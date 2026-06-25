Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоланди
Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи видеоўйинлар маълумотлари асосида роботлар ва рақамли агентлар учун универсал "мия" яратиш лойиҳаси доирасида 320 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Ушбу молиялаштириш босқичидан сўнг компаниянинг бозор қиймати 2,3 миллиард долларга етди. Мазкур технология сунъий интеллектни нафақат виртуал оламда, балки реал дунёда ҳам ҳаракатланишга ўргатишда инқилобий ёндашувни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания асосчиси ва бош ижрочи директори Пим де Витте таъкидлашича, уларнинг агенти Фортните каби мураккаб ўйинларда юзлаб соатлар давомида мустақил ҳаракат қила олади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, худди шу алгоритм тўрт оёқли роботларни бошқаришда ҳам қўлланилмоқда. Бу эса сунъий интеллектнинг виртуал муҳитда олинган тажрибани жисмоний дунёга муваффақиятли кўчира олишини англатади.
Видеоўйинлардан реал робототехникагаГенерал Интуитион ёндашуви бошқа рақобатчилардан тубдан фарқ қилади. Аксарият компаниялар сунъий интеллектни фақат видеоларни таҳлил қилиш орқали ўргатишга ҳаракат қилса, де Витте жамоаси ўйин давомида фойдаланувчилар қайси тугмаларни босганини ҳам ҳисобга олади. Бу услуб моделга фазовий ва вақтинчалик мантиқни (спатиал-темпорал реасонинг) яхшироқ тушунишга ёрдам беради.
TechCrunch маълумотларига кўра, компания ўзининг илк маълумотлар базасини Медал платформасидан олган. Ушбу платформа геймерларга ўз ўйин жараёнларини юклаш имконини беради. Миллионлаб соатлик ўйин клиплари ва уларга бириктирилган бошқарув буйруқлари Генерал Интуитион модели учун мукаммал ўқув полигони бўлиб хизмат қилди. Натижада, робот реал дунё объектларини тушунишни жуда тез ўрганмоқда.
Компания мутахассисларининг сўзларига кўра, роботни янги муҳитга мослаштириш учун атиги саккиз дақиқалик реал маълумотлар етарли бўлган. Масалан, кўчада олинган маълумотлар асосида созланган робот офис ичидаги стуллар ва тўсиқлар орасида бемалол ҳаракатлана олган. Бу кўрсаткич замонавий робототехника учун жуда юқори натижа ҳисобланади.
Келажакдаги имкониятларГенерал Интуитион яратаётган модел ChatGPT каби матнли моделлардан (LLM) фарқли ўлароқ, визуал ахборотга тезкор муносабат билдириш ва жисмоний ҳаракатларни амалга оширишга ихтисослашган. Бу технология келажакда қуйидаги соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда:
- Мураккаб логистика ва омбор роботларини бошқариш;
- Уйдаги кундалик ишларни бажарувчи ёрдамчи роботлар;
- Виртуал ёрдамчиларнинг ўйинлар ва иловалар ичида одамдек ҳаракатланиши;
- Автоном тизимлар учун хавфсизроқ ва ақллироқ қарор қабул қилиш механизмлари.
…