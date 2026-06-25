Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талаши
Бозор таҳлили ва рақобатбардош разведка хизматларини тақдим этувчи Клуе компанияси жиддий киберҳужумга учради. Дастлабки маълумотларга кўра, хакерлар тизимга кириб, кўплаб мижозларга тегишли махфий маълумотларни қўлга киритган. Ушбу ҳодиса нафақат компаниянинг обрўсига, балки унинг хизматидан фойдаланувчи йирик технологик гигантлар хавфсизлигига ҳам таҳдид солмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Компания вакилларининг TechCrunch нашрига маълум қилишича, ҳозирда ўғирликни амалга оширган "Икарус" деб номланувчи гуруҳ билан музокаралар олиб борилмоқда. Клуе ўз мижозларига юборган махфий хатида хакерлар ўғирланган маълумотларни ўчириб ташлашга вада берганини ва айни пайтда ушбу жараён бошланганини таъкидлаган. Бироқ, вазият кутилмаганда янада мураккаблашди.
Хакерлар ўртасидаги низо ва янги таҳдидларВазиятнинг чигаллашишига сабаб, майдонга иккинчи бир номаълум хакерлар гуруҳи чиқиб келганидир. Ушбу гуруҳ "Икарус" операторларидан бирининг хатосидан фойдаланиб, ўғирланган маълумотларнинг бир қисмини қайта ўғирлаганини даъво қилмоқда. Эндиликда улар Клуе мижозларига тўғридан-тўғри таҳдид қилиб, маълумотлар сиздирилмаслиги учун тўлов талаб қилмоқда.
Иккинчи гуруҳнинг таъкидлашича, "Икарус" оператори Буюк Британияда яшовчи ўсмир бўлиб, у сервер хавфсизлигини таъминлашда хатога йўл қўйган. Янги товламачилар ўз сайтларида жами 195 та жабрланган компания рўйхати борлигини айтишмоқда. Клуе эса ўз навбатида мижозларини ушбу янги гуруҳга ҳеч қандай тўлов амалга оширмасликка чақирмоқда.
Киберҳужум натижасида зарар кўрган компаниялар рўйхати анча салмоқли бўлиб, улар орасида жаҳон бозорида танилган брендлар бор:
- ЛастПасс ва ҲаккерОне;
- Снйк ва Рекордед Футуре;
- Таниум ва Спроут Сосиал;
- Гонг, Жамф ҳамда Ҳунтресс.
Ҳозирча Клуе компанияси хакерларга тўлов тўлагани ёки йўқлиги ҳақида расмий маълумот бермади. "Икарус" гуруҳи сайти айни дамда фаолиятини тўхтатган, бу эса компаниянинг хакерлар билан келишувга эришгани ҳақидаги тахминларни кучайтирмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва маҳаллий IT-мутахассислар учун ҳам бу каби ҳолатлар муҳим огоҳлантириш бўлиб, халқаро сервислар билан ишлашда маълумотлар дахлсизлигига эътиборли бўлиш лозимлигини кўрсатади.
…