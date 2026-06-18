Техасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирланди

·0·Техно
Техасда йирик киберҳужум: 3 миллиондан ортиқ ҳайдовчилик гувоҳномаси ва паспорт маълумотлари ўғирланди

АҚШнинг Техас штатида давлат тизимларига қилинган йирик киберҳужум натижасида 3 миллиондан ортиқ фуқаронинг шахсий маълумотлари хакерлар қўлига ўтиб кетди. Штат бош прокуратураси берган маълумотларга кўра, мазкур ҳодиса жорий йил давомида минтақада кузатилган энг йирик маълумотлар сизиб чиқиши ҳолатларидан бири сифатида қайд этилди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳужум нишони Техас боғлар ва ёввойи табиат департаменти (Техас Паркс & Вилдлифе) бўлиб, хакерлар овчилик ва балиқ овлаш лицензияларини сотиш билан шуғулланувчи ташқи вендор (хизмат кўрсатувчи компания) тизимига киришга муваффақ бўлишган. Мазкур тизим орқали штат аҳолиси ва меҳмонлари тегишли рухсатномаларни расмийлаштириб келишган.

Хавфсизлик тизимидаги заифлик ва ўғирланган маълумотлар

TechCrunch нашри хабарига кўра, кибержиноятчилар нафақат ҳайдовчилик гувоҳномалари ва паспорт рақамларини, балки фойдаланувчиларнинг электрон почта манзиллари, телефон рақамлари ҳамда яшаш манзилларини ҳам қўлга киритишган. Бундай маълумотларнинг очиқланиши келгусида шахсий маълумотларни ўғирлаш ва турли молиявий фирибгарликлар учун замин яратиши мумкин.

Департамент вакиллари киберхавфсизлик бўлими ҳодисани яқинда аниқлаганини маълум қилди, бироқ ҳужум айнан қачон содир бўлгани ва унинг табиатига оид аниқ тафсилотлар ҳозирча очиқланмаяпти. Шунингдек, маълумотлар базасига масъул бўлган вендорнинг номи ҳам сир тутилмоқда.

Ҳозирча хакерлар томонидан бирон-бир талаб қўйилгани ёки ўғирланган маълумотлар сотувга чиқарилгани ҳақида расмий маълумот йўқ. Техас ҳукумати жабрланган фуқароларни огоҳлантириш ва киберҳужум оқибатларини бартараф этиш чораларини кўраётганини билдирган.

Глобал киберхавфсизлик муаммолари

Ушбу воқеа давлат идоралари ва учинчи томон хизмат кўрсатувчи провайдерлари ўртасидаги маълумотлар алмашинуви қанчалик заиф бўлиши мумкинлигини яна бир бор кўрсатиб берди. Ўзбекистон шароитида ҳам рақамлаштириш жараёнлари жадал кетаётган бир пайтда, шахсий маълумотлар базасини ҳимоя қилиш ва халқаро киберхавфсизлик стандартларига риоя этиш долзарб аҳамиятга эга.

Экспертларнинг таъкидлашича, Техасдаги каби ҳодисалар кўпинча тизимдаги эскирган дастурий таъминот ёки инсон омили сабабли юзага келади. Ҳозирда АҚШ федерал хизматлари ҳодиса юзасидан суриштирув ишларини давом эттирмоқда.

ТехасКиберҳужумМаълумотлар ЎғирланишиХакерларКиберхавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиОлимлар Ердан 54 ёруғлик йили узоқликда тузли булутларга эга ғайритабиий сайёрани топдиБугун, 17:25Машҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиМашҳур телебошловчи Карамо Браун ўзининг сунъий интеллектли клонини тақдим этдиБугун, 16:56Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Apple хотира чиплари инқирози сабаб маҳсулотлари нархини оширадими?Бугун, 16:36iPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинiPhone 18 Pro нархи кескин ошиши кутилмоқда: Apple смартфонлари 1400 долларга етиши мумкинБугун, 16:28Xiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиXiaomi ўз кондиционерлари учун 10 йиллик бепул хизмат кўрсатиш кафолатини жорий этадиБугун, 16:26Сбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинСбер ва Ростелеком ҳамкорлиги: Энди домофонни ақлли колонка орқали бошқариш мумкинБугун, 16:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Плайматч: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди