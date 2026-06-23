Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқда

·20·Техно
Windows 11 янги Медиа Плаер иловаси: 17 йиллик классик плеердан секинроқ ишламоқда

Microsoft корпорацияси Windows 11 операцион тизими учун янгиланган Медиа Плаер иловасининг Инсидер Превиев талқинини тақдим этди. Бироқ дастлабки тест натижалари ва фойдаланувчиларнинг фикрлари кутилганидан бироз бошқача чиқди. Замонавий дизайнга эга бўлган ушбу плеер ўзининг 17 йиллик салафи — классик Windows Медиа Плаер билан солиштирилганда анча оғир ва секин ишлаётгани маълум бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Windows Латест нашрининг хабар беришича, 11.2605.14.0 версиясидаги янгиланиш ҳозирча фақат Инсидер Превиев дастури иштирокчилари учун очиқ. Унда субтитрларни яхшилаш, кодеклар билан боғлиқ хатоликлар ҳақида аниқроқ маълумот бериш ва медиа кутубхонани сканерлаш тизимини қайта ишлаш каби бир қатор функционал ўзгаришлар киритилган. Шунингдек, субтитрлар кўринишини тизим созламалари билан синхронлаштириш имконияти ҳам қўшилган.

Ресурслар сарфи ва унумдорлик муаммоси

Янги Медиа Плаер иловасининг асосий камчилиги унинг оператив хотирани (RAM) ҳаддан ташқари кўп истеъмол қилишидир. Ўтказилган тестларга кўра, янги илова тинч ҳолатда (ҳеч қандай файл ижро этилмаётганда) тахминан 377 МБ оператив хотира банд қилади. Таққослаш учун, деярли икки ўн йилликдан бери хизмат қилиб келаётган классик Windows Медиа Плаер атиги 103 МБ хотира билан чекланади. Бу эса янги дастур тизим ресурсларига нисбатан уч баробар кўпроқ юклама беришини англатади.

Бундан ташқари, локал видеофайлларни очиш тезлиги ҳам фойдаланувчиларни қониқтирмаяпти. Эски плеер видеони деярли бир зумда ишга туширса, Windows 11 таркибидаги янги иловада сезиларли кечикишлар кузатилмоқда. Бу ҳолат Microsoft томонидан интерфейсга кўпроқ урғу берилиб, оптималлаштириш масаласи иккинчи даражага тушиб қолганидан далолат беради.

Кодеклар ва пуллик чекловлар

Яна бир жиддий муаммо замонавий смартфонларда кенг қўлланиладиган HEVК (H.265) формати билан боғлиқ. Windows 11 тизимидаги стандарт плеер ушбу форматдаги видеоларни очиш учун кўпинча Microsoft Сторе орқали 0,99 доллар эвазига HEVК Видео Эхтенсионс кенгайтмасини сотиб олишни талаб қилади. Бу фойдаланувчилар учун ноқулайлик туғдирмоқда, чунки ўз телефони орқали олинган видеони компьютерда кўриш учун қўшимча тўлов амалга ошириш мантиқсиздек кўринади.

Шу билан бирга, Windows 11 нинг 24Ҳ2 версиясидан бошлаб Долбй Дигитал аудиосини ижро этиш учун зарур бўлган АК-3 кодекини қўллаб-қувватлаш ҳам олиб ташланган. Бу ўзгаришлар фонида Microsoft фойдаланувчиларга қуйидаги муқобил вариантларни тавсия этишга мажбур бўлмоқда ёки фойдаланувчиларнинг ўзлари уларни танламоқда:

  • ВЛК Медиа Плаер — деярли барча форматларни бепул ва қўшимча кодексиз қўллаб-қувватлайди;
  • MPВ плеери — енгил ва тезкор ишлаши билан ажралиб туради;
  • Классик Windows Медиа Плаер — тизимда ҳали ҳам мавжуд ва барқарор ишлайди.
Хулоса қилиб айтганда, янги Медиа Плаер ҳозирча фақат визуал жиҳатдан жозибали кўринишга эга, холос. Унумдорлик, ресурсларни тежаш ва форматларни қўллаб-қувватлаш бўйича у ҳали ҳам эски, аммо ишончли технологиялардан ортда қолмоқда. Microsoft ушбу камчиликларни якуний барқарор талқинда бартараф этадими ёки йўқми, буни вақт кўрсатади.

MicrosoftWindows 11Медиа ПлаерТехнологияКодеклар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57Баиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБаиду роботаксилар пойгасида Ваймо компаниясини ортда қолдириб, етакчига айландиБугун, 03:26Нейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиНейрохирургиясиз даволаш: Олимлар миянинг чуқур қатламларини стимуляция қилиш йўлини топдиБугун, 02:58Фиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинФиве Эес огоҳлантиради: Сунъий интеллект давлат ва бизнесни фалаж қилиши мумкинБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди