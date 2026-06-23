Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топди

·0·Техно
Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топди

Замонавий тиббиётда Паркинсон касаллиги, депрессия ва обсессив-компульсив бузилишларни даволашда мияни электр импульслари орқали стимуляция қилиш усулидан кенг фойдаланилади. Бироқ, шу вақтга қадар миянинг чуқур қатламларига таъсир ўтказиш учун мураккаб жарроҳлик амалиёти ва электродларни имплантация қилиш талаб этилар эди. Швейцариялик олимлар гуруҳи ушбу муаммога ечим бўла оладиган, операциясиз ва инвазив бўлмаган янги усулни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Женева университети, Цюрих олий техника мактаби ва Лозанна федерал политехника мактаби тадқиқотчилари ҳамкорликда "темпорал интерференсе стимулатион" (ТИС) — вақтинчалик интерференция стимуляцияси технологиясини ишлаб чиқишди. Ушбу методнинг ўзига хослиги шундаки, у бош терисига жойлаштирилган электродлар орқали иккита юқори частотали электр майдонини юборади. Нейронлар бу частоталарга тўғридан-тўғри жавоб бермаса-да, уларнинг ўзаро тўқнашуви (интерференцияси) натижасида ҳосил бўлган паст частотали сигналга реакция билдиради.

Янги технологиянинг ишлаш механизми

Назарий жиҳатдан, ТИС усули миянинг юқори қатламларига зарар етказмаган ҳолда, энг чуқур тузилмаларга нуқтали таъсир ўтказиш имконини беради. Олимлар ушбу назарияни амалда текшириш учун сичқонлар устида электрофизиология, нейронлар фаоллигини визуаллаштириш ва функционал МРТ ёрдамида тажрибалар ўтказдилар. Тадқиқот натижалари ТИС ҳақиқатда мақсадли соҳаларни фаоллаштира олишини кўрсатди.

Бироқ, тажрибалар давомида кутилмаган муаммо юзага келди: электр импульслари нафақат керакли нуқтани, балки унинг атрофидаги бошқа соҳаларни ҳам стимуляция қилиб юборган. Бу эса усулнинг аниқлигини ошириш зарурлигини кўрсатди. Тадқиқот иштирокчиси Валерио Зерби таъкидлашича, функционал МРТ ёрдамида барча фаоллашган ҳудудларни кўриш ва ножўя таъсирларни миқдорий баҳолаш имкони туғилган, бу эса методни такомиллаштиришда муҳим қадам бўлди.

Келажакдаги истиқболлар ва клиник қўлланилиши

Селективликни (танловчанликни) ошириш учун муҳандислар учинчи электрод конфигурациясини қўшишди. Бу қўшимча электрод мақсадли ҳудуддан ташқаридаги ортиқча электр интерференцияларини сўндиришга хизмат қилади. Бундай ёндашув стимуляцияни янада аниқроқ ва хавфсизроқ қилиши кутилмоқда.

Муаллифларнинг қайд этишича, янги ёндашув ҳозирча нейрохирургик аралашувни талаб қиладиган чуқур мия стимуляцияси (ДБС) ўрнини тўлиқ боса олмайди. Аммо келажакда у депрессия ва бошқа неврологик касалликларни даволашда инвазив бўлмаган муқобил ёки қўшимча воситага айланиши мумкин. Ҳозирги асосий вазифа — ножўя фаоллашув зоналарини тўлиқ назорат қилишдан иборат.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, нуқтали ва операциясиз нейростимуляция соҳасида катта ўсиш кузатилмоқда. Агар ушбу технология клиник синовлардан муваффақиятли ўтса, Ўзбекистон каби мамлакатларда ҳам оғир неврологик хасталикларни жарроҳликсиз даволашда янги давр бошланиши мумкин.

ТиббиётТехнологияНейробиологияТадқиқотШвейцария
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28Microsoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиMicrosoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиБугун, 01:57Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Бугун, 01:54Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиGoogle DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиБугун, 01:52Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди