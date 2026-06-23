Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунланди

·14·Техно
Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунланди

Тайваннинг технология гигантлари — Asus ва Acer компаниялари Германияда ўзларининг ноутбуклари ва шахсий компьютерлари савдосини расман қайта тиклади. Бир неча ой давом этган чекловлар Финландиянинг Нокиа компанияси билан юзага келган патент можароси сабабли жорий этилган эди. Ушбу қарор Европанинг энг йирик бозорларидан бирида технологик қурилмалар таъминоти барқарорлашувини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Муаммонинг асоси HEVК (H.265) видеокодек технологиясига бориб тақалади. 2024-йилнинг январ ойида Мюнхен суди Нокиа фойдасига қарор чиқариб, тегишли лицензия шартномаси бўлмаган қурилмаларни Германия ҳудудида сотиш, импорт қилиш ва тарқатишни тақиқлаган эди. Бу тақиқ дастлаб Acer, сўнгра Asus маҳсулотларига нисбатан қўлланилди ва компанияларни ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Низони ҳал этишнинг икки хил йўли

Acer компанияси Германия бозорига қайтиш учун ўзига хос ёндашувни танлади. Компания вакилларининг маълум қилишича, эндиликда маҳсулотлар икки хил кўринишда таклиф этилади: HEVК қўллаб-қувватлаши аллақачон фаоллаштирилган қурилмалар ва ушбу кодексиз ишлаб чиқарилган версиялар. Иккинчи ҳолатда, фойдаланувчилар H.265 формати билан ишлаш учун учинчи томон дастурий таъминотларини мустақил равишда ўрнатишлари мумкин бўлади.

Asus эса Нокиа билан тўғридан-тўғри келишувга эришишни афзал билди. ixbt.com маълумотига кўра, компания Нокиа билан арбитраж битими имзолаганини эълон қилди. Ушбу келишув доирасида томонлар Германиядаги барча суд жараёнларини тўхтатишга ёки бутунлай тугатишга қарор қилишди. Бу эса Asus қурилмаларининг ҳеч қандай техник чекловларсиз бозорга қайтишини таъминлайди.

Патент можароси авжига чиққан пайтда Asus ҳатто Германиядаги ўзининг расмий онлайн-дўконини ёпишга ҳам мажбур бўлган эди. Шуни таъкидлаш лозимки, суд қарори фақат янги етказиб бериладиган маҳсулотларга тегишли бўлиб, ритейлерларнинг омборларида мавжуд бўлган товарлар савдосига таъсир кўрсатмаган.

Ушбу ҳолат глобал технология бозорида патент ҳуқуқларининг қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. Нокиа каби компаниялар ўзларининг интеллектуал мулкидан даромад олишни қатъий талаб қилмоқда, бу эса ишлаб чиқарувчилар учун қўшимча харажатлар ёки мураккаб ҳуқуқий жараёнларни келтириб чиқаради.

Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун бу янгилик билвосита аҳамиятга эга. Германия бозори Европадаги энг йирик дистрибюторлик маркази ҳисобланади ва у ердаги барқарорлик глобал нархларга ҳамда янги моделларнинг бошқа минтақаларга тарқалиш тезлигига таъсир ўтказади. Asus ва Acer маҳсулотлари юртимизда ҳам оммабоп эканини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчиларнинг ҳуқуқий муаммоларини ҳал этиши брендларнинг умумий барқарорлиги учун ижобий сигналдир.

AsusAcerНокиаПатентГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Сунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинСунъий интеллект бозори доткомлар инқирозидан ҳам оғирроқ зарбага учраши мумкинБугун, 04:51Уран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётУран йўлдошларидаги сув таркиби олимларни ҳайратда қолдирди: Янги кашфиётБугун, 04:27Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Tesla Техасдаги фожиали авария бўйича айбловларни рад этди: Аутопилот айбдорми?Бугун, 04:25Uber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиUber акциядорлари компания раҳбариятини судга бердиБугун, 03:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди