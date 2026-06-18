Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этади
Хитойнинг технологик гиганти Xiaomi маиший техника бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида кондиционер фойдаланувчилари учун мисли кўрилмаган имтиёзларни эълон қилди. Компания эндиликда ўз қурилмалари учун нафақат узоқ муддатли кафолат, балки хладагент (фреон) билан бепул тўлдириш хизматини ҳам тақдим этади. Бу қадам бренднинг мижозлар ишончини қозониш ва маҳсулот сифатига бўлган ишончини намойиш этиш йўлидаги стратегик ҳаракати ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Xiaomi Груп йирик маиший техника бўлими бош директори Шан Ляню фойдаланувчиларнинг кўплаб сўровларига жавобан расмий баёнот берди. Унга кўра, Mi Home бренди остидаги барча кондиционерлар учун амал қиладиган 10 йиллик кафолат эндиликда хладагент тўлдириш хизматини ҳам ўз ичига олади. Ушбу янги тартиб 2025-йилнинг 1-январидан бошлаб расман кучга кириши белгиланган.
Сифат назорати ва техник хизмат кўрсатиш тартибиЯнги қоидаларга мувофиқ, агар кафолат муддати давомида маҳсулотдаги нуқсон ёки Xiaomi томонидан амалга оширилган нотўғри ўрнатиш туфайли фреон сизиб чиқиши аниқланса, сервис хизмати мутлақо бепул амалга оширилади. Бунда фойдаланувчилар ҳеч қандай қўшимча харажатларга дуч келмайдилар. ixbt.com маълумотига кўра, компания ушбу ташаббус орқали ўз сервис хизматлари сифатини янги босқичга кўтаришни мақсад қилган.
Шу билан бирга, Шан Ляню кондиционерлар кафолат муддати давомида мунтазам равишда фреон билан тўлдирилиши шарт эмаслигини таъкидлади. Xiaomi қурилмалари сизиб чиқиш хавфини минималлаштириш учун уч босқичли назорат тизимидан ўтади: заводдаги AI ёрдамида сифат назорати, рақамли вакуумли тозалаш ва сунъий интеллект ёрдамида интеллектуал диагностика. Бу технологиялар қурилманинг узоқ йиллар давомида барқарор ишлашини таъминлайди.
Компания вакили барча фойдаланувчиларни асоссиз таъмирлаш ишларидан қочиш учун фақат профессионал мутахассислар кўригидан сўнг хладагент тўлдиришга чақирди. Нотўғри аралашув қурилманинг ишлаш самарадорлигини пасайтириши ёки бутунлай ишдан чиқишига сабаб бўлиши мумкин.
Рақамли хизматлар кўламининг кенгайишиXiaomi аввалроқ Mi Home кондиционерлари учун рақамли вакуумли тозалаш хизматининг натижаларини ҳам эълон қилган эди. Ушбу хизмат ишга туширилганидан кейин ўтган олти ой ичида бир миллиондан ортиқ хонадон ундан фойдаланди. Ҳозирда ушбу сервис тармоғи Хитойнинг 31 та маъмурий ҳудудини тўлиқ қамраб олган бўлиб, келажакда халқаро бозорларда ҳам шундай хизмат турларини кенгайтириш кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам Xiaomi маиший техникалари, хусусан, ақлли кондиционерлари оммалашиб бораётганини ҳисобга олса, бренднинг бундай глобал ташаббуслари маҳаллий истеъмолчилар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Сифатли сервис ва узоқ муддатли кафолат техника танлашда асосий мезонлардан бири бўлиб қолмоқда.
…