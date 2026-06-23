Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Италия футбол федерациясига янги президент сайланди. Ташкилотга энди Жованни Малаго раҳбарлик қилади. У бунга қадар Италия миллий спорт қўмитаси президенти лавозимида ишлаган.
Рим шаҳрида ўтказилган сайловда Малаго делегатларнинг 68,58 фоиз овозини олди. Унинг ягона рақобатчиси Жанкарло Абете эди. Овоз бериш якунларига кўра, Малаго рақибини катта фарқ билан ортда қолдирди.
Жованни Малаго федерация президенти лавозимида Габриеле Гравинанинг ўрнини эгаллайди. Гравина ташкилотни 2018 йилдан 2026 йил баҳорига қадар бошқарган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…