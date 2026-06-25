Жозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тилади
Таниқли мураббий Жозе Моуринью яқинда берган интервюсида 2026-йилда Шимолий Америкада бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати борасидаги кутилмалари билан ўртоқлашди. Тажрибали мутахассис турнир фаворитларини санаб ўтиш билан бирга, ўзи бошқараётган Реал Мадрид клуби футболчиларига нисбатан кутилмаган истак билдирди. Унинг фикрича, Мадрид клуби юлдузларининг терма жамоалари сафида эртароқ мағлуб бўлиши клуб манфаатлари учун фойдалироқ бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Айни пайтда Реал Мадрид тизгинини иккинчи бор ўз қўлига олган Моуринью Беаст Моде Он подкастида Адебаё Акинфенва билан суҳбатлашди. Мураббий ўзининг ватанига бўлган ишончини яширмади. У Криштиано Роналдо бошчилигидаги Португалия терма жамоасини бош соврин учун асосий даъвогарлардан бири сифатида кўрмоқда. Шу билан бирга, у анъанавий тарзда Англия терма жамоасидан ҳам катта натижалар кутаётганини таъкидлади.
Англия ва Португалия имкониятлариМоуринью кўп йиллардан буён Англия терма жамоасининг салоҳиятига юқори баҳо бериб келишини айтди. Унинг сўзларига кўра, Англия Премер-лигаси дунёнинг энг кучли футболчиларини ўзида жамлаган ва бу терма жамоа даражасига ҳам таъсир қилиши керак. "Мен ҳар доим Англия чемпион бўлиши мумкин деб айтаман. Биз Лампард, Джеррард, Террй ва Бекхам каби буюк авлодни кўрганмиз. Ҳозирги таркиб ҳам жуда кучли, аммо улар кўпинча пеналтилар серияси каби кичик деталлар туфайли тўхтаб қолишмоқда", — дея қайд этди мураббий.
Шунингдек, мутахассис инглиз матбуоти ва мухлисларининг босими футболчиларга салбий таъсир кўрсатишини қўшимча қилди. Унинг фикрича, Англия терма жамоасида ҳар доим яхши мураббийлар бўлган, бироқ масъулият ва кутишлар даражаси ўйинчиларнинг эркин ҳаракат қилишига халақит беради. Шунга қарамай, у Жуд Беллингем каби ёш юлдузлар бу сафар вазиятни ўзгартира олишига ишонади.
Нега Реал Мадрид юлдузлари ютқазиши керак?Моуриньюнинг энг қизиқарли фикрлари ўз клуби футболчилари билан боғлиқ бўлди. Реал Мадрид таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Жуд Беллингем каби ўз терма жамоаларининг етакчилари тўп суради. Мураббий ушбу юлдузларнинг Жаҳон чемпионатидан эртароқ чиқиб кетишини хоҳлашини очиқ тан олди. Бу ixbt.com нашри томонидан ҳам диққат марказига олинди.
Бунинг сабаби оддий — клубдаги мавсумга тайёргарлик ва футболчиларнинг жисмоний ҳолати. Агар Мадрид клуби юлдузлари турнирнинг финал босқичларигача етиб боришса, улар клуб ихтиёрига чарчаган ҳолда ва кечикиб қайтишади. Бу эса Реал Мадриднинг янги мавсумдаги режаларига путур етказиши мумкин. Моуринью учун клуб манфаатлари ва футболчиларнинг соғлиғи терма жамоаларнинг муваффақиятидан устунроқ туради.
Эслатиб ўтамиз, бўлажак Жаҳон чемпионатида кўплаб рекордлар янгиланиши кутилмоқда. Хусусан, Криштиано Роналдо олтинчи бор мундиалда гол уриш орқали тарихга кирди, Лионель Месси эса мусобақа тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди. Бундай рақобат муҳитида Моуриньюнинг прагматик ёндашуви футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлиши табиий.
…