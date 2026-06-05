ABD'de yapay zeka ile geliştirilen ilk aşı denemeden geçti

ABD'de bilim insanları, yapay zeka kullanılarak geliştirilen dünyadaki ilk aşıyı klinik denemeden geçirdi. BBC'nin haberine göre, uzmanlar aşı tasarımını oluştururken yapay zeka teknolojilerinden yararlandı.

Araştırmacılar, virüslerin çeşitli varyantlarına karşı etkili olabilecek protein yapılarını analiz etti. Bu temel üzerine, gelecekte daha geniş koruma sağlayabilecek bir aşı modeli geliştirildi.

Projenin yazarlarına göre, yapay zeka geleneksel araştırmalar için gereken süreyi birkaç yıl kısaltabilir. Bu, pandemiler ve hızlı bulaşan bulaşıcı hastalıklarla mücadelede büyük önem taşır.

Şu anda aşı, insanlar üzerinde güvenlik ve etkinlik açısından test ediliyor. Sonuçlar olumlu olursa, bu teknoloji grip, COVID-19 ve diğer hastalıklara karşı yeni nesil aşıların geliştirilmesinde kullanılabilir.