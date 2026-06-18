Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?

·0·Техно
Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?

Технология оламида кутилмаган ва истеъмолчиларни бироз хавотирга солувчи янгиликлар пайдо бўлди. Дунёнинг энг йирик ва нуфузли корпорацияларидан бири бўлмиш «Apple» яқин орада ўзининг энг оммабоп қурилмалари — iPhone смартфонлари, iPad планшетлари ҳамда Mac компьютерларининг сотув нархларини юқорироқ этиб белгилаши кутилмоқда. Бунга глобал бозорда яримўтказгичлар ва хотира микросхемаларининг кескин тақчиллиги сабаб бўлмоқда.

Купертино гигантининг бош ижрочи директори (CEO) Тим Кук машҳур ва нуфузли «The Wall Street Journal» нашрига берган эксклюзив интервьюсида ушбу мураккаб вазиятга тўхталиб ўтди. Унинг таъкидлашича, хом ашё ва бутловчи қисмлар қийматининг тинимсиз ўсиб бориши ортидан нарх-навони аввалги даражада жиловлаб туришнинг имкони қолмаган.

Қуйидаги таҳлилий маълумотнома жадвали орқали «Apple» компаниясидаги нарх сиёсати ўзгариши, инқирознинг асл сабаблари ва аллақачон қимматлашган қурилмалар рўйхати билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Компания раҳбарининг баёноти

Глобал инқирознинг асосий сабаби

Mac моделларидаги дастлабки ўзгаришлар

Тим Кук:


«Биз харидорларни нарх ўсишидан ҳимоя қилишга уриндик, аммо вазият беқарор бўлиб қолди».

• Сунъий интеллект (AI) тизимларининг ривожланиши туфайли чипларга бўлган талаб ортди.

Mac Studio: 512 ГБ оператив хотирали талқини сотувдан олиб ташланди.


Mac Mini: Бошланғич баҳоси 599 доллардан 799 долларга кўтарилди.

Тим Кук: «Мижозларни ҳимоя қилиш учун қўлимиздан келганини қилдик»

Компания раҳбари интервью давомида «Apple» таъминот занжиридаги муаммолар ва юқори харажатларни узоқ вақт давомида ўз зиммасига олиб, харидорларга юкламасликка ҳаракат қилганини очиқлади:

«Ҳамкорларимиз ва таъминотчиларимиз томонидан бизга тақдим этилаётган катта нарх босимини юмшатиш, мижозларимизни ушбу кутилмаган ўзгаришлардан максимал даражада асраш учун бор имкониятларимизни ишга солдик. Бироқ ҳозирги бозор конъюнктурасида вазият ўта беқарор ва назорат қилиш жуда қийин бўлган даражага етиб келди», — деди компания раҳбари.

Шу билан бирга, Тим Кук янги қимматлашган нархлар айнан қачондан кучга кириши ва бу биринчи навбатда қайси русумдаги қурилмаларга жиддий таъсир кўрсатишига аниқлик киритмади.

Инқироз ортида нима турибди ва Mac нархлари қандай ўзгарди?

«The Wall Street Journal» таҳлилчиларининг фикрига кўра, ушбу электроника инқирозига замонавий сунъий интеллект (AI) технологияларининг шиддат билан ривожланиши сабаб бўлган. Нейротармоқлар ва йирик тизимларни яратаётган IT-компаниялар томонидан хотира чипларига бўлган талаб геометрик прогрессия даражасида ўсиб кетди. Микросхема ишлаб чиқарувчи заводлар буюртмалар оқимига жисмонан улгурмаётир. Оқибатда нафақат тезкор хотира (RAM) ва ички тўплагичлар, балки улар асосида ишлайдиган ноутбуклар, ўйин консоллари ва бошқа маиший техника воситалари ҳам қимматлашмоқда.

Аслида, «Apple» аллақачон ўз маҳсулотлари қаторига ўзгартириш киритишни бошлаб юборган. Жорий йилнинг март ойидаёқ юқори қувватли 512 ГБ тезкор хотирага эга Mac Studio компьютерларининг сотуви тўхтатилди. Шунингдек, кўпчилик учун ҳамёнбоп бўлган 599 долларлик арзон Mac Mini моделидан воз кечилиб, унинг энг оддий талқини учун бошланғич баҳо 799 доллар этиб қайта белгиланди.

Замин технология шарҳловчиларининг якуний хулосаси:

Бренд мухлислари учун бу янгилик бироз аламли бўлиши табиий, чунки iPhone ёки Mac харид қилишни режалаштириб юрганлар энди кўпроқ маблағ сарфлашларига тўғри келади. Бироқ дунё бозоридаги чиплар тақчиллиги шу даражада жиддий тус олмоқдаки, ҳатто «Apple»дек бой ва қудратли корпорация ҳам нархларни оширишга мажбур бўлмоқда. Агар яқин орада янги қурилма сотиб олиш ниятингиз бўлса, нархлар янада кўтарилмасдан олдин ҳаракат қилиб қолганингиз маъқул. Биз эса технология оламидаги ўзгаришларни кузатишда давом этамиз.

Глобал технология бозоридаги энг сўнгги нархлар, Apple компаниясининг яширин режалари ва IT оламининг энг қайноқ инсайдларини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиXiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиБугун, 16:26Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00МапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниМапТап: Вордле ўрнини эгаллаётган янги интеллектуал география ўйиниБугун, 15:56Apple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиApple Бразилияда App Store монополиясини юmsҳатишга мажбур бўлдиБугун, 15:52Расман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиРасман: GTА 6 ўйини учун олдиндан буюртма бериш санаси эълон қилиндиБугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди