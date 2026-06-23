Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқда
Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизими учун янгиланган Медиа Плаер иловасининг Инсидер Превиев талқинини тақдим этди. Бироқ дастлабки тест натижалари ва фойдаланувчиларнинг фикрлари кутилганидан бироз бошқача чиқди. Замонавий дизайнга эга бўлган ушбу плеер ўзининг 17 йиллик салафи — классик Windows Медиа Плаер билан солиштирилганда анча оғир ва секин ишлаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Windows Латест нашрининг хабар беришича, 11.2605.14.0 версиясидаги янгиланиш ҳозирча фақат Инсидер Превиев дастури иштирокчилари учун очиқ. Унда субтитрларни яхшилаш, кодеклар билан боғлиқ хатоликлар ҳақида аниқроқ маълумот бериш ва медиа кутубхонани сканерлаш тизимини қайта ишлаш каби бир қатор функционал ўзгаришлар киритилган. Шунингдек, субтитрлар кўринишини тизим созламалари билан синхронлаштириш имконияти ҳам қўшилган.
Ресурслар сарфи ва унумдорлик муаммосиЯнги Медиа Плаер иловасининг асосий камчилиги унинг оператив хотирани (RAM) ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилишидир. Ўтказилган тестларга кўра, янги илова тинч ҳолатда (ҳеч қандай файл ижро этилмаётганда) тахминан 377 МБ оператив хотира банд қилади. Таққослаш учун, деярли икки ўн йилликдан бери хизмат қилиб келаётган классик Windows Медиа Плаер атиги 103 МБ хотира билан чекланади. Бу эса янги дастур тизим ресурсларига нисбатан уч баробар кўпроқ юклама беришини англатади.
Бундан ташқари, локал видеофайлларни очиш тезлиги ҳам фойдаланувчиларни қониқтирмаяпти. Эски плеер видеони деярли бир зумда ишга туширса, Windows 11 таркибидаги янги иловада сезиларли кечикишлар кузатилмоқда. Бу ҳолат Microsoft томонидан интерфейсга кўпроқ урғу берилиб, оптималлаштириш масаласи иккинчи даражага тушиб қолганидан далолат беради.
Кодеклар ва пуллик чекловларЯна бир жиддий муаммо замонавий смартфонларда кенг қўлланиладиган HEVК (H.265) формати билан боғлиқ. Windows 11 тизимидаги стандарт плеер ушбу форматдаги видеоларни очиш учун кўпинча Microsoft Сторе орқали 0,99 доллар эвазига HEVК Видео Эхтенсионс кенгайтмасини сотиб олишни талаб қилади. Бу фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдирмоқда, чунки ўз телефони орқали олинган видеони компьютерда кўриш учун қўшимча тўлов амалга ошириш мантиқсиздек кўринади.
Шу билан бирга, Windows 11 нинг 24Ҳ2 версиясидан бошлаб Долбй Дигитал аудиосини ижро этиш учун зарур бўлган АК-3 кодекини қўллаб-қувватлаш ҳам олиб ташланган. Бу ўзгаришлар фонида Microsoft фойдаланувчиларга қуйидаги муқобил вариантларни тавсия этишга мажбур бўлмоқда ёки фойдаланувчиларнинг ўзлари уларни танламоқда:
- ВЛК Медиа Плаер — деярли барча форматларни бепул ва қўшимча кодексиз қўллаб-қувватлайди;
- MPВ плеери — енгил ва тезкор ишлаши билан ажралиб туради;
- Классик Windows Медиа Плаер — тизимда ҳали ҳам мавжуд ва барқарор ишлайди.
…