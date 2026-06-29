Türkmenistan'da bir baba altı çocuğunu öldürüp intihar etti

Türkmenistan'ın Daşoguz vilayetinde korkunç bir aile trajedisi yaşandı. Bir adam, uyuyan altı çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Bu haberi Turkmen.news bildirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, 21 Haziran'da Gurbagli ilçesinde meydana geldi. Çocukların annesi o sırada Rusya'da çalışıyordu. 1984 doğumlu Muhammet Gulbayev, çocuklarını öldürdükten sonra kendisini de vurarak intihar etti.

Köy sakinlerinin anlatımına göre, bir yıl önce okulu bitiren büyük kızı, olay sırasında annesini arayarak "Bizi öldürüyor!" diye yardım istemeyi başarmış. Annesi kocasından bunu yapmamasını istemiş ancak trajediyi önlemek mümkün olmamış.

Bilgilere göre Muhammet Gulbayev daha önce otomobil yedek parça ticaretiyle uğraşmış. Daha sonra başından ağır bir darbe aldıktan sonra ruh hali değişmiş ve psikonevroloji dispanserine kayıt ettirilmiş.

Ailenin yakınları, annenin maddi zorluklar nedeniyle Rusya'ya çalışmaya gittiğini ve kızlarından birini de eğitimine devam etmesi için yanına almayı planladığını söyledi.

Olayın ardından, psikonevroloji dispanserinde kayıtlı olan şahsın evinde nasıl ateşli silah bulundurduğu ve yerel kolluk kuvvetlerinin bu durumdan haberdar olup olmadığı soruları gündeme geldi.