Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга берди

·30·Техно
Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга берди

Uber компаниясининг бир гуруҳ акциядорлари, жумладан Детройт пенсия жамғармаси, технологик гигант раҳбарияти ва директорлар кенгашига нисбатан жамоавий даъво қўзғатди. Даъвода компания раҳбарлари хавфсизлик ва қонун устуворлигидан кўра молиявий фойдани устун қўйгани, бу эса ўз навбатида акциядорлар ва фойдаланувчилар учун жиддий хавфларни келтириб чиқаргани таъкидланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Сан-Францискодаги АҚШ округ судига топширилган ҳужжатларда Uber "тизимли қонунбузар" сифатида тавсифланади. Даъвогарларнинг фикрича, компания раҳбарияти хавфсизлик чораларини қасддан четлаб ўтган ва бу ҳолат минглаб йўловчиларнинг ҳайдовчилар томонидан жинсий зўравонлик ҳамда тазйиқларга учрашига замин яратган. Ушбу маълумотлар ixbt.com нашри томонидан эълон қилинган ҳисоботларда ҳам ўз аксини топган.

Даъво аризасида бевосита компания бош директори Дара Хосровшари ва бошқа кенгаш аъзоларининг номлари келтирилган. Уларга нисбатан ўзларининг ишончли вакиллик мажбуриятларини бажармаслик, хавфсизлик тизимидаги камчиликлар ҳақидаги огоҳлантиришларга эътибор бермаслик ва компания обрўсига путур етказиш айблари қўйилмоқда.

Хавфсизлик ва молиявий оқибатлар

Акциядорлар суд орқали Uber раҳбарларидан компанияга етказилган зарарни шахсан қоплашни, олган бонус ва компенсацияларининг бир қисмини қайтаришни ҳамда келгусида назорат механизмларини кучайтиришни талаб қилмоқда. Шикоятда айтилишича, қонунларга беписандлик нафақат зўравонлик қурбонларига, балки имконияти чекланган мижозлар ва Uber Оне обуначиларига ҳам зарар етказган.

Uber вакиллари эса бу айбловларни кескин рад этиб, даъвони асоссиз деб атамоқда. Компания баёнотига кўра, судга тақдим этилган далиллар нотўғри талқин қилинган ва аввалроқ судда кўриб чиқилиб, ҳал этилган бошқа ишлар асосида шакллантирилган. Компания ўз хизматлари хавфсизлигини таъминлаш учун доимий иш олиб бораётганини таъкидламоқда.

Таъкидлаш жоизки, бундай турдаги "ҳосилавий даъволар" (деривативе лавсуитс) йирик технологик корпорациялар учун янгилик эмас. Жорий йилнинг ўзида Adobe, Apple ва Intel каби гигантлар ҳам ўз акциядорлари томонидан шунга ўхшаш суд жараёнларига тортилган эди. Ўзбекистон бозорида Uber расман фаолият юритмаса-да, унинг шўъба корхонаси ҳисобланган Yandex Го каби сервислар учун бу каби хавфсизлик стандартлари ва ҳуқуқий баҳслар муҳим дарс бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Ҳозирда суд жараёни давом этмоқда ва агар акциядорларнинг талаби қондирилса, бу Uber бошқарув тизимида туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Компания акциялари нархи ва унинг глобал бозордаги нуфузи ушбу суд қарорига бевосита боғлиқ бўлиб қолмоқда.

UberСудТехнологияХавфсизликАкциядорлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаWindows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаБугун, 03:51Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБаиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБугун, 03:26Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди