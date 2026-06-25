Жозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тилади

·131·Спорт
Жозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тилади

Таниқли мураббий Жозе Моуринью яқинда берган интервюсида 2026-йилда Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати борасидаги кутилмалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассис турнир фаворитларини санаб ўтиш билан бирга, ўзи бошқараётган Реал Мадрид клуби футболчиларига нисбатан кутилмаган истак билдирди. Унинг фикрича, Мадрид клуби юлдузларининг терма жамоалари сафида эртароқ мағлуб бўлиши клуб манфаатлари учун фойдалироқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Айни пайтда Реал Мадрид тизгинини иккинчи бор ўз қўлига олган Моуринью Беаст Моде Он подкастида Адебаё Акинфенва билан суҳбатлашди. Мураббий ўзининг ватанига бўлган ишончини яширмади. У Криштиано Роналдо бошчилигидаги Португалия терма жамоасини бош соврин учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрмоқда. Шу билан бирга, у анъанавий тарзда Англия терма жамоасидан ҳам катта натижалар кутаётганини таъкидлади.

Англия ва Португалия имкониятлари

Моуринью кўп йиллардан буён Англия терма жамоасининг салоҳиятига юқори баҳо бериб келишини айтди. Унинг сўзларига кўра, Англия Премер-лигаси дунёнинг энг кучли футболчиларини ўзида жамлаган ва бу терма жамоа даражасига ҳам таъсир қилиши керак. "Мен ҳар доим Англия чемпион бўлиши мумкин деб айтаман. Биз Лампард, Джеррард, Террй ва Бекхам каби буюк авлодни кўрганмиз. Ҳозирги таркиб ҳам жуда кучли, аммо улар кўпинча пеналтилар серияси каби кичик деталлар туфайли тўхтаб қолишмоқда", — дея қайд этди мураббий.

Шунингдек, мутахассис инглиз матбуоти ва мухлисларининг босими футболчиларга салбий таъсир кўрсатишини қўшимча қилди. Унинг фикрича, Англия терма жамоасида ҳар доим яхши мураббийлар бўлган, бироқ масъулият ва кутишлар даражаси ўйинчиларнинг эркин ҳаракат қилишига халақит беради. Шунга қарамай, у Жуд Беллингем каби ёш юлдузлар бу сафар вазиятни ўзгартира олишига ишонади.

Нега Реал Мадрид юлдузлари ютқазиши керак?

Моуриньюнинг энг қизиқарли фикрлари ўз клуби футболчилари билан боғлиқ бўлди. Реал Мадрид таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби ўз терма жамоаларининг етакчилари тўп суради. Мураббий ушбу юлдузларнинг Жаҳон чемпионатидан эртароқ чиқиб кетишини хоҳлашини очиқ тан олди. Бу ixbt.com нашри томонидан ҳам диққат марказига олинди.

Бунинг сабаби оддий — клубдаги мавсумга тайёргарлик ва футболчиларнинг жисмоний ҳолати. Агар Мадрид клуби юлдузлари турнирнинг финал босқичларигача етиб боришса, улар клуб ихтиёрига чарчаган ҳолда ва кечикиб қайтишади. Бу эса Реал Мадриднинг янги мавсумдаги режаларига путур етказиши мумкин. Моуринью учун клуб манфаатлари ва футболчиларнинг соғлиғи терма жамоаларнинг муваффақиятидан устунроқ туради.

Эслатиб ўтамиз, бўлажак Жаҳон чемпионатида кўплаб рекордлар янгиланиши кутилмоқда. Хусусан, Криштиано Роналдо олтинчи бор мундиалда гол уриш орқали тарихга кирди, Лионель Месси эса мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бундай рақобат муҳитида Моуриньюнинг прагматик ёндашуви футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиши табиий.

Жозе МоуриньюРеал МадридЖаҳон ЧемпионатиКриштиано РоналдоФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқдаАлексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқдаБугун, 21:50Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»Бугун, 21:11Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгиладиБоруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгиладиБугун, 20:54Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Бугун, 20:54Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиЖозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиБугун, 20:13Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди