Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келди

·65·Спорт
Ўзбекистон ва Португалия ўйини олдидан терма жамоамиз Хюстонга етиб келди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси Португалияга қарши учрашув ўтказиш учун Хюстон шаҳрига етиб келди.

Жамоамиз энди бўлажак баҳс олдидан сўнгги тайёргарлик машғулотларини шу ерда ўтказади. Ўзбекистон ва Португалия терма жамоалари ўртасидаги учрашув 23 июн куни бўлиб ўтади.

Баҳс Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланади.

ЎзбекистонПортугалияХюстонМиллий терма жамо
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлди Италия футбол федерациясига Жованни Малаго президент бўлдиБугун, 04:08Хулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаХулиан Алварес «Атлетико Мадрид»дан кетиш ниятини билдирди, «Барселона» қарорини кутмоқдаБугун, 03:23Туркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиТуркия 62 та зарба йўллади, аммо бирорта ҳам гол ура олмадиБугун, 03:19Мейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиМейсон Гринвуд трансфери хавф остида: Рома молиявий муаммоларга дуч келдиБугун, 02:55Лионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиЛионель Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги мутлақ рекордни янгиладиБугун, 02:55Челси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқдаЧелси Тревоҳ Чалобаҳ билан хайрлашишга тайёр: Ҳимоячига Европа клублари қизиқмоқдаБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди