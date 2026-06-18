Канзас-Сити Аргентина мухлислари қуршовида: Лионель Месси учун ҳақиқий зиёратгоҳ
Америка Қўшма Штатлари мезбонлик қилаётган йирик футбол турнири арафасида Канзас-Сити шаҳри Аргентина терма жамоасининг минглаб ашаддий мухлислари билан тўлиб-тошди. Лионель Месси ва унинг жамоадошларини қўллаб-қувватлаш учун келган мухлислар шаҳарни ҳақиқий байрам масканига айлантириб, ўзига хос "бандеразо" (байроқлар билан намойиш) ва туну кун давом этаётган базмларни ташкил этишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрининг хабар беришича, Аргентинадан ташриф буюрган мухлислар ҳатто маҳаллий маданият ва спорт турларига ҳам қизиқиш билдиришмаяпти. Масалан, мухлислар гуруҳининг етакчиларидан бири маҳаллий бейсбол жамоаси ўйинига бориш ҳақидаги таклифга "Бейсбол? Менга унинг нима кераги бор? Менда футбол бор!" дея жавоб қайтарган. Бу ҳолат аргентиналикларнинг ўз терма жамоасига бўлган садоқати нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботламоқда.
Лионель Месси омили ва қимматбаҳо чипталарМухлисларнинг бундай оқимига асосий сабаб — Лионель Месси. Кўпчилик учун бу жаҳон чемпионининг сўнгги йирик турнири бўлиши мумкинлиги сабабли, ишқибозлар ҳар қандай харажатга тайёр туришибди. Канзас-Сити стадионидаги (асл номи Арровҳеад) ўйинларни бевосита томоша қилиш учун чипталар нархи бир неча минг долларгача кўтарилган бўлса-да, бу мухлисларни тўхтата олмаяпти.
Ҳатто чипта сотиб олишга имкони бўлмаганлар ҳам шунчаки севимли жамоаси яқинида бўлиш, барабанлар ва байроқлар билан ўзига хос муҳит яратиш учун шаҳарга оқиб келишмоқда. Аргентина терма жамоасининг ҳар бир қадами мухлислар томонидан диний маросимдек эъзозланмоқда, бу эса турнирнинг умумий нуфузини янада оширмоқда.
Маями эмас, Канзас-Сити марказдаОдатда АҚШда футбол ва Лионель Месси деганда кўпчиликнинг кўз олдига Маями шаҳри келади. Бироқ бу сафар Американинг қоқ маркази ҳисобланган Канзас-Сити ҳақиқий футбол ўчоғига айланди. Шаҳар кўчаларида янграётган Аргентина мадҳиялари ва қўшиқлари маҳаллий аҳоли учун ҳам янгилик бўлди.
Мухлислар учун бу шунчаки спорт мусобақаси эмас, балки ҳаётларининг мазмунига айланган. Лионель Месси 2030-йилда 42 ёшида яна майдонга тушиши даргумон эканлигини ҳисобга олсак, ушбу турнирнинг ҳар бир дақиқаси ишқибозлар учун олтиндан қимматроқ ҳисобланади. Ла Албиселесте (Аргентина терма жамоаси) ўз унвонини ҳимоя қилиш йўлида мана шундай улкан босим ва чексиз меҳр остида ҳаракат қилади.
…