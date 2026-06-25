Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоланди

·0·Техно
Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоланди

Нью-Йоркда жойлашган Генерал Интуитион стартапи видеоўйинлар маълумотлари асосида роботлар ва рақамли агентлар учун универсал "мия" яратиш лойиҳаси доирасида 320 миллион доллар инвестиция жалб қилди. Ушбу молиялаштириш босқичидан сўнг компаниянинг бозор қиймати 2,3 миллиард долларга етди. Мазкур технология сунъий интеллектни нафақат виртуал оламда, балки реал дунёда ҳам ҳаракатланишга ўргатишда инқилобий ёндашувни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Компания асосчиси ва бош ижрочи директори Пим де Витте таъкидлашича, уларнинг агенти Фортните каби мураккаб ўйинларда юзлаб соатлар давомида мустақил ҳаракат қила олади. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, худди шу алгоритм тўрт оёқли роботларни бошқаришда ҳам қўлланилмоқда. Бу эса сунъий интеллектнинг виртуал муҳитда олинган тажрибани жисмоний дунёга муваффақиятли кўчира олишини англатади.

Видеоўйинлардан реал робототехникага

Генерал Интуитион ёндашуви бошқа рақобатчилардан тубдан фарқ қилади. Аксарият компаниялар сунъий интеллектни фақат видеоларни таҳлил қилиш орқали ўргатишга ҳаракат қилса, де Витте жамоаси ўйин давомида фойдаланувчилар қайси тугмаларни босганини ҳам ҳисобга олади. Бу услуб моделга фазовий ва вақтинчалик мантиқни (спатиал-темпорал реасонинг) яхшироқ тушунишга ёрдам беради.

TechCrunch маълумотларига кўра, компания ўзининг илк маълумотлар базасини Медал платформасидан олган. Ушбу платформа геймерларга ўз ўйин жараёнларини юклаш имконини беради. Миллионлаб соатлик ўйин клиплари ва уларга бириктирилган бошқарув буйруқлари Генерал Интуитион модели учун мукаммал ўқув полигони бўлиб хизмат қилди. Натижада, робот реал дунё объектларини тушунишни жуда тез ўрганмоқда.

Компания мутахассисларининг сўзларига кўра, роботни янги муҳитга мослаштириш учун атиги саккиз дақиқалик реал маълумотлар етарли бўлган. Масалан, кўчада олинган маълумотлар асосида созланган робот офис ичидаги стуллар ва тўсиқлар орасида бемалол ҳаракатлана олган. Бу кўрсаткич замонавий робототехника учун жуда юқори натижа ҳисобланади.

Келажакдаги имкониятлар

Генерал Интуитион яратаётган модел ChatGPT каби матнли моделлардан (LLM) фарқли ўлароқ, визуал ахборотга тезкор муносабат билдириш ва жисмоний ҳаракатларни амалга оширишга ихтисослашган. Бу технология келажакда қуйидаги соҳаларда қўлланилиши кутилмоқда:

  • Мураккаб логистика ва омбор роботларини бошқариш;
  • Уйдаги кундалик ишларни бажарувчи ёрдамчи роботлар;
  • Виртуал ёрдамчиларнинг ўйинлар ва иловалар ичида одамдек ҳаракатланиши;
  • Автоном тизимлар учун хавфсизроқ ва ақллироқ қарор қабул қилиш механизмлари.
Ҳозирда компаниянинг умумий инвестициялари миқдори 454 миллион долларга етди. Бу каби йирик сармоялар технология оламида видеоўйинлар шунчаки кўнгилочар восита эмас, балки келажакдаги умумий мақсадли сунъий интеллектни (AGI) яратишда энг муҳим маълумотлар манбаи эканлигини исботламоқда.

Генерал ИнтуитионСунъий IntelлектРобототехникаФортнитеСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиРипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиБугун, 21:22Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашдиБугун, 21:21Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Бугун, 20:53Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 20:29Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиБугун, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди