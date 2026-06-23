Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиёт
Олимлар Қуёш тизимининг энг сирли сайёраларидан бири бўлган Ураннинг бешта энг йирик йўлдошида сувнинг изотопик таркибини илк бор аниқ ўлчашга муваффақ бўлишди. James Webb космик телескопи орқали олинган маълумотлар ушбу самовий жисмларнинг келиб чиқиши ҳақидаги анъанавий тасаввурларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, мазкур йўлдошлардаги сув таркиби сайёранинг ўзиникидан кескин фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ПNAS журналида эълон қилинган тадқиқотда Миранда, Ариел, Титания, Оберон ва Умбриел йўлдошлари батафсил ўрганилди. Астрономлар ушбу жисмлардаги оддий водород ва унинг оғир изотопи бўлган дейтерий нисбатини таҳлил қилишди. Натижалар кутилмаган бўлиб чиқди: барча бешта йўлдошда дейтерий миқдори Ураннинг ўзидагига ва унга яқин жойлашган кометалардагига қараганда тахминан беш баравар юқори экани аниқланди.
Эски назариялар шубҳа остидаУшбу кашфиёт узоқ вақт давомида ҳукмронлик қилган гипотезани шубҳа остига қўймоқда. Илгари Ураннинг энг йирик ойлари сайёра бошқа йирик космик объектлар билан тўқнашганидан сўнг, унинг ўзидан ажралиб чиққан моддалардан ҳосил бўлган деб ҳисобланарди. Бироқ изотопик таркибдаги бундай катта фарқ йўлдошларнинг "она сайёра" билан умумий илдизга эга эмаслигидан далолат бериши мумкин.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, янги маълумотлар икки хил сценарийни кўзда тутади. Биринчисига кўра, йўлдошлар Ураннинг ҳозирги орбитасидан анча узоқда шаклланган ва кейинчалик унинг гравитацияси томонидан асирга олинган. Иккинчи тахмин эса, бу ойлар Қуёш тизимининг илк даврларида Уран томонидан парчалаб ташланган бошқа йирик жисмларнинг қолдиқларидан вужудга келганини англатади.
Энг катта жумбоқ эса Миранда йўлдоши билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Уранга энг яқин жойлашган ушбу йирик йўлдошнинг изотопик таркиби қолган тўртта ойдан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу Миранда бутунлай бошқача механизм асосида шаклланган бўлиши мумкинлигини кўрсатади ва олимлар учун янги тадқиқот йўналишларини очиб беради.
Уран тизимининг ўзига хослигиУран Қуёш тизимидаги энг ғайритабиий сайёралардан бири ҳисобланади. Унинг ўқи 98 даражага оғган бўлиб, сайёра гўё орбитасида "ёнбошлаб" айланади. Унинг йўлдошлари ҳам ноодатий орбитал жойлашуви ва ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. James Webb телескопи ёрдамида амалга оширилган ушбу кашфиёт Уран тизимининг шаклланиш тарихи биз ўйлагандан кўра анча мураккаб эканини исботламоқда.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги маълумотлар сайёралар ва уларнинг йўлдошлари эволюцияси моделларини қайта кўриб чиқишни талаб этади. Келажакда Уран тизимига махсус миссиялар юборилиши ушбу музли гигант ва унинг ҳамроҳлари қандай қилиб ҳозирги кўринишга келганини аниқлашга ёрдам бериши кутилмоқда.
…