Роналду оиласи Португалия терма жамоасидан ғалаба ўғирланганини даъво қилмоқда
Португалия терма жамоасининг ЖЧ-2026 саралаш босқичи доирасида Конго ДРга қарши ўтказган ўйинидаги кутилмаган дуранг (1:1) катта шов-шувларга сабаб бўлди. Мазкур баҳсда Криштиано Роналдо ўзининг энг ёмон кўрсаткичларидан бирини қайд этган бўлса-да, унинг яқинлари айбни футболчидан четлаштиришга уринмоқда. Хусусан, афсонавий ҳужумчининг опа-сингиллари ижтимоий тармоқлар орқали терма жамоани ҳимоя қилиб, ҳакамлик ва жамоавий ўйинни танқид остига олишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув давомида Криштиано Роналдо бор-йўғи 25 марта тўпга тегди, бу унинг йирик турнирлардаги энг паст кўрсаткичи сифатида қайд этилди. Шунингдек, унинг йирик мусобақалардаги голсиз серияси 10 та ўйинга етди. Шунга қарамай, футболчининг опаси Элма Авеиро Instagram саҳифасида Португалиянинг ғалабаси ўғирланганини таъкидлади. РМК нашри хабарига кўра, у майдон ташқарисидагилар босимни тушунмаслигини ва натижа адолатсиз бўлганини ёзиб қолдирган.
Оила аъзоларининг кескин муносабатиКатиа Авеиро ҳам акасини ҳимоя қилишда четда турмади. У Рекорд нашри келтирган маълумотларга кўра, жамоанинг тактик хатоларига эътибор қаратган. Катиа футболчилар ўзаро пас беришни ва қарши ҳужумга ўтишни гўёки унутиб қўйгандек туюлганини, ўйин асосан ҳимоя ва ярим ҳимояда кечганини ғалати деб атади. У ҳам Элма каби "ёмон бошланиш, яхши якун билан тугайди" дея мухлисларни тинчлантиришга ҳаракат қилди.
Бироқ, футбол экспертлари ва афсоналари Роналдунинг ўйинига нисбатан анча қаттиққўл муносабатда бўлишмоқда. Арсенал афсонаси Тьерри Анри Фох Sportс эфирида 41 ёшли ҳужумчининг ҳаракатлари жамоа динамикасига салбий таъсир кўрсатаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, Роналдунинг гол уришга бўлган ҳаддан ташқари иштиёқи бошқа футболчиларга, хусусан, Бруно Фернандесга халақит бермоқда.
"У ҳар қандай ҳолатда ҳам гол уришни истаётгани сабабли Бруно Фернандеснинг йўлини тўсиб қўймоқда. Майдонда сен эмас, жамоа гол уриши керак", — дея Генри ўзининг кескин танқидини баён қилди. Бу фикр ижтимоий тармоқларда ҳам кенг қўллаб-қувватланди, кўплаб мухлислар Роберто Мартинез жамоаси биргина ўйинчига ҳаддан ташқари боғланиб қолаётганидан хавотирда.
Португалия терма жамоаси учун ЖЧ-2026 йўлидаги ушбу старт кутилмаган зарба бўлди. Ал-Насср юлдузининг жисмоний ҳолати ва самарадорлиги борасидаги баҳслар эса кейинги ўйинлар олдидан янада кучайиши аниқ. Эндиликда жамоа нафақат натижани, балки майдондаги ички муҳит ва тактик мувозанатни ҳам қайта кўриб чиқишига тўғри келади.
…