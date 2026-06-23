Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айланди

·0·Техно
Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айланди

Сунъий интеллект ва автоном бошқарув технологиялари соҳасида кутилмаган ўзгариш юз берди: Хитойнинг Баиду компанияси дунёдаги энг илғор роботакси операторлари рейтингида АҚШнинг Ваймо лойиҳасини ортда қолдирди. Роад то Аутономй Индех платформаси томонидан тақдим этилган янги ҳисоботга кўра, Баиду Аполло Го хизмати ҳозирда глобал миқёсда биринчи ўринни эгаллаб турибди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу рейтинг Адвисорй ва Аутнмй AI стартапи томонидан ишлаб чиқилган генератив сунъий интеллект тизими ёрдамида шакллантирилган. Мазкур индекс ҳар 12 соатда янгиланиб туради ва компанияларнинг молиявий ҳисоботлари, хавфсизлик статистикаси, ҳамкорлик келишувлари ҳамда ишлаб чиқариш қувватлари каби очиқ маълумотларни таҳлил қилади. Тизим шунчаки маълумот йиғиш билан чекланиб қолмай, лицензияланган ва пуллик маълумотлар базаларидан фойдаланган ҳолда чуқур таҳлил ўтказади.

Глобал бозордаги кучлар нисбати

Роботаксилар сегментида етакчиликни қўлга киритган Баиду ортидан Алпҳабет (Google) холдингига қарашли Ваймо иккинчи ўринни банд этган. Кучли бешликдан, шунингдек, Хитойнинг Pony.ai ва ВеРиде компаниялари жой олган бўлса, Илон Маск бошқарувидаги Tesla рўйхатни якунлаб берган. Бу ҳолат Хитой технологик компанияларининг автоном транспорт бозорида АҚШ гигантларига жиддий рақобат туғдираётганидан далолат беради.

Минтақавий маълумотлар, хусусан, Техас штатидаги автоном автомобиллар реестри ҳам қизиқарли рақамларни тақдим этмоқда. Май ойи якунига кўра, Ваймо ўз паркини 577 тадан 620 тага, Tesla эса 42 тадан 69 тага етказган. Amazon таркибидаги Зоох ҳам ўз кўламини кенгайтириб, 43 та автоном машинага эга бўлган. Шу билан бирга, Германиянинг МОИА ва бошқа етказиб бериш роботлари ишлаб чиқарувчилари ҳам бозорда ўз ўрнига эга бўлиб бормоқда.

Соҳадаги ҳамкорликлар ва муаммолар

Автоном транспорт бозори нафақат технологик пойга, балки йирик инвестициялар марказига ҳам айланган. Масалан, Гатик компанияси ПепсиКо билан АҚШда автоном юк машиналарини жорий этиш бўйича кўп йиллик шартнома имзолади. Шу билан бирга, Honda ва ҚуантумСкапе қаттиқ жисмли аккумуляторлар устида иш бошлаган бўлса, Uber, Stellantis ва Вайве роботаксилар яратиш бўйича иттифоқ тузган.

Бироқ, соҳа ҳали ҳам жиддий операцион қийинчиликларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Ваймо йўл ишлари олиб борилаётган ёпиқ ҳудудларга кириб кетиш ҳолатлари туфайли 4000 га яқин роботаксини чақиртириб олишга мажбур бўлди. Шунингдек, Далласда Uber орқали буюртма қилинган Авриде роботаксиси иштирокида тўқнашув юз бергани қайд этилган, гарчи бахтсиз ҳодисага бошқа ҳайдовчининг қоидабузарлиги сабаб бўлган бўлса-да, бу тизим хавфсизлигига бўлган эътиборни янада оширди.

Tesla компанияси ҳам ўзига хос муаммолар билан курашмоқда. Хитойда фойдаланувчилар тизимнинг ҳайдовчи диққатини назорат қилиш функциясини пластик мосламалар ёрдамида алдаш йўлини топишган. Сан-Франциско аэропортида эса Tesla автомобилларига лимузин хизмати учун лицензия берилган, бироқ бир шарт билан: транспортни фақат инсон бошқариши керак, автоном режимга рухсат берилмаган.

БаидуВаймоTeslaРоботаксиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28Microsoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиMicrosoft ва Chevron АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиБугун, 01:57Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Бугун, 01:54Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиGoogle DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиБугун, 01:52Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди