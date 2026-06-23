Туркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмади
Туркия терма жамоаси Жаҳон чемпионатида кутилган натижани кўрсата олмади. Арда Гюлер, Ҳакан Чалҳаноғлу ва Кенан Йилдиз каби футболчилар бор таркиб сўнгги тур бошланмасидан олдинёқ плей-офф йўлланмасидан маҳрум бўлди. Гаити терма жамоаси ҳам худди шу босқичда кейинги даврага чиқиш имкониятини йўқотди.
Туркия гуруҳда Австралия ва Парагвайга қарши ўйинларда мағлубиятга учради. Жамоа икки учрашув давомида рақиблар дарвозаси томон жами 62 марта зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмади.
Статистикада Туркиянинг тўп назоратида катта устунликка эга бўлгани кўринади. Учрашувларнинг бирида жамоа тўпга 72 фоиз, бошқасида эса 79 фоиз эгалик қилди. Шунга қарамай, кўп сонли ҳужумлар натижа бермади.
Натижада Туркия охирги тур олдиданоқ плей-офф учун курашдан чиқди. Кучли номлар жамланган таркибнинг 62 та зарбадан бирорта гол ура олмагани жамоанинг асосий муаммосига айланди.
…