Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкин

·26·Техно
Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкин

Нью-Йорк университети молия профессори Асват Дамодаран сунъий интеллект (AI) соҳасидаги эҳтимолий бозор инқирози 2000-йилларнинг бошидаги доткомлар пуфаги ёрилишидан кўра оғриқлироқ бўлишидан огоҳлантирди. Экспертнинг фикрича, жорий вазият ўзининг харажатлар структураси ва капитал қўйилмалар кўлами билан ўтмишдаги технологик инқирозлардан тубдан фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Интангибле Экономй подкастида чиқиш қилган Дамодаран 1990-йиллар охиридаги интернет буму асосан дастурий таъминот ва виртуал лойиҳаларга таянганини эслатиб ўтди. Бугунги AI саноати эса улкан жисмоний инфратузилмани — маълумотлар марказлари (дата-сентерс), ҳисоблаш қувватлари ва энергетика тизимларини талаб қилмоқда. Ушбу лойиҳаларнинг катта қисми қарз маблағлари ҳисобига молиялаштирилаётгани хавфни янада оширади.

Капитал сиғими ва иқтисодий хатарлар

Профессорнинг таъкидлашича, кескин бозор коррекцияси юз берганда, талофатлар нафақат акциядорларга, балки кредиторлар ва пудратчиларга ҳам етади. Бу эса инқирознинг фонд бозоридан ташқарига чиқиб, реал иқтисодиётга ёйилишига сабаб бўлади. AI технологиялари анъанавий IT-бизнес каби ишламаяпти, яни фойдаланувчилар сони ортиши билан ҳар бир янги сўров қўшимча ҳисоблаш ресурсларини талаб қилади.

Дамодаран бу моделни Spotify хизматига қиёслайди: ҳар бир эшитилган таронанинг ўз таннархи бор. Бу платформа иқтисодиётининг классик қонунларига зид келади, чунки паст маржа шароитида фойдаланувчилар базасининг ўсиши қиймат яратиш ўрнига, компания маблағларини кемириши мумкин. Айниқса, Хитойнинг DeepSeek каби арзонроқ муқобиллари пайдо бўлаётган бир пайтда нархлар бўйича рақобат кучаймоқда.

"AI даҳшати" ва ижтимоий оқибатлар

Иқтисодчи сунъий интеллектнинг энг оптимистик сценарийсини "AI даҳшати" деб атади. Агар технология кутилган натижаларни берса ва самарадорликни кескин оширса, бу фақат айрим вазифаларни автоматлаштириш билан чекланиб қолмайди. Бу жараён "оқ ёқалилар" — офис ходимларининг деярли ярмини иш ўрнидан маҳрум қилиши мумкин. Бозор ҳозирча бундай ижтимоий харажатларни ҳисобга олмаяпти.

Йирик технологик гигантлар ҳозирда 10 йиллик амортизация муддатига эга инфратузилмаларни қурмоқда, бироқ технологиялар шиддат билан ўзгараётгани сабабли улар 5 йилдан кейин эскириб қолиши хавфи бор. Шу нуқтаи назардан, Дамодаран Apple компаниясининг эҳтиёткорона стратегиясини оқилона деб ҳисоблайди. Apple агрессив инвестициялар ўрнига бозорни кузатиш ва қиммат хатолардан қочиш йўлини танламоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA, Microsoft ва Google каби компаниялар AI инфратузилмасига киритаётган миллиардлаб долларлик инвестициялар ўзини қачон оқлаши ҳозирча ноаниқ бўлиб қолмоқда. Дамодараннинг прогнозлари инвесторларни технологик пуфакнинг навбатдаги қурбони бўлмасликка чақиради.

Сунъий IntelлектИқтисодиётИнқирозAppleТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаWindows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаБугун, 03:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди