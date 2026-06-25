AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлди

·27·Техно
AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлди

Глобал процессорлар бозорида рақобат кучайиши фонида AMD компаниясининг оммабоп 6 ядроли моделлари нархи сезиларли даражада арзонлашди. АҚШнинг йирик савдо майдончаларида янги авлод Ryzen 5 9600Х ва ўтган йилги Ryzen 5 7600Х моделлари учун рекорд даражадаги паст нархлар қайд этилди. Бу ҳолат замонавий ва унумдор компьютер йиғишни режалаштираётган фойдаланувчилар учун айни муддао бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, энг сўнгги Zen 5 архитектурасига асосланган Ryzen 5 9600Х процессори сотувлар бошидаги 280 долларлик нархдан 180 долларгача арзонлашган. Бу қарийб 100 долларлик чегирма бўлиб, янги авлод чиплари орасида ушбу моделни энг жозибадор танловлардан бирига айлантиради. Процессор 6 та ядро ва 12 та оқимга эга бўлиб, максимал частотаси 5,4 ГГс ни ташкил этади.

АM5 платформасига ўтиш учун қулай имконият

Шу билан бирга, ўзининг ишончлилиги билан танилган Ryzen 5 7600Х модели ҳам арзонлашишда давом этмоқда. Аввалроқ 180 доллар атрофида баҳоланган ушбу чип ҳозирда 145 долларга таклиф этилмоқда. Ушбу модел ҳам 6 ядро ва 12 оқим билан жиҳозланган бўлиб, унинг максимал ишлаш частотаси 5,3 ГГс га тенг. Ҳар икки процессор ҳам замонавий АM5 платформасида ишлайди, бу эса келажакда тизимни янгилаш учун кенг имкониятлар яратади.

Ўзбекистон бозорида ҳам AMD маҳсулотларига бўлган талаб юқори эканлигини ҳисобга олсак, АҚШдаги бу каби нарх пасайишлари маҳаллий бозорга ҳам ўз таъсирини ўтказиши кутилмоқда. Одатда халқаро бозорлардаги ўзгаришлар бир неча ҳафтадан сўнг бизнинг дўконлардаги нархларда ҳам акс эта бошлайди. Бу айниқса ўйин компьютерлари ва график ишлов бериш станцияларини йиғувчилар учун харажатларни тежаш имконини беради.

Экспертларнинг таъкидлашича, нархларнинг бундай тушиши Intel компаниясининг янги маҳсулотлари билан рақобат ва омборлардаги захираларни янгилаш истаги билан боғлиқ. Ryzen 5 серияси анъанавий равишда "нарх ва унумдорлик" нисбати бўйича энг мувозанатлашган ечим ҳисобланиб келган. Ҳозирги нархлар эса ушбу мувозанатни янада фойдали кўринишга келтирди.

Ушбу моделларнинг асосий техник хусусиятлари қуйидагича:

  • Ryzen 5 9600Х: 6 ядро, 12 оқим, 5,4 ГГс гача частота, Zen 5 архитектураси.
  • Ryzen 5 7600Х: 6 ядро, 12 оқим, 5,3 ГГс гача частота, Zen 4 архитектураси.
  • Иккала модел ҳам DDR5 оператив хотира ва PCIe 5.0 стандартини қўллаб-қувватлайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, AMD томонидан амалга оширилаётган ушбу нарх сиёсати АM5 платформасининг оммавийлашишини тезлаштиради. Агар сиз яқин орада компьютерингизни янгилашни ният қилган бўлсангиз, ушбу моделларнинг нарх динамикасини кузатиб бориш тавсия этилади.

AMDRyzenПроцессорТехнологияКомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиAI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчиБугун, 21:57Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиБугун, 21:54Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди