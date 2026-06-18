Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топди

·0·Техно
Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топди

Халқаро астрономлар жамоаси коинотнинг олис нуқтасида жойлашган ГЖ504Б экзопланетаси атмосферасида минерал тузлардан иборат ноодатий булутларни аниқлади. Ушбу кашфиёт узоқ вақт давомида олимларни ўйлантириб келган сайёра спектридаги ғалати хусусиятларни тушунишга ёрдам берди. Тадқиқот натижалари коинотдаги газ гигантларининг шаклланиши ва уларнинг кимёвий таркиби ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур олаmsҳумул кашфиётга James Webb космик телескопи орқали олинган маълумотлар асос бўлган. Тадқиқотчилар сайёра атмосферасини компьютерда моделлаштириш орқали шундай хулосага келдилар: кузатилган барча кўрсаткичларга калий хлорид, рух сульфид ва бошқа туз бирикмаларидан ташкил топган булутлар энг мос келади.

ГЖ504Б сайёраси Ердан тахминан 54 ёруғлик йили узоқликда, Сунбула (Вирго) юлдуз туркумида жойлашган. Астрономия оламида у ўзининг ўзига хос ранги туфайли кўпинча “пушти сайёра” деб аталади. Унинг атмосфераси ва спектридаги ноодатий хусусиятлар кўп йиллар давомида сирли бўлиб қолаётган эди, бироқ тузли булутлар назарияси барча жумбоқларга ойдинлик киритди.

Газ гигантининг ўзига хос хусусиятлари

Гарчи ГЖ504Б газ гигантлари тоифасига кирса-да, унинг атмосферасидаги ҳарорат тахминан 238 даража Цельсийни ташкил этади. Бу каби улкан объектлар учун мазкур кўрсаткич нисбатан паст ҳисобланади. James Webb телескопи ёрдамида ўтказилган таҳлиллар сайёрада нафақат туз булутлари, балки бошқа муҳим элементлар мавжудлигини ҳам тасдиқлади. Хусусан, атмосфера таркибида қуйидагилар аниқланган:

  • Сув буғлари;
  • Metaн гази;
  • Аммиак;
  • Ис гази (углерод монооксиди).
Олимлар, шунингдек, ушбу экзопланетанинг ёшини ҳам аниқлашга муваффақ бўлишди. Тахминларга кўра, ГЖ504Б нинг ёши 2,5 дан 4 миллиард йилгача бўлиб, бу кўрсаткич бизнинг Ер сайёрасининг ёши билан деярли тенгдир. Бу эса олимларга сайёралар эволюциясини солиштириш учун янги имкониятларни тақдим этади.

Янги ҳисоб-китобларга кўра, ГЖ504Б нинг массаси Юпитердан 24-25 баравар кўпдир. Бундай улкан вазн уни маълум бўлган энг массив газ гигантларидан бирига айлантиради. Шу сабабли, у оддий сайёралар ва “жигарранг митти” юлдузлар (сайёралар ва юлдузлар ўртасидаги оралиқ объектлар) чегарасида туради.

Ушбу тадқиқот коинотдаги экзопланеталарнинг нақадар хилма-хил эканлигини яна бир бор исботлади. Тузли булутларнинг мавжудлиги коинотдаги объектларнинг об-ҳаво шароитлари биз тасаввур қилгандан кўра анча мураккаб ва қизиқарли эканлигини кўрсатмоқда.

КосмосАстрономияJames WebbЭкзопланетаФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Техасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирландиТехасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирландиБугун, 17:23Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиМашҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиБугун, 16:56Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Бугун, 16:36iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиXiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиБугун, 16:26Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди