Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»

·55·Спорт
Карло Анчелотти: «34 ёшли Неймар ҳамон ёш боладек иштиёқ билан тўп сурмоқда»

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Жахон чемпионати доирасида Шотландияга қарши кечган баҳсдан сўнг жамоа юлдузи Неймар ҳақида ўзининг илиқ фикрларини билдириб ўтди. Узоқ танаффусдан сўнг сафга қайтган ҳужумчининг ҳаракатлари ва унинг футболга бўлган чексиз муҳаббати тажрибали мутахассисни ҳайратда қолдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маями шаҳридаги «Ҳард Рокк Стадиум» ўйингоҳида бўлиб ўтган учрашувда Бразилия 3:0 ҳисобида ишончли ғалабани қўлга киритди. Винисиус Жуниор дубл қайд этган, Матеус Кунҳа эса битта гол муаллифига айланган баҳснинг 72-дақиқасида Неймар майдонга тушди. Бу афсонавий «ўнинчи рақам» учун кетма-кет тўртинчи бор жаҳон биринчилигида иштирок этиш имкониятини тақдим этди.

Goal.com хабар беришича, Неймар 2023-йилнинг октябрь ойидан буён миллий терма жамоа сафида кўриниш бермаётган эди. Oraдан роппа-роса 981 кун ўтиб, у яна «сариқ либос»да майдонга қайтди. Карло Анчелотти футболчининг реабилитация жараёнига профессионал ёндашгани ва жисмоний ҳолатини тиклаш учун кўрсатган матонатини алоҳида эътироф этди.

Неймарнинг қайтиши ва мотивация масаласи

«У майдонга тушишга лойиқ эди, чунки тикланиш жараёнини жуда жиддий ва профессионал тарзда ўтказди», — деди Анчелотти ўйиндан кейинги матбуот анжуманида. Мураббийнинг сўзларига кўра, Неймар ҳатто ўз фаолиятининг сўнгги босқичида бўлса-да, майдонда ёш болалардагидек катта иштиёқ билан ҳаракат қилмоқда.

Испаниялик журналистларнинг Неймарга қўшимча мотивация керакми деган саволига Анчелотти қатъий жавоб қайтарди. Унинг таъкидлашича, «Селекао» сафида ўйнашнинг ўзи ҳар қандай футболчи учун улкан шараф ва қўшимча турткига ҳожат йўқ. Неймар учун футбол шунчаки касб эмас, балки ҳаёт мазмуни эканлиги унинг ҳар бир ҳаракатида сезилиб туради.

Статистик маълумотларга кўра, Неймарнинг жаҳон чемпионатларидаги мероси салмоқли: у шу пайтгача турнир доирасида 8 та гол ва 4 та голли узатмага муаллифлик қилган. Шотландия устидан қозонилган ғалаба Бразилияни «К» гуруҳида пешқадам сифатида плей-офф босқичига олиб чиқди.

Кейинги рақиб ким бўлади?

Эндиликда Бразилия терма жамоаси Хюстон шаҳрига йўл олади ва у ерда нимчорак финал доирасидаги баҳсда иштирок этади. Кейинги босқичда уларга Нидерландия, Япония ёки Швеция терма жамоаларидан бири рақиблик қилиши кутилмоқда. Анчелотти турнирнинг ҳал қилувчи палласи бошланаётганини ва рақиб ким бўлишидан қатъи назар, ўйин анча мураккаб кечишини тушуниб турибди.

Италиялик мутахассис бошчилигидаги Бразилия ўзининг ҳужумкор ва жозибадор футболини намойиш этишда давом этмоқда. Неймар каби тажрибали етакчининг сафга қайтиши жамоанинг ички муҳитига ижобий таъсир кўрсатиши ва ҳал қилувчи баҳсларда ғалаба омили бўлиши кутилмоқда.

НеймарБразилияКарло АнчелоттиФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқдаАлексия Путеляс Барселонани тарк этиб Лондон Сити Лаёнесс клубига ўтмоқдаБугун, 21:50Жозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тиладиЖозе Моуринью ЖЧ-2026 фаворитларини айтди ва Реал Мадрид юлдузларига мағлубият тиладиБугун, 21:14Боруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгиладиБоруссия Дортмунд Феликс Нмеча учун 100 миллион евро нарх белгиладиБугун, 20:54Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Натижалар оғир бўлса-да, ўзбек йигитлари дунёни ҳайратга солмоқда!Бугун, 20:54Жозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиЖозе Моуринью Реал Мадридда юлдузли таркибни тозалаш ҳақидаги хабарларга жавоб бердиБугун, 20:13Коул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиКоул Палмер ЖЧ-2026 таркибидан четда қолганига муносабат билдирдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди