Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиёт

·0·Техно
Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиёт

Олимлар Қуёш тизимининг энг сирли сайёраларидан бири бўлган Ураннинг бешта энг йирик йўлдошида сувнинг изотопик таркибини илк бор аниқ ўлчашга муваффақ бўлишди. James Webb космик телескопи орқали олинган маълумотлар ушбу самовий жисмларнинг келиб чиқиши ҳақидаги анъанавий тасаввурларни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, мазкур йўлдошлардаги сув таркиби сайёранинг ўзиникидан кескин фарқ қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ПNAS журналида эълон қилинган тадқиқотда Миранда, Ариел, Титания, Оберон ва Умбриел йўлдошлари батафсил ўрганилди. Астрономлар ушбу жисмлардаги оддий водород ва унинг оғир изотопи бўлган дейтерий нисбатини таҳлил қилишди. Натижалар кутилмаган бўлиб чиқди: барча бешта йўлдошда дейтерий миқдори Ураннинг ўзидагига ва унга яқин жойлашган кометалардагига қараганда тахминан беш баравар юқори экани аниқланди.

Эски назариялар шубҳа остида

Ушбу кашфиёт узоқ вақт давомида ҳукмронлик қилган гипотезани шубҳа остига қўймоқда. Илгари Ураннинг энг йирик ойлари сайёра бошқа йирик космик объектлар билан тўқнашганидан сўнг, унинг ўзидан ажралиб чиққан моддалардан ҳосил бўлган деб ҳисобланарди. Бироқ изотопик таркибдаги бундай катта фарқ йўлдошларнинг "она сайёра" билан умумий илдизга эга эмаслигидан далолат бериши мумкин.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, янги маълумотлар икки хил сценарийни кўзда тутади. Биринчисига кўра, йўлдошлар Ураннинг ҳозирги орбитасидан анча узоқда шаклланган ва кейинчалик унинг гравитацияси томонидан асирга олинган. Иккинчи тахмин эса, бу ойлар Қуёш тизимининг илк даврларида Уран томонидан парчалаб ташланган бошқа йирик жисмларнинг қолдиқларидан вужудга келганини англатади.

Энг катта жумбоқ эса Миранда йўлдоши билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Уранга энг яқин жойлашган ушбу йирик йўлдошнинг изотопик таркиби қолган тўртта ойдан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу Миранда бутунлай бошқача механизм асосида шаклланган бўлиши мумкинлигини кўрсатади ва олимлар учун янги тадқиқот йўналишларини очиб беради.

Уран тизимининг ўзига хослиги

Уран Қуёш тизимидаги энг ғайритабиий сайёралардан бири ҳисобланади. Унинг ўқи 98 даражага оғган бўлиб, сайёра гўё орбитасида "ёнбошлаб" айланади. Унинг йўлдошлари ҳам ноодатий орбитал жойлашуви ва ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради. James Webb телескопи ёрдамида амалга оширилган ушбу кашфиёт Уран тизимининг шаклланиш тарихи биз ўйлагандан кўра анча мураккаб эканини исботламоқда.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу янги маълумотлар сайёралар ва уларнинг йўлдошлари эволюцияси моделларини қайта кўриб чиқишни талаб этади. Келажакда Уран тизимига махсус миссиялар юборилиши ушбу музли гигант ва унинг ҳамроҳлари қандай қилиб ҳозирги кўринишга келганини аниқлашга ёрдам бериши кутилмоқда.

УранJames WebbКосмосАстрономияТадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаWindows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқдаБугун, 03:51Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБаиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБугун, 03:26Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди