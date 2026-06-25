Apple маҳсулотлари нархи кескин ошди: MacBook ва iPad моделлари қимматлашди
Apple компанияси ўзининг компьютер ва планшетлар линияси учун нархларни қайта кўриб чиқди. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, жаҳон бозорида оператив хотира ва флеш-жамлагичлар таннархининг сезиларли даражада кўтарилиши технология гигантини якуний маҳсулот нархини оширишга мажбур қилган. Ҳозирча ушбу ўзгаришлар iPhone смартфонларига дахл қилмаган бўлса-да, Мак ва iPad қурилмаларининг нархи сезиларли даражада ўзгарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Энг катта нарх ўсиши Mac Studio моделида кузатилди. M4 Max процессори билан жиҳозланган ушбу қурилма эндиликда 2000 доллар ўрнига 2500 доллардан сотилмоқда. Профессионал фойдаланувчилар ва дизайнерлар учун мўлжалланган ушбу компьютернинг 500 долларга қимматлашиши соҳадаги энг катта сакрашлардан бири бўлди.
MacBook ва iPad моделларидаги ўзгаришларНоутбуклар сегментида ҳам нархлар сезиларли даражада юқорилади. Хусусан, база комплектациясидаги MacBook Pro нархи 1700 доллардан 2000 долларга кўтарилди. Оммабоп MacBook Air модели энди 1100 доллар эмас, балки 1300 доллар этиб белгиланди. Ҳатто энг ҳамёнбоп ҳисобланган MacBook Neo модели ҳам ўзининг "арзон" мақомини бироз йўқотди — унинг нархи 600 доллардан 700 долларга ошди.
Планшетлар бозорида ҳам шунга ўхшаш ҳолат кузатилмоқда. Apple компаниясининг энг кучли планшети ҳисобланган iPad Pro эндиликда 1000 доллар эмас, балки 1200 доллардан таклиф этилмоқда. Ўрта сегмент вакили бўлган iPad Air эса 600 доллардан 750 долларгача қимматлашди. Қуйида нархи ўзгарган асосий қурилмалар рўйхати келтирилган:
- Mac Studio (M4 Max) — 2500 доллар (аввал 2000$);
- MacBook Pro (база) — 2000 доллар (аввал 1700$);
- MacBook Air — 1300 доллар (аввал 1100$);
- iPad Pro — 1200 доллар (аввал 1000$);
- iPad Air — 750 доллар (аввал 600$).
Ўзбекистон бозори учун ушбу ўзгаришлар бевосита таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Расмий ва норасмий дилерлар томонидан келтириладиган Apple маҳсулотлари жаҳон бозоридаги нархларга қараб шаклланади. Шу сабабли, яқин кунларда маҳаллий дўконларда ҳам MacBook ва iPad моделларининг нархи ошишини тахмин қилиш мумкин.
Ҳозирча iPhone моделларининг нархи ўзгаришсиз қолаётгани фойдаланувчилар учун ягона таскин бўлиб турибди. Бироқ, бутловчи қисмлар нархи ўсишда давом этса, келажакда смартфонлар нархи ҳам қайта кўриб чиқилиши эҳтимолдан холи эмас.
…