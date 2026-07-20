Suudi Arabistan 1 yıllık çok girişli Umre vizesini kullanıma sundu

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla, verildiği tarihten itibaren 365 gün (1 yıl) geçerli olan yeni bir çok girişli Umre vizesini duyurdu. Bu vize sahiplerine, yıl boyunca toplamda 90 güne kadar Krallık topraklarında bulunma ve birden fazla giriş-çıkış yapma imkanı tanınmaktadır.

Zamin.uz yeni vize düzenlemelerini, kullanım şartlarını ve Özbekistanlı ziyaretçiler için sunulan fırsatları aktarıyor.

90 günlük süre nasıl hesaplanır?

Yeni çok girişli vizede belirlenen 90 günlük kalış süresi kümülatif olarak hesaplanır. Bu şu anlama gelir:

Ziyaretçi Suudi Arabistan'a her giriş yaptığında, orada geçirdiği gün sayısı toplam 90 günlük limitten düşülür.

Limit dolana kadar ziyaretçi yıl içerisinde Krallığa defalarca giriş-çıkış yapabilir.

Hac ve Umre Bakanlığı: «Bu vize, seyahat planlamasında esnekliği artırmakta ve ziyaretçinin tüm seyahati boyunca dijital ve pratik hizmetlerin entegrasyonunu desteklemektedir.»

Vizeyi kullanmanın 3 temel şartı

Yeni vize sistemini kullanmak için ziyaretçilerin aşağıdaki belirlenen kurallara kesinlikle uymaları gerekmektedir:

Hizmet paketi satın almak: Her ziyaretten önce «Nusuk» platformundaki resmi onaylı sağlayıcıdan bir hizmet paketi satın alınmalıdır. Paket süresi, vizede kalan gün sayısını aşmamalıdır. «Nusuk» üzerinden izin almak: Suudi Arabistan'a girişlere, ancak ziyaretçi gelmeden önce «Nusuk» uygulaması üzerinden resmi Umre izni alındıktan sonra izin verilir. Vizeyi geçici olarak devre dışı bırakma ve yeniden etkinleştirme: Bir yıllık vize, ziyaretçi Suudi Arabistan'dan her çıkış yaptığında geçici olarak devre dışı bırakılır. Ziyaretçi yukarıdaki şartları yerine getirip yeni Umre iznini aldığında, vize otomatik olarak yeniden etkinleşir.

Yeni Umre vizesi hakkında kısa bilgiler

Gösterge Detaylar Geçerlilik süresi 365 gün (1 yıl) Maksimum kalış süresi Toplamda 90 gün (kümülatif) Yasaklı dönem Her yıl gerçekleşen Hac mevsiminde (2 hafta boyunca) geçerli değildir Vize ücreti Suudi yetkililer tarafından henüz açıklanmadı Resmi platform «Nusuk» mobil uygulaması ve web sitesi

Özbekistanlılariçin mevcut fırsatlar

Bilgi için, Suudi Arabistan 6 Ağustos 2023 tarihinden itibaren Özbekistan ve Orta Asyaülkelerindeki vatandaşlar için çevrimiçi vize (e-Vize) alma imkanını başlatmıştı.

Şu anda Özbekistan vatandaşları, turistik ve Umre vizelerini bağımsız olarak çevrimiçi düzenleyerek Suudi Arabistan'a seyahat edebilirler.