Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатланди
Самарқанд вилоятининг Ургут туманида ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган йигит Cobalt автомобилида маҳалла ҳудудидаги тор кўчада юқори тезликда ҳаракатлангани аниқланди.
Вилоят Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, йигит автомобилни тахминан 130 км/соат тезликда бошқарган. Қоидабузарлик акс этган видеолавҳа эса унинг дўстлари томонидан ижтимоий тармоқларга жойлаштирилган.
Айнан шу видео орқали ҳуқуқ-тартибот органлари ҳайдовчининг шахсига тезда аниқлик киритган. Ўтказилган текширув давомида йигитнинг ҳайдовчилик гувоҳномаси йўқлиги маълум бўлган.
Ҳолат юзасидан унга нисбатан транспорт воситасини тегишли ҳужжатларсиз бошқариш ҳамда белгиланган тезлик меъёрларини қўпол равишда бузиш ҳолатлари бўйича маъмурий баённомалар расмийлаштирилди.
Қайд этилишича, тўпланган ҳужжатлар қонуний баҳо бериш ва тегишли чора кўриш учун суд органларига юборилган.
…