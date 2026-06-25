Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашди

·0·Техно
Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашди

Apple компанияси ўзининг компьютер ва планшетлар линияси учун нархларни қайта кўриб чиқди. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, жаҳон бозорида оператив хотира ва флеш-жамлагичлар таннархининг сезиларли даражада кўтарилиши технология гигантини якуний маҳсулот нархини оширишга мажбур қилган. Ҳозирча ушбу ўзгаришлар iPhone смартфонларига дахл қилмаган бўлса-да, Мак ва iPad қурилмаларининг нархи сезиларли даражада ўзгарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Энг катта нарх ўсиши Mac Studio моделида кузатилди. M4 Max процессори билан жиҳозланган ушбу қурилма эндиликда 2000 доллар ўрнига 2500 доллардан сотилмоқда. Профессионал фойдаланувчилар ва дизайнерлар учун мўлжалланган ушбу компьютернинг 500 долларга қимматлашиши соҳадаги энг катта сакрашлардан бири бўлди.

MacBook ва iPad моделларидаги ўзгаришлар

Ноутбуклар сегментида ҳам нархлар сезиларли даражада юқорилади. Хусусан, база комплектациясидаги MacBook Pro нархи 1700 доллардан 2000 долларга кўтарилди. Оммабоп MacBook Air модели энди 1100 доллар эмас, балки 1300 доллар этиб белгиланди. Ҳатто энг ҳамёнбоп ҳисобланган MacBook Neo модели ҳам ўзининг "арзон" мақомини бироз йўқотди — унинг нархи 600 доллардан 700 долларга ошди.

Планшетлар бозорида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилмоқда. Apple компаниясининг энг кучли планшети ҳисобланган iPad Pro эндиликда 1000 доллар эмас, балки 1200 доллардан таклиф этилмоқда. Ўрта сегмент вакили бўлган iPad Air эса 600 доллардан 750 долларгача қимматлашди. Қуйида нархи ўзгарган асосий қурилмалар рўйхати келтирилган:

  • Mac Studio (M4 Max) — 2500 доллар (аввал 2000$);
  • MacBook Pro (база) — 2000 доллар (аввал 1700$);
  • MacBook Air — 1300 доллар (аввал 1100$);
  • iPad Pro — 1200 доллар (аввал 1000$);
  • iPad Air — 750 доллар (аввал 600$).
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, Apple узоқ вақт давомида бутловчи қисмлар нархи ошишига қарамай, ўз маҳсулотлари қийматини барқарор ушлаб туришга ҳаракат қилди. Компания раҳбари Tim Cook аввалроқ нархларнинг ошиши муқаррар эканлиги ҳақида огоҳлантирган эди. Катта ҳажмдаги харидлар ва етказиб берувчилар билан маҳкам интеграция туфайли компания глобал инфляцияга қарши тура олган эди, бироқ компонентлар бозоридаги ҳозирги вазият нарх сиёсатини ўзгартиришни талаб қилди.

Ўзбекистон бозори учун ушбу ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Расмий ва норасмий дилерлар томонидан келтириладиган Apple маҳсулотлари жаҳон бозоридаги нархларга қараб шаклланади. Шу сабабли, яқин кунларда маҳаллий дўконларда ҳам MacBook ва iPad моделларининг нархи ошишини тахмин қилиш мумкин.

Ҳозирча iPhone моделларининг нархи ўзгаришсиз қолаётгани фойдаланувчилар учун ягона таскин бўлиб турибди. Бироқ, бутловчи қисмлар нархи ўсишда давом этса, келажакда смартфонлар нархи ҳам қайта кўриб чиқилиши эҳтимолдан холи эмас.

AppleMacBookiPadНархларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24Рипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиРипплинг сунъий интеллектга сарфланаётган маблағлар самарадорлигини назорат қиладиБугун, 21:22Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Nothing Phone (4б) дизайни расман намойиш этилди: Ташқи кўринишда нималар ўзгарди?Бугун, 20:53Apple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиApple маҳсулотлари нархи ошди: Мак ва iPad моделлари сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 20:29Xiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиXiaomi компанияси янги авлод Mijia Смарт Электрик Кеттле Pro 5Л термопотини тақдим этдиБугун, 20:29AMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиAMD Ryzen 7 9800X3D ўрнига эски Intel: Процессорлар бозорида янги фирибгарлик схемасиБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди