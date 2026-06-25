AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчи
Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши глобал миқёсда улкан энергия истеъмолини келтириб чиқармоқда. Databricks компаниясининг собиқ AI бўлими раҳбари Навеен Рао томонидан асос солинган Унконвентионал AI стартапи ушбу муаммога тубдан ечим топишни мақсад қилган. Компания ҳисоб-китоб тизимларининг архитектурасини нолдан қайта қуриш орқали сунъий интеллект моделларининг энергия сарфини 1000 бараваргача камайтиришни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ушбу улкан мақсад йўлидаги илк қадам сифатида компания Ун0 деб номланган янги тасвир яратиш моделини тақдим этди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Навеен Рао ушбу моделни "янги турдаги компьютернинг илк саломи" деб атади. Ун0 модели ҳозирги кунда оммалашган Стабле Диффусион ёки OpenAI томонидан тақдим этилган мураккаб визуал тизимлар билан бир хил даражада сифатли тасвирлар ярата олишини исботлади.
Осцилляторга асосланган янги архитектураУнконвентионал AI технологиясининг асоси анъанавий яримўтказгичли чиплардан бутунлай фарқ қилувчи осцилляторли ҳисоблаш тизимига таянади. Ҳозирги кунда NVIDIA каби гигантлар ишлаб чиқараётган график процессорлар классик транзисторлар ёрдамида ишлайди ва бу жараёнда жуда кўп иссиқлик ҳамда энергия сарфлайди. Янги ёндашув эса маълумотларни қайта ишлашда физика қонуниятларидан самаралироқ фойдаланишни кўзда тутади.
Ҳозирча Ун0 модели компаниянинг махсус чиплари учун ёзилган дастурий симуляция муҳитида ишламоқда. Бироқ яқин келажакда Унконвентионал AI ўзининг ҳақиқий чиплари чизмаларини тақдим этишни режалаштирган. Компаниянинг стратегияси нафақат технология яратиш, балки ўз чиплари асосида бутун бошли сервер тизимларини қуриш ва бошқа провайдерлар каби ҳисоблаш қувватларини ижарага беришдан иборат.
Энергия танқислиги — AI ривожи йўлидаги асосий тўсиқНавеен Раонинг фикрича, яқин йилларда сунъий интеллектни кенгайтириш йўлидаги энг катта чеклов технологик билим эмас, балки айнан электр энергияси етишмовчилиги бўлади. Дунё бўйлаб маълумотлар марказларининг кўпайиши электр тармоқларига мисли кўрилмаган босим юкламоқда. Агар энергия самарадорлиги масаласи ҳал қилинмаса, AI моделлари ўсишдан тўхтаб қолиши мумкин.
Компания жамоаси ҳозирда 50 тадан кам ходимга эга бўлса-да, уларнинг амбициялари бутун саноатни ўзгартириб юбориши кутилмоқда. "Биз янги турдаги тизимни қурамиз, унда AI моделлари ишга туширилади ва барча жараёнлар ҳозиргидан 1000 баравар камроқ энергия эвазига амалга оширилади", дейди Рао. Бу нафақат харажатларни камайтиради, балки сунъий интеллектни экологик жиҳатдан барқарор технологияга айлантиради.
Келгуси бир йил ичида Унконвентионал AI ўзининг аппарат таъминоти (ҳардваре) бўйича янги янгиликларни эълон қилишини билдирган. Агар ушбу стартап ўз вадасининг бир қисмини бўлса ҳам амалга ошира олса, бу ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини сақлаб туриш билан боғлиқ иқтисодий қийинчиликларни бутунлай бартараф этиши мумкин.
…