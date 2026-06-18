Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқда

·0·Спорт
Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқда

Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида Конго ДРга қарши ўтказган ўйинидаги кутилмаган дуранг (1:1) катта шов-шувларга сабаб бўлди. Мазкур баҳсда Криштиано Роналдо ўзининг энг ёмон кўрсаткичларидан бирини қайд этган бўлса-да, унинг яқинлари айбни футболчидан четлаштиришга уринмоқда. Хусусан, афсонавий ҳужумчининг опа-сингиллари ижтимоий тармоқлар орқали терма жамоани ҳимоя қилиб, ҳакамлик ва жамоавий ўйинни танқид остига олишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув давомида Криштиано Роналдо бор-йўғи 25 марта тўпга тегди, бу унинг йирик турнирлардаги энг паст кўрсаткичи сифатида қайд этилди. Шунингдек, унинг йирик мусобақалардаги голсиз серияси 10 та ўйинга етди. Шунга қарамай, футболчининг опаси Элма Авеиро Instagram саҳифасида Португалиянинг ғалабаси ўғирланганини таъкидлади. РМК нашри хабарига кўра, у майдон ташқарисидагилар босимни тушунмаслигини ва натижа адолатсиз бўлганини ёзиб қолдирган.

Оила аъзоларининг кескин муносабати

Катиа Авеиро ҳам акасини ҳимоя қилишда четда турмади. У Рекорд нашри келтирган маълумотларга кўра, жамоанинг тактик хатоларига эътибор қаратган. Катиа футболчилар ўзаро пас беришни ва қарши ҳужумга ўтишни гўёки унутиб қўйгандек туюлганини, ўйин асосан ҳимоя ва ярим ҳимояда кечганини ғалати деб атади. У ҳам Элма каби "ёмон бошланиш, яхши якун билан тугайди" дея мухлисларни тинчлантиришга ҳаракат қилди.

Бироқ, футбол экспертлари ва афсоналари Роналдунинг ўйинига нисбатан анча қаттиққўл муносабатда бўлишмоқда. Арсенал афсонаси Тьерри Анри Фох Sportс эфирида 41 ёшли ҳужумчининг ҳаракатлари жамоа динамикасига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, Роналдунинг гол уришга бўлган ҳаддан ташқари иштиёқи бошқа футболчиларга, хусусан, Бруно Фернандесга халақит бермоқда.

"У ҳар қандай ҳолатда ҳам гол уришни истаётгани сабабли Бруно Фернандеснинг йўлини тўсиб қўймоқда. Майдонда сен эмас, жамоа гол уриши керак", — дея Генри ўзининг кескин танқидини баён қилди. Бу фикр ижтимоий тармоқларда ҳам кенг қўллаб-қувватланди, кўплаб мухлислар Роберто Мартинез жамоаси биргина ўйинчига ҳаддан ташқари боғланиб қолаётганидан хавотирда.

Португалия терма жамоаси учун ЖЧ-2026 йўлидаги ушбу старт кутилмаган зарба бўлди. Ал-Насср юлдузининг жисмоний ҳолати ва самарадорлиги борасидаги баҳслар эса кейинги ўйинлар олдидан янада кучайиши аниқ. Эндиликда жамоа нафақат натижани, балки майдондаги ички муҳит ва тактик мувозанатни ҳам қайта кўриб чиқишига тўғри келади.

Криштиано РоналдоПортугалияЖЧ-2026ФутболТьерри Анри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳКанзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳБугун, 16:58Барселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБарселона Англияда Том Брейди жамоасига қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушадиБугун, 16:53Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиДитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилдиБугун, 16:36«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қилади«World Boxing» кубогида 9 нафар боксчимиз чорак финалда жанг қиладиБугун, 16:26Неймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиНеймар Бразилия терма жамоасининг Гаити билан ўйинини ўтказиб юборадиБугун, 16:18Ливерпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиЛиверпул Муҳаммад Салах ўрнини тўлдириш учун Испаниядан янги ҳужумчи сотиб олдиБугун, 16:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди