобил бозорининг тўлиқ электрификация қилиниши йўлидаги жиддий тўсиқ бўлиб хизмат қилмоқда.

Сиёсий қарорлар ва бозор конъюнктураси

Вазиятнинг бундай тус олишига Европа Иттифоқининг 2021-2035 йиллар учун мўлжалланган КО2 чиқиндиларини камайтириш мақсадларини юmsҳатгани асосий сабаблардан бири бўлди. Дастлаб янги автомобиллар учун зарарли чиқиндиларни 100 фоизга қисқартириш кўзда тутилган бўлса, кейинчалик бу кўрсаткич 90 фоизга туширилди. Қолган 10 фоиз улуш эса паст углеродли пўлат ва муқобил ёқилғилар ҳисобига қопланиши белгиланди. Бу ўзгариш ички ёнув двигателли автомобиллар ва гибрид моделларнинг бозордаги умрини сезиларли даражада узайтирди.

Буюк Британияда ҳам вазият ўхшаш. Гарчи мамлакат Европа Иттифоқи йўлидан тўлиқ кетмаган бўлса-да, маҳаллий бизнес вакиллари учун сиёсий муҳит чалкашлигича қолмоқда. Ҳозирда Британиядаги бизнес-лизинг асосида олинган автомобилларнинг деярли ярмини электромобиллар ташкил этади. Бироқ, ҳукуматнинг Зеро Эмиссион Веҳикле (ЗEV) мандатини юmsҳатиш эҳтимоли ва 2028-йилдан жорий этилиши кутилаётган ҳар бир мил учун тўлов тизими (пай-пер-миле тах) компанияларни эҳтиёткорликка чорламоқда.

Бизнеснинг келажакка бўлган ишончи

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, Буюк Британиядаги ҳар тўққизта корхонадан бири (11 фоиз) ўз автопаркида бензин ёки дизел двигателли транспорт воситаларини доимий равишда сақлаб қолишни режалаштирмоқда. Шунга қарамай, британиялик операторларнинг 84 фоизи 2035-йилга бориб тўлиқ электр қувватига ўтишига ишонади, уларнинг 32 фоизи эса бу мақсадга яқин икки йил ичида эришишни кўзламоқда.

Алпҳабет экспертларининг фикрича, қонунчиликдаги ўзгаришлар ва солиқ имтиёзларининг бекор қилиниши операцион мураккабликларни келтириб чиқаради. Бу эса ўз навбатида корхоналарнинг барқарор ривожланиш стратегияларига бўлган эътиборини сусайтиради. Масалан, Буюк Британияда экологик барқарорликни режалаштиришнинг бир қисми деб ҳисоблайдиган компаниялар улуши бир йил ичида 76 фоиздан 68 фоизга тушган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, автомобил саноатининг келажаги бевосита ҳукуматлар томонидан қабул қилинадиган барқарор ва тушунарли қонунларга боғлиқ. Ўзбекистон бозорида ҳам BYD каби брендлар ҳисобига электромобиллар улуши ортиб бораётган бир пайтда, Европадаги бу каби тенденциялар глобал автомобил бозорида ички ёнув двигателлари ҳали-бери ўз ўрнини бўшатиб бермаслигидан далолат беради.

ЭлектромобилАвтопаркЕвропаАлпҳабетАвто-олам
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаBMW янги и3 электр седанини тақдим этди: Бир қувватда 900 километрдан ортиқ масофаБугун, 16:24Россияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларРоссияда янги Желанд Ж7 кроссовери тақдим этилди: Техник хусусиятлар ва имкониятларБугун, 15:58Ferrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиFerrari ўтмиш ва келажакни бирлаштирувчи янги суперкарини июльда тақдим этадиБугун, 14:25Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Янги Mini Коопер: Афсонавий хетчбекнинг бензинли талқини қанчалик ўзгарди?Бугун, 09:26Масерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорМасерати ўзининг энг машҳур моделларини янгилади: Грантурисмо ва Грекале янада тажовузкорБугун, 08:27Дасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиДасиа энг арзон электромобиллардан бири бўлган Нев Спринг моделини тақдим этадиБугун, 08:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди