AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчи

·25·Техно
AI соҳасида инқилоб: Унконвентионал AI энергия сарфини 1000 бараварга қисқартирмоқчи

Сунъий интеллект технологияларининг жадал ривожланиши глобал миқёсда улкан энергия истеъмолини келтириб чиқармоқда. Databricks компаниясининг собиқ AI бўлими раҳбари Навеен Рао томонидан асос солинган Унконвентионал AI стартапи ушбу муаммога тубдан ечим топишни мақсад қилган. Компания ҳисоб-китоб тизимларининг архитектурасини нолдан қайта қуриш орқали сунъий интеллект моделларининг энергия сарфини 1000 бараваргача камайтиришни вада қилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ушбу улкан мақсад йўлидаги илк қадам сифатида компания Ун0 деб номланган янги тасвир яратиш моделини тақдим этди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Навеен Рао ушбу моделни "янги турдаги компьютернинг илк саломи" деб атади. Ун0 модели ҳозирги кунда оммалашган Стабле Диффусион ёки OpenAI томонидан тақдим этилган мураккаб визуал тизимлар билан бир хил даражада сифатли тасвирлар ярата олишини исботлади.

Осцилляторга асосланган янги архитектура

Унконвентионал AI технологиясининг асоси анъанавий яримўтказгичли чиплардан бутунлай фарқ қилувчи осцилляторли ҳисоблаш тизимига таянади. Ҳозирги кунда NVIDIA каби гигантлар ишлаб чиқараётган график процессорлар классик транзисторлар ёрдамида ишлайди ва бу жараёнда жуда кўп иссиқлик ҳамда энергия сарфлайди. Янги ёндашув эса маълумотларни қайта ишлашда физика қонуниятларидан самаралироқ фойдаланишни кўзда тутади.

Ҳозирча Ун0 модели компаниянинг махсус чиплари учун ёзилган дастурий симуляция муҳитида ишламоқда. Бироқ яқин келажакда Унконвентионал AI ўзининг ҳақиқий чиплари чизмаларини тақдим этишни режалаштирган. Компаниянинг стратегияси нафақат технология яратиш, балки ўз чиплари асосида бутун бошли сервер тизимларини қуриш ва бошқа провайдерлар каби ҳисоблаш қувватларини ижарага беришдан иборат.

Энергия танқислиги — AI ривожи йўлидаги асосий тўсиқ

Навеен Раонинг фикрича, яқин йилларда сунъий интеллектни кенгайтириш йўлидаги энг катта чеклов технологик билим эмас, балки айнан электр энергияси етишмовчилиги бўлади. Дунё бўйлаб маълумотлар марказларининг кўпайиши электр тармоқларига мисли кўрилмаган босим юкламоқда. Агар энергия самарадорлиги масаласи ҳал қилинмаса, AI моделлари ўсишдан тўхтаб қолиши мумкин.

Компания жамоаси ҳозирда 50 тадан кам ходимга эга бўлса-да, уларнинг амбициялари бутун саноатни ўзгартириб юбориши кутилмоқда. "Биз янги турдаги тизимни қурамиз, унда AI моделлари ишга туширилади ва барча жараёнлар ҳозиргидан 1000 баравар камроқ энергия эвазига амалга оширилади", дейди Рао. Бу нафақат харажатларни камайтиради, балки сунъий интеллектни экологик жиҳатдан барқарор технологияга айлантиради.

Келгуси бир йил ичида Унконвентионал AI ўзининг аппарат таъминоти (ҳардваре) бўйича янги янгиликларни эълон қилишини билдирган. Агар ушбу стартап ўз вадасининг бир қисмини бўлса ҳам амалга ошира олса, бу ChatGPT ва бошқа йирик тил моделларини сақлаб туриш билан боғлиқ иқтисодий қийинчиликларни бутунлай бартараф этиши мумкин.

AIТехнологияУнконвентионал AIНавеен РаоЭнергия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиGoogle молия бозорини эгаллашга киришди: Android учун махсус илова тақдим этилдиБугун, 22:27Хитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиХитой космик саноатида инқилоб: Лонг Марч 10Б ракетаси илк бор қайта фойдаланиш учун синовдан ўтказиладиБугун, 22:25Сунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиСунъий интеллектни ўйинлар орқали ўргатиш: Генерал Интуитион 2,3 миллиард долларга баҳоландиБугун, 22:20AMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиAMD процессорлари нархи кескин пасайди: Ryzen 5 9600Х ва 7600Х ҳамёнбоп бўлдиБугун, 21:57Клуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиКлуе компаниясидаги йирик киберҳужум: Хакерлар ўртасида ўғирланган маълумотлар талашиБугун, 21:54Видеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиВидеоўйинлар орқали сунъий интеллектни ўргатувчи Генерал Интуитион 2,3 млрд долларга баҳоландиБугун, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди