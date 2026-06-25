Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатланди

·20·Жамият
Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатланди

Самарқанд вилоятининг Ургут туманида ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган йигит Cobalt автомобилида маҳалла ҳудудидаги тор кўчада юқори тезликда ҳаракатлангани аниқланди.

Вилоят Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси маълумотига кўра, йигит автомобилни тахминан 130 км/соат тезликда бошқарган. Қоидабузарлик акс этган видеолавҳа эса унинг дўстлари томонидан ижтимоий тармоқларга жойлаштирилган.

Айнан шу видео орқали ҳуқуқ-тартибот органлари ҳайдовчининг шахсига тезда аниқлик киритган. Ўтказилган текширув давомида йигитнинг ҳайдовчилик гувоҳномаси йўқлиги маълум бўлган.

Ҳолат юзасидан унга нисбатан транспорт воситасини тегишли ҳужжатларсиз бошқариш ҳамда белгиланган тезлик меъёрларини қўпол равишда бузиш ҳолатлари бўйича маъмурий баённомалар расмийлаштирилди.

Қайд этилишича, тўпланган ҳужжатлар қонуний баҳо бериш ва тегишли чора кўриш учун суд органларига юборилган.

СамарқандУргутКобалт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиТошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиБугун, 17:35Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиИшга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиБугун, 16:00Ёшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиЁшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиБугун, 14:20Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБугун, 13:30Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиТошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалдиБугун, 12:06Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)Бугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди