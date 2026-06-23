Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топди
Замонавий тиббиётда Паркинсон касаллиги, депрессия ва обсессив-компульсив бузилишларни даволашда мияни электр импульслари орқали стимуляция қилиш усулидан кенг фойдаланилади. Бироқ, шу вақтга қадар миянинг чуқур қатламларига таъсир ўтказиш учун мураккаб жарроҳлик амалиёти ва электродларни имплантация қилиш талаб этилар эди. Швейцариялик олимлар гуруҳи ушбу муаммога ечим бўла оладиган, операциясиз ва инвазив бўлмаган янги усулни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Женева университети, Цюрих олий техника мактаби ва Лозанна федерал политехника мактаби тадқиқотчилари ҳамкорликда "темпорал интерференсе стимулатион" (ТИС) — вақтинчалик интерференция стимуляцияси технологиясини ишлаб чиқишди. Ушбу методнинг ўзига хослиги шундаки, у бош терисига жойлаштирилган электродлар орқали иккита юқори частотали электр майдонини юборади. Нейронлар бу частоталарга тўғридан-тўғри жавоб бермаса-да, уларнинг ўзаро тўқнашуви (интерференцияси) натижасида ҳосил бўлган паст частотали сигналга реакция билдиради.
Янги технологиянинг ишлаш механизмиНазарий жиҳатдан, ТИС усули миянинг юқори қатламларига зарар етказмаган ҳолда, энг чуқур тузилмаларга нуқтали таъсир ўтказиш имконини беради. Олимлар ушбу назарияни амалда текшириш учун сичқонлар устида электрофизиология, нейронлар фаоллигини визуаллаштириш ва функционал МРТ ёрдамида тажрибалар ўтказдилар. Тадқиқот натижалари ТИС ҳақиқатда мақсадли соҳаларни фаоллаштира олишини кўрсатди.
Бироқ, тажрибалар давомида кутилмаган муаммо юзага келди: электр импульслари нафақат керакли нуқтани, балки унинг атрофидаги бошқа соҳаларни ҳам стимуляция қилиб юборган. Бу эса усулнинг аниқлигини ошириш зарурлигини кўрсатди. Тадқиқот иштирокчиси Валерио Зерби таъкидлашича, функционал МРТ ёрдамида барча фаоллашган ҳудудларни кўриш ва ножўя таъсирларни миқдорий баҳолаш имкони туғилган, бу эса методни такомиллаштиришда муҳим қадам бўлди.
Келажакдаги истиқболлар ва клиник қўлланилишиСелективликни (танловчанликни) ошириш учун муҳандислар учинчи электрод конфигурациясини қўшишди. Бу қўшимча электрод мақсадли ҳудуддан ташқаридаги ортиқча электр интерференцияларини сўндиришга хизмат қилади. Бундай ёндашув стимуляцияни янада аниқроқ ва хавфсизроқ қилиши кутилмоқда.
Муаллифларнинг қайд этишича, янги ёндашув ҳозирча нейрохирургик аралашувни талаб қиладиган чуқур мия стимуляцияси (ДБС) ўрнини тўлиқ боса олмайди. Аммо келажакда у депрессия ва бошқа неврологик касалликларни даволашда инвазив бўлмаган муқобил ёки қўшимча воситага айланиши мумкин. Ҳозирги асосий вазифа — ножўя фаоллашув зоналарини тўлиқ назорат қилишдан иборат.
Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, нуқтали ва операциясиз нейростимуляция соҳасида катта ўсиш кузатилмоқда. Агар ушбу технология клиник синовлардан муваффақиятли ўтса, Ўзбекистон каби мамлакатларда ҳам оғир неврологик хасталикларни жарроҳликсиз даволашда янги давр бошланиши мумкин.
…