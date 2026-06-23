Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунланди
Тайваннинг технология гигантлари — Asus ва Acer компаниялари Германияда ўзларининг ноутбуклари ва шахсий компьютерлари савдосини расман қайта тиклади. Бир неча ой давом этган чекловлар Финландиянинг Нокиа компанияси билан юзага келган патент можароси сабабли жорий этилган эди. Ушбу қарор Европанинг энг йирик бозорларидан бирида технологик қурилмалар таъминоти барқарорлашувини англатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Муаммонинг асоси HEVК (H.265) видеокодек технологиясига бориб тақалади. 2024-йилнинг январ ойида Мюнхен суди Нокиа фойдасига қарор чиқариб, тегишли лицензия шартномаси бўлмаган қурилмаларни Германия ҳудудида сотиш, импорт қилиш ва тарқатишни тақиқлаган эди. Бу тақиқ дастлаб Acer, сўнгра Asus маҳсулотларига нисбатан қўлланилди ва компанияларни ўз стратегияларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.
Низони ҳал этишнинг икки хил йўлиAcer компанияси Германия бозорига қайтиш учун ўзига хос ёндашувни танлади. Компания вакилларининг маълум қилишича, эндиликда маҳсулотлар икки хил кўринишда таклиф этилади: HEVК қўллаб-қувватлаши аллақачон фаоллаштирилган қурилмалар ва ушбу кодексиз ишлаб чиқарилган версиялар. Иккинчи ҳолатда, фойдаланувчилар H.265 формати билан ишлаш учун учинчи томон дастурий таъминотларини мустақил равишда ўрнатишлари мумкин бўлади.
Asus эса Нокиа билан тўғридан-тўғри келишувга эришишни афзал билди. ixbt.com маълумотига кўра, компания Нокиа билан арбитраж битими имзолаганини эълон қилди. Ушбу келишув доирасида томонлар Германиядаги барча суд жараёнларини тўхтатишга ёки бутунлай тугатишга қарор қилишди. Бу эса Asus қурилмаларининг ҳеч қандай техник чекловларсиз бозорга қайтишини таъминлайди.
Патент можароси авжига чиққан пайтда Asus ҳатто Германиядаги ўзининг расмий онлайн-дўконини ёпишга ҳам мажбур бўлган эди. Шуни таъкидлаш лозимки, суд қарори фақат янги етказиб бериладиган маҳсулотларга тегишли бўлиб, ритейлерларнинг омборларида мавжуд бўлган товарлар савдосига таъсир кўрсатмаган.
Ушбу ҳолат глобал технология бозорида патент ҳуқуқларининг қанчалик муҳимлигини яна бир бор кўрсатди. Нокиа каби компаниялар ўзларининг интеллектуал мулкидан даромад олишни қатъий талаб қилмоқда, бу эса ишлаб чиқарувчилар учун қўшимча харажатлар ёки мураккаб ҳуқуқий жараёнларни келтириб чиқаради.
Ўзбекистонлик истеъмолчилар учун бу янгилик билвосита аҳамиятга эга. Германия бозори Европадаги энг йирик дистрибюторлик маркази ҳисобланади ва у ердаги барқарорлик глобал нархларга ҳамда янги моделларнинг бошқа минтақаларга тарқалиш тезлигига таъсир ўтказади. Asus ва Acer маҳсулотлари юртимизда ҳам оммабоп эканини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчиларнинг ҳуқуқий муаммоларини ҳал этиши брендларнинг умумий барқарорлиги учун ижобий сигналдир.
…