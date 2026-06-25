Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)

·25·Маданият
Юлдуз Турдиева: “Юлдуз Усмоновага катта раҳмат дейман...” (видео)

Хонанда Юлдуз Турдиева “Наво меҳмонда” лойиҳасида ўз ижоди, устоз санъаткорлар ва уларнинг қўшиқларига бўлган муносабати ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Суҳбат давомида хонанда Ўзбекистон халқ артисти Юлдуз Усмоновага алоҳида миннатдорлик изҳор қилиб, санъаткор ҳеч қачон ўз қўшиқларини бошқа ижрочилардан қизғонмаганини таъкидлади.

“Юлдуз Усмоновага катта раҳмат айтмоқчиман. У киши ҳеч қачон қўшиқларини қизғонмаган. Ҳатто мен 'Шароб' қўшиғини куйлаганимдан кейин: 'Қизим, овозинг борида ҳамма қўшиқларимни айтавер', деганлар. Бу мен учун жуда катта мотивация бўлган”, — деди Турдиева.

Хонанда, шунингдек, Маданият вазири Озодбек Назарбеков ҳақида ҳам илиқ фикр билдириб, у ҳам ўз репертуаридаги қўшиқларни бошқа ижрочилар куйлашига қарши бўлмаганини айтди.

Суҳбат давомида бошловчи Юлдуз Турдиеванинг ижросига ҳам алоҳида тўхталиб, унинг талқинидаги қўшиқлар тингловчилар қалбидан жой олишини таъкидлади.

“Энг қизиғи, сиз куйлаган қўшиқлар гўё қайта жонлангандек бўлади. Қайси хонанданинг қўшиғини айтманг, ўзингизга хос талқин билан янада жозибали чиқади”, — деди бошловчи.

Бунга жавобан Турдиева буни қўшиқларга бўлган самимий муҳаббати билан изоҳлади.

“Ҳар бир санъаткорнинг энг яхши қўшиқлари бўлади. Мен эса қалбимга яқин бўлганларини танлаб, яхши кўриб куйлайман. Балки шунинг учун тингловчига ҳам бошқача етиб борар”, — дея фикрини якунлади хонанда.

Юлдуз ТурдиеваЮлдуз УсмоноваЎзбекистонОзодбек Назарбеков
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Райҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиРайҳон Уласенованинг қизи Марям 10 ёшни қарши олдиБугун, 20:40Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Муниса Ризаеванинг «қора рўйхат»ига тушган санъаткор ким эди?Бугун, 19:10Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Умиднинг Зебо Раҳимовага қилган кутилмаган сюрпризи тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди!Бугун, 16:31Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Шаҳзода Муҳаммедова: "Роналдуга хат ёздим..." (видео)Бугун, 14:13“Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди “Шунчаки Мария” юлдузи Сочида фахрий меҳмон бўлди Бугун, 13:19Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)Бугун, 13:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...