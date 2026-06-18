Дитмар Ҳаманн Гарри Кейн ҳақида: Германиялик эксперт ҳужумчини кескин танқид қилди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн Жаҳон чемпионати стартида Хорватия дарвозасига иккита гол урганига қарамай, таниқли эксперт Дитмар Ҳаманн унинг юқори даражадаги ўйинларда ҳал қилувчи рол ўйнашига шубҳа билдирди. Германия терма жамоаси ва Ливерпул клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Кейн ҳали ҳам элит рақибларга қарши ўзини кўрсатиши кераклигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Шимолий Америкада ўтаётган мундиалнинг гуруҳ босқичидаги 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, Ҳаманн РТE Sport телеканалига берган интервюсида 32 ёшли ҳужумчининг имкониятларини паст баҳолади. Унинг фикрича, Гарри Кейн гуруҳ ўйинларида кучсизроқ жамоаларга гол уришга одатланган, бироқ плей-оффнинг ҳал қилувчи паллаларида жамоани етаклай олиши сўроқ остида қолмоқда.
“У гуруҳ босқичларида кўп гол уради — Тунис, Панама ёки Колумбия дарвозасига. Аммо у жамоа сардори ва плей-оффда гол уриши шарт. Мен унинг Франция ёки Бразилия каби грандларга қарши нималарга қодирлигини кўрмоқчиман. Ҳозирча унинг бу даражада эканлигига ишончим комил эмас”, дея таъкидлади Ҳаманн Goal.com нашри келтирган маълумотларга кўра.
Тезлик ва тактик чекловларҲаманн нафақат статистикага, балки ҳужумчининг тактик жиҳатларига ҳам тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, Томас Тухель бошқарувидаги Англия терма жамоаси плей-оффда қарши ҳужумга таянадиган ўйинларда Кейннинг тезлиги пастлиги туфайли муаммоларга дуч келиши мумкин.
“Унинг якуний зарбаси дунёда энг яхшиси бўлиши мумкин, аммо замонавий футболда, айниқса турнирнинг кечки босқичларида тезлик жуда муҳим. Кейн эса бу сифатга эга эмас. Бавария таркибида ҳар қандай марказий ҳужумчи гол уради, чунки улар барибир чемпион бўлишади. Мен ушбу турнирда Кейндан кўра бошқа ҳужумчиларни афзал кўрган бўлардим”, дейди германиялик собиқ футболчи.
Шунга қарамай, Гарри Кейн Хорватияга қарши ўйинда ўз маҳоратини намойиш этди. У дастлаб пеналтидан унумли фойдаланган бўлса, кейинчалик боши билан аниқ зарба йўллаб, жамоасининг ғалабасига катта ҳисса қўшди. Бу голлар орқали у Жаҳон чемпионатларидаги голлари сонини 10 тага етказиб, афсонавий Гари Линекернинг рекордини янгилади.
Ҳозирда Кейн тўпурарлар пойгасида Килиан Мбаппе ва Эрлинг Холанд билан бир қаторда бормоқда. Улардан фақатгина Жазоирга қарши ўйинда ҳет-трик қайд этган Лионель Месси олдинда жойлашган. Англиялик мухлислар Кейннинг бу натижалари Ҳаманн каби танқидчиларнинг фикрларини ўзгартиришига умид қилишмоқда.
…