Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этади

·0·Техно
Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этади

Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi маиший техника бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида кондиционер фойдаланувчилари учун мисли кўрилмаган имтиёзларни эълон қилди. Компания эндиликда ўз қурилмалари учун нафақат узоқ муддатли кафолат, балки хладагент (фреон) билан бепул тўлдириш хизматини ҳам тақдим этади. Бу қадам бренднинг мижозлар ишончини қозониш ва маҳсулот сифатига бўлган ишончини намойиш этиш йўлидаги стратегик ҳаракати ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Xiaomi Груп йирик маиший техника бўлими бош директори Шан Ляню фойдаланувчиларнинг кўплаб сўровларига жавобан расмий баёнот берди. Унга кўра, Mi Home бренди остидаги барча кондиционерлар учун амал қиладиган 10 йиллик кафолат эндиликда хладагент тўлдириш хизматини ҳам ўз ичига олади. Ушбу янги тартиб 2025-йилнинг 1-январидан бошлаб расман кучга кириши белгиланган.

Сифат назорати ва техник хизмат кўрсатиш тартиби

Янги қоидаларга мувофиқ, агар кафолат муддати давомида маҳсулотдаги нуқсон ёки Xiaomi томонидан амалга оширилган нотўғри ўрнатиш туфайли фреон сизиб чиқиши аниқланса, сервис хизмати мутлақо бепул амалга оширилади. Бунда фойдаланувчилар ҳеч қандай қўшимча харажатларга дуч келмайдилар. ixbt.com маълумотига кўра, компания ушбу ташаббус орқали ўз сервис хизматлари сифатини янги босқичга кўтаришни мақсад қилган.

Шу билан бирга, Шан Ляню кондиционерлар кафолат муддати давомида мунтазам равишда фреон билан тўлдирилиши шарт эмаслигини таъкидлади. Xiaomi қурилмалари сизиб чиқиш хавфини минималлаштириш учун уч босқичли назорат тизимидан ўтади: заводдаги AI ёрдамида сифат назорати, рақамли вакуумли тозалаш ва сунъий интеллект ёрдамида интеллектуал диагностика. Бу технологиялар қурилманинг узоқ йиллар давомида барқарор ишлашини таъминлайди.

Компания вакили барча фойдаланувчиларни асоссиз таъмирлаш ишларидан қочиш учун фақат профессионал мутахассислар кўригидан сўнг хладагент тўлдиришга чақирди. Нотўғри аралашув қурилманинг ишлаш самарадорлигини пасайтириши ёки бутунлай ишдан чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Рақамли хизматлар кўламининг кенгайиши

Xiaomi аввалроқ Mi Home кондиционерлари учун рақамли вакуумли тозалаш хизматининг натижаларини ҳам эълон қилган эди. Ушбу хизмат ишга туширилганидан кейин ўтган олти ой ичида бир миллиондан ортиқ хонадон ундан фойдаланди. Ҳозирда ушбу сервис тармоғи Хитойнинг 31 та маъмурий ҳудудини тўлиқ қамраб олган бўлиб, келажакда халқаро бозорларда ҳам шундай хизмат турларини кенгайтириш кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi маиший техникалари, хусусан, ақлли кондиционерлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олса, бренднинг бундай глобал ташаббуслари маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Сифатли сервис ва узоқ муддатли кафолат техника танлашда асосий мезонлардан бири бўлиб қолмоқда.

XiaomiКондиционерКафолатТехнологияMi Home
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29Bosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиBosch компанияси Huawei билан савдо алоқалари сабабли 36 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди