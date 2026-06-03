Tayvan'da BTS Konseri Bileti İçin Dua Edilmeye Başlandı

·128·Dünya
Tayvan'da BTS Konseri Bileti İçin Dua Edilmeye Başlandı

Tayvan'daki BTS hayranları, sevdikleri grubun konserine bilet bulmak için alışılmadık bir yöntem seçiyor. Biletlere olan talep son derece yüksek olduğu için birçok hayran, geleneksel yolların yanı sıra manevi ve dini yöntemlere de başvurmaya başladı.

Özellikle Taipei'deki tapınaklardan birine giderek Taoizm inancındaki aşk ve kader tanrısı Yue Lao'dan yardım istiyorlar. Hayranlar bu tapınağı BTS'nin sembolik rengi olan mor hediyeler, gruba ait çeşitli ürünler ve hatta stadyum oturma planları ile dileklerinin yazılı olduğu kağıtlarla ziyaret ediyor.

Eski inanışa göre Yue Lao, insanların kaderini efsanevi 'kırmızı kader ipliği' ile birbirine bağlıyor. Bu nedenle hayranlar, kendilerini Kasım ayında Kaohsiung şehrinde düzenlenmesi planlanan BTS konseri biletleriyle 'bağlaması' umuduyla dua ediyor.

Bu durum sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı; bazıları bunu samimi bir inanç olarak değerlendirirken, diğerleri bilet mücadelesinin ne kadar çetin geçtiğini gösteren ilginç bir olay olarak yorumluyor.

Bir grup insan, çeşitli yiyecekler ve çiçeklerle dolu bir masanın etrafında duruyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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