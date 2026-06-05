Xi Jinping'in yedi yıllık aradan sonra Kuzey Kore'ye devlet ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor

·67·Dünya
Xi Jinping'in yedi yıllık aradan sonra Kuzey Kore'ye devlet ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önümüzdeki hafta Kuzey Kore'ye devlet ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Ziyaret sırasında ülke lideri Kim Jong-un ile görüşecek.

Ziyaretin 8-9 Haziran tarihlerinde planlandığı bildirildi. Xi Jinping, Kuzey Kore'ye Kim Jong-un'un daveti üzerine gidecek.

Bu, Çin liderinin 2019'dan beri Kuzey Kore'ye gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak. Ayrıca bu seyahatin 2026'daki ilk yurtdışı ziyareti olarak kaydedildiği belirtiliyor.

Medya kaynaklarına göre, Xi Jinping bu yıl Pekin'de 17 dünya liderini ağırladı. Şimdi ise bölgesel siyasette büyük önem taşıyan Pyongyang ziyaretine hazırlanıyor.

Xi JinpingKim Jong-unKuzey KoreÇinPyongyang
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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