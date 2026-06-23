Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айланди
Сунъий интеллект ва автоном бошқарув технологиялари соҳасида кутилмаган ўзгариш юз берди: Хитойнинг Баиду компанияси дунёдаги энг илғор роботакси операторлари рейтингида АҚШнинг Ваймо лойиҳасини ортда қолдирди. Роад то Аутономй Индех платформаси томонидан тақдим этилган янги ҳисоботга кўра, Баиду Аполло Го хизмати ҳозирда глобал миқёсда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу рейтинг Адвисорй ва Аутнмй AI стартапи томонидан ишлаб чиқилган генератив сунъий интеллект тизими ёрдамида шакллантирилган. Мазкур индекс ҳар 12 соатда янгиланиб туради ва компанияларнинг молиявий ҳисоботлари, хавфсизлик статистикаси, ҳамкорлик келишувлари ҳамда ишлаб чиқариш қувватлари каби очиқ маълумотларни таҳлил қилади. Тизим шунчаки маълумот йиғиш билан чекланиб қолмай, лицензияланган ва пуллик маълумотлар базаларидан фойдаланган ҳолда чуқур таҳлил ўтказади.
Глобал бозордаги кучлар нисбатиРоботаксилар сегментида етакчиликни қўлга киритган Баиду ортидан Алпҳабет (Google) холдингига қарашли Ваймо иккинчи ўринни банд этган. Кучли бешликдан, шунингдек, Хитойнинг Pony.ai ва ВеРиде компаниялари жой олган бўлса, Илон Маск бошқарувидаги Tesla рўйхатни якунлаб берган. Бу ҳолат Хитой технологик компанияларининг автоном транспорт бозорида АҚШ гигантларига жиддий рақобат туғдираётганидан далолат беради.
Минтақавий маълумотлар, хусусан, Техас штатидаги автоном автомобиллар реестри ҳам қизиқарли рақамларни тақдим этмоқда. Май ойи якунига кўра, Ваймо ўз паркини 577 тадан 620 тага, Tesla эса 42 тадан 69 тага етказган. Amazon таркибидаги Зоох ҳам ўз кўламини кенгайтириб, 43 та автоном машинага эга бўлган. Шу билан бирга, Германиянинг МОИА ва бошқа етказиб бериш роботлари ишлаб чиқарувчилари ҳам бозорда ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда.
Соҳадаги ҳамкорликлар ва муаммоларАвтоном транспорт бозори нафақат технологик пойга, балки йирик инвестициялар марказига ҳам айланган. Масалан, Гатик компанияси ПепсиКо билан АҚШда автоном юк машиналарини жорий этиш бўйича кўп йиллик шартнома имзолади. Шу билан бирга, Honda ва ҚуантумСкапе қаттиқ жисмли аккумуляторлар устида иш бошлаган бўлса, Uber, Stellantis ва Вайве роботаксилар яратиш бўйича иттифоқ тузган.
Бироқ, соҳа ҳали ҳам жиддий операцион қийинчиликларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ваймо йўл ишлари олиб борилаётган ёпиқ ҳудудларга кириб кетиш ҳолатлари туфайли 4000 га яқин роботаксини чақиртириб олишга мажбур бўлди. Шунингдек, Далласда Uber орқали буюртма қилинган Авриде роботаксиси иштирокида тўқнашув юз бергани қайд этилган, гарчи бахтсиз ҳодисага бошқа ҳайдовчининг қоидабузарлиги сабаб бўлган бўлса-да, бу тизим хавфсизлигига бўлган эътиборни янада оширди.
Tesla компанияси ҳам ўзига хос муаммолар билан курашмоқда. Хитойда фойдаланувчилар тизимнинг ҳайдовчи диққатини назорат қилиш функциясини пластик мосламалар ёрдамида алдаш йўлини топишган. Сан-Франциско аэропортида эса Tesla автомобилларига лимузин хизмати учун лицензия берилган, бироқ бир шарт билан: транспортни фақат инсон бошқариши керак, автоном режимга рухсат берилмаган.
…