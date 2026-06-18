Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топди
Халқаро астрономлар жамоаси коинотнинг олис нуқтасида жойлашган ГЖ504Б экзопланетаси атмосферасида минерал тузлардан иборат ноодатий булутларни аниқлади. Ушбу кашфиёт узоқ вақт давомида олимларни ўйлантириб келган сайёра спектридаги ғалати хусусиятларни тушунишга ёрдам берди. Тадқиқот натижалари коинотдаги газ гигантларининг шаклланиши ва уларнинг кимёвий таркиби ҳақидаги тасаввурларни тубдан ўзгартириши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур олаmsҳумул кашфиётга James Webb космик телескопи орқали олинган маълумотлар асос бўлган. Тадқиқотчилар сайёра атмосферасини компьютерда моделлаштириш орқали шундай хулосага келдилар: кузатилган барча кўрсаткичларга калий хлорид, рух сульфид ва бошқа туз бирикмаларидан ташкил топган булутлар энг мос келади.
ГЖ504Б сайёраси Ердан тахминан 54 ёруғлик йили узоқликда, Сунбула (Вирго) юлдуз туркумида жойлашган. Астрономия оламида у ўзининг ўзига хос ранги туфайли кўпинча “пушти сайёра” деб аталади. Унинг атмосфераси ва спектридаги ноодатий хусусиятлар кўп йиллар давомида сирли бўлиб қолаётган эди, бироқ тузли булутлар назарияси барча жумбоқларга ойдинлик киритди.
Газ гигантининг ўзига хос хусусиятлариГарчи ГЖ504Б газ гигантлари тоифасига кирса-да, унинг атмосферасидаги ҳарорат тахминан 238 даража Цельсийни ташкил этади. Бу каби улкан объектлар учун мазкур кўрсаткич нисбатан паст ҳисобланади. James Webb телескопи ёрдамида ўтказилган таҳлиллар сайёрада нафақат туз булутлари, балки бошқа муҳим элементлар мавжудлигини ҳам тасдиқлади. Хусусан, атмосфера таркибида қуйидагилар аниқланган:
- Сув буғлари;
- Metaн гази;
- Аммиак;
- Ис гази (углерод монооксиди).
Янги ҳисоб-китобларга кўра, ГЖ504Б нинг массаси Юпитердан 24-25 баравар кўпдир. Бундай улкан вазн уни маълум бўлган энг массив газ гигантларидан бирига айлантиради. Шу сабабли, у оддий сайёралар ва “жигарранг митти” юлдузлар (сайёралар ва юлдузлар ўртасидаги оралиқ объектлар) чегарасида туради.
Ушбу тадқиқот коинотдаги экзопланеталарнинг нақадар хилма-хил эканлигини яна бир бор исботлади. Тузли булутларнинг мавжудлиги коинотдаги объектларнинг об-ҳаво шароитлари биз тасаввур қилгандан кўра анча мураккаб ва қизиқарли эканлигини кўрсатмоқда.
…