AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлди
Глобал процессорлар бозорида рақобат кучайиши фонида AMD компаниясининг оммабоп 6 ядроли моделлари нархи сезиларли даражада арзонлашди. АҚШнинг йирик савдо майдончаларида янги авлод Ryzen 5 9600Х ва ўтган йилги Ryzen 5 7600Х моделлари учун рекорд даражадаги паст нархлар қайд этилди. Бу ҳолат замонавий ва унумдор компьютер йиғишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, энг сўнгги Zen 5 архитектурасига асосланган Ryzen 5 9600Х процессори сотувлар бошидаги 280 долларлик нархдан 180 долларгача арзонлашган. Бу қарийб 100 долларлик чегирма бўлиб, янги авлод чиплари орасида ушбу моделни энг жозибадор танловлардан бирига айлантиради. Процессор 6 та ядро ва 12 та оқимга эга бўлиб, максимал частотаси 5,4 ГГс ни ташкил этади.
АM5 платформасига ўтиш учун қулай имкониятШу билан бирга, ўзининг ишончлилиги билан танилган Ryzen 5 7600Х модели ҳам арзонлашишда давом этмоқда. Аввалроқ 180 доллар атрофида баҳоланган ушбу чип ҳозирда 145 долларга таклиф этилмоқда. Ушбу модел ҳам 6 ядро ва 12 оқим билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал ишлаш частотаси 5,3 ГГс га тенг. Ҳар икки процессор ҳам замонавий АM5 платформасида ишлайди, бу эса келажакда тизимни янгилаш учун кенг имкониятлар яратади.
Ўзбекистон бозорида ҳам AMD маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, АҚШдаги бу каби нарх пасайишлари маҳаллий бозорга ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Одатда халқаро бозорлардаги ўзгаришлар бир неча ҳафтадан сўнг бизнинг дўконлардаги нархларда ҳам акс эта бошлайди. Бу айниқса ўйин компьютерлари ва график ишлов бериш станцияларини йиғувчилар учун харажатларни тежаш имконини беради.
Экспертларнинг таъкидлашича, нархларнинг бундай тушиши Intel компаниясининг янги маҳсулотлари билан рақобат ва омборлардаги захираларни янгилаш истаги билан боғлиқ. Ryzen 5 серияси анъанавий равишда "нарх ва унумдорлик" нисбати бўйича энг мувозанатлашган ечим ҳисобланиб келган. Ҳозирги нархлар эса ушбу мувозанатни янада фойдали кўринишга келтирди.
Ушбу моделларнинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:
- Ryzen 5 9600Х: 6 ядро, 12 оқим, 5,4 ГГс гача частота, Zen 5 архитектураси.
- Ryzen 5 7600Х: 6 ядро, 12 оқим, 5,3 ГГс гача частота, Zen 4 архитектураси.
- Иккала модел ҳам DDR5 оператив хотира ва PCIe 5.0 стандартини қўллаб-қувватлайди.
…